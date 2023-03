Die Moskauer Metro bekommt eine Große Ringbahn (FOTOS)

Die Bolschaja kolzewaja linija (dt.: Große Ringbahn), die durch alle radialen Linien verläuft, wurde am 22. Februar in Moskau eröffnet. Die 71 km lange Linie besteht aus 31 Bahnhöfen und wurde in mehreren Etappen in Betrieb genommen. Der erste Abschnitt (Kaschirskaja, Warschawskaja und Kachowskaja) ist seit 1969 in Betrieb.

Station Nowatorskaja der Großen Ringbahn. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Der nächste Abschnitt im Nordwesten Moskaus vom Petrowskij Park bis zum Djelowoj Zentr wurde 2018 eröffnet und Ende 2021 weitere zehn Stationen.

Jetzt sind die letzten Stationen, die den Kreis schließen, fertig. Werfen wir einen Blick auf sie!

1. Tekstilstschiki

Rolltreppe zur Station Dawydkowo der Großen Ringbahn der Moskauer Metro. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Von Tekstilstschiki aus wird es möglich sein, in die violette Linie und den Moskauer Innenstadtbereich umzusteigen. Der Innenraum ist in Grau gehalten, während die Decke mit Aluminiumplatten verkleidet ist, die nach der Idee der Architekten einen Webstuhl symbolisieren sollen (diese Gegend Moskaus war für ihre Textilindustrie bekannt).

2. Petschatniki

Station Kunzewskaja an der Großen Ringbahn. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Der Übergang zur hellgrünen Metrolinie und dem Moskauer Innenstadtbereich. Bei der Gestaltung der Station wählten die Architekten einen neobrutalistischen Stil und verwendeten Aluminium und Edelstahl.

3. Nagatinskij Saton

U-Bahn-Station Nagatinskij Saton bei der Inbetriebnahme eines technischen Zuges. Ilja Pitalew/Sputnik Ilja Pitalew/Sputnik

Diese Station befindet sich im Bezirk Nagatinskij Saton, nicht weit vom Fluss Moskwa entfernt. Das Wasserthema ist genau das, was die Architekten inspiriert hat: Die Wände sind mit riesigen Abbildungen von Fischen verziert, die in der Moskwa zu finden sind.

4. Klenowy Bulwar

Station Nischegorodskaja der Großen Ringbahn. Kirill Sykow/Agentur Moskwa Kirill Sykow/Agentur Moskwa

Ein weiterer Bahnhof im Bezirk Nagatinskij Saton befindet sich in der Nähe des Parks Kolomenskoje. Die Eingangshalle bezieht sich auf die Form des Zarenpalastes im Park und auf dem Bahnsteig ähneln die Decken dessen Bögen. Die Inneneinrichtung erinnert an altes russisches Handwerk.

5. Marina Rostscha

Station Elektrosawodskaja der Großen Ringbahn. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Die Station Marina Rostscha wurde im Norden von Moskau eröffnet. Sie bietet einen Umsteigepunkt zur grünen Linie und dem Moskauer Innenstadtbereich. Die Länge ihrer Rolltreppen beträgt 130 Meter – ein Rekord für die Moskauer Metro (der bisherige gehörte mit 127 Metern der Station Park Pobjedy). Die Hauptfarbe für den Innenraum ist weiß.

6. Sokolnikij

Abstieg zur Station Sokolniki auf der Großen Ringbahn. Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Der lebhafteste Ort der Großen Ringbahn ist eine echte Kunstgalerie, die im Stil des Suprematismus und des russischen Konstruktivismus erbaut wurde, als wäre ihr Architekt Malewitsch höchst persönlich gewesen. Sokolnikij ist mit der roten Linie der Moskauer Metro verbunden.

Ein Wandgemälde an der Station Sokolniki der Moskauer Große Ringbahn. Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

7. Rischskaja

Station Mnewniki der Großen Ringbahn. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Diese Metrostation in der Nähe des Rigaer Bahnhofs soll den Verkehr auf der orangenen Linie entlasten. Ihr Inneres ist mit vielen Bögen verziert, die das Tor zur Stadt symbolisieren sollen.

8. Kaschirskaja

Station Terechowo der Großen Ringbahn. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Nach drei Jahren der Renovierung können die Moskauer endlich wieder die erneuerten Stationen Kaschirskaja und Warschawskaja nutzen. Beide wurden 1969 eröffnet, zunächst als Abzweig der grünen Linie und dann als eigenständige Linie, die den Grundstein für die Große Ringbahn legte. Das historische Aussehen wurde beibehalten, aber die Wandverkleidungen und die Hauptstrukturen wurden erneuert.

9. Warschawskaja

Station Prospekt Wernadskogo der Großen Ringbahn. Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa Sergej Kiseljow/Agentur Moskwa

Auch in der Station Warschawskaja wurden die historischen Wandmalereien an den Wänden belassen, aber die technischen Anlagen und die Eingangsbereiche wurden erneuert.

