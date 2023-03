Alle Miss-Russland-Gewinnerinnen der letzten 25 Jahre (TEIL 2)

Russia Beyond

Der erste Miss-Russland-Schönheitswettbewerb fand 1993 statt, die Tradition wird bis heute fortgesetzt. Wer sind diese schönsten Frauen des Landes, und was ist aus ihnen nach dem Sieg geworden?

Wir setzen die Geschichte der Russinnen fort, die als Gewinnerinnen aus dem wichtigsten Schönheitswettbewerb des Landes hervorgegangen sind. Den ersten Teil des Textes können Sie hier lesen.

Irina Antonenko. 2010

Sie gab ihre Karriere als Model auf und entschied sich stattdessen für die Schauspielerei. Ihr Debüt war glänzend - Irina erhielt eine Rolle in dem Film „Phantom“ (Fantom) mit Regisseur Timur Bekmambetov.

Natalia Gantimurova. 2011

Nach dem Wettbewerb nahm Natalja ein Studium an einer der besten Universitäten des Landes auf, der Russischen Staatlichen Geisteswissenschaftlichen Universität, und studierte internationale Beziehungen und ausländische Regionalstudien, wobei sie gelegentlich weiterhin auf Podien auftrat. Jetzt ist sie Bloggerin.

Elizaveta Golovanova. 2012

Elizaveta Golovanova sagt, sie habe sich nie für das Modelbusiness interessiert, und die Teilnahme am Wettbewerb sei ein Experiment gewesen. Als Vertreterin einer Ärztedynastie brach sie mit der Familientradition und wurde eine erfolgreiche Anwältin.

Elmira Abdrazakova. 2013

Elmiras Sieg wurde für das Mädchen zu einem Grund, gemobbt zu werden. Nach dem Wettbewerb erhielt sie in den sozialen Medien Tausende von Nachrichten von Menschen, die mit ihrem Sieg nicht einverstanden waren - alle enthielten Beleidigungen zu ihrem Aussehen und ihrer ethnischen Identität. Elmira musste daraufhin ihre Konten vorübergehend löschen und sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Yulia Alipova. 2014

Sie verfolgte keine Modelkarriere. Stattdessen erwarb sie zwei Universitätsabschlüsse - einen als Ingenieurin für thermische Energie und einen als Englisch-Übersetzerin.

Sofia Nikittschuk (2015)

Sofias Karriere wurde von einem Skandal überschattet: Für ein Zeitschriftencover wurde sie nackt und in eine russische Flagge eingewickelt abgelichtet, was staatsanwaltliche Ermittlungen zur Folge hatte. Ein Verfahren [wegen Beleidigung nationaler Symbole] wurde nicht eingeleitet, aber Sofia trat nicht mehr in der Öffentlichkeit auf.

Yana Dobrovolskaya (2016)

Nach dem Wettbewerb schrieb sich Yana am Moskauer Institut für Psychoanalyse ein und wurde praktizierende Psychologin. Produzenten versuchen immer noch, die Schönheit in verschiedene Reality-Shows zu bringen, aber sie lehnt alle Angebote ab. Yana behauptet, dass kein Geld und keine Berühmtheit sie dazu bringen werden, an einer Reality-Show teilzunehmen.

Polina Popova (2017)

Auch Polina verschwand ebenso schnell von der Bildfläche, wie die Nachricht über die neue Miss Russland die Runde machte, und zog ein nicht-öffentliches Familienleben vor: Sie heiratete und brachte einen Sohn zur Welt. Die junge Frau spricht nicht über den Vater des Kindes und tritt selten in sozialen Medien in Erscheinung.

Yulia Polyachikhina (2018)

Als Mädchen träumte sie seit ihrer Kindheit davon, ein Model zu werden, aber es klappte nicht mit der Karriere. Es ist bekannt, dass sie ein paar Jahre später eine Tochter von einem Oligarchen, dem Bankier Rustam Tariko, zur Welt brachte.

Alina Sanko (2019) (*aufgrund der Pandemie wurde zwei Jahre lang kein Wettbewerb ausgetragen)

Die junge Frau verwirklicht sich in der Kreativität - sie malt Bilder. Sie hat auch einen Abschluss in Architektur.

Anna Linnikova (2022)

Ihr Arbeitsleben begann mit der Arbeit in einer Fabrik und endete mit vielen tausend Verträgen in der Modelbranche.

