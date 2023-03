Moderne russische Architektur, inspiriert von Jurten, Jarangas und Tschums

Flughafen Nowyj Urengoj

Flughafen Nowyj Urengoj. Flughafen Nowyj Urengoj

Nowyj Urengoj ist das größte Gasförderzentrum Russlands und der Verkehrsknotenpunkt von Jamal.

Das Terminal ist in Form eines Tschums gebaut, der traditionellen Behausung der dortigen Nomadenvölker. Das Gebäude wurde mit Blick auf das Klima im Fernen Norden entworfen: Es gibt drei beheizte Teleskope, einen warmen Tunnel für Busse und moderne Beleuchtungsanlagen. Die Bauarbeiten dauerten zwei Jahre.

Von nun an wird er der größte Flughafen in der Region sein.

Einkaufszentrum Gostinyj Dwor, Chanty-Mansijsk

Einkaufszentrum Gostinyj Dwor. Einkaufszentrum Gostinyj Dwor

Die sibirische Stadt Chanty-Mansijsk mit etwas mehr als 100.000 Einwohnern verfügt über eine Vielzahl interessanter Objekte mit lokalem ethnischen Kolorit. Eines der bemerkenswertesten ist der Gostinyj Dwor (dt.: Gasthof) im Zentrum der Stadt, der 2006 gebaut wurde.

Das Projekt wurde von dem bekannten Moskauer Architekten Wladimir Kubasow entworfen, der auch die WDNCh und des Moskauer Gorki-Theaters entworfen hat.

Der zentrale Teil des Gebäudes ist in Form eines Zeltes gestaltet und mit verspiegelten Paneelen versehen.

Der Sockel der Fassade ist mit Mosaiken verziert, die Menschen, Rentiere und Vögel darstellen, die sich in einem Schneesturm verirrt haben.

Touristenkomplex Jugorskaja Dolina, Chanty-Mansijsk

Touristenkomplex Jugorskaja Dolina. Touristenkomplex Jugorskaja Dolina

Hier ist ein weiteres interessantes Gebäude in dieser Stadt. Jugorskaja Dolina ist ein Hotel, ein Gesundheitszentrum und ein Sportkomplex. Es hat eine zeltähnliche Form und ist in den traditionellen Farben der Chanten und Mansen gebaut: weiß, blau und grün.

Das Zentrum liegt mitten in der Taiga, in unmittelbarer Nähe zur Natur, und ist bei den Einheimischen sehr beliebt.

Es wird derzeit bis Ende 2023 renoviert.

Pyramide Zu Ehren der Eroberer des Jugorskij-Landes, Chanty-Mansijsk

Pyramide Zu Ehren der Eroberer des Jugorskij-Landes. Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

Der höchste Punkt der Stadt! Diese 62 Meter hohe Pyramide wurde 2003 in Chanty-Mansijsk aufgestellt. Auch sie erinnert an ein nordisches Zelt.

Im Inneren der Pyramide gibt es eine Aussichtsplattform, ein Museum und ein Restaurant.

Urasa-Moll, Jakutsk

In Jakutien herrscht ein ausgeprägtes Kontinentalklima, d. h. sehr kalte Winter und sehr heiße, wenn auch kurze, Sommer. Daher haben die Jakuten zwei Arten von traditionellen Behausungen: den Balagan, in denen sie sich vor der Kälte schützen, und die Urasa, in denen sie der Hitze entkommen. Sie haben einen hohen Wiedererkennungswert und ihre Bilder werden oft auch in der modernen jakutischen Architektur verwendet.

So wurde beispielsweise in Jakutsk, der Hauptstadt Jakutiens, Ende 2020 ein Einkaufszentrum in Form einer gleichnamigen Urasa eröffnet. Im Inneren befinden sich ein Bauernmarkt, Geschäfte und Veranstaltungsräume. Nach der Idee der Architekten wurde die Form der Urasa gewählt, damit sich die Besucher wie zu Hause fühlen.

Bahnhof, Tommot

Bahnhof, Tommot. Legion Media Legion Media

Im Süden Jakutiens, in der Stadt Tommot, befindet sich ein ungewöhnlicher Bahnhof, in dessen Erscheinungsbild der Einfluss traditioneller Häuser zu spüren ist. Er wurde 2013 von lokalen Architekten erbaut. Nicht nur die Form der Uras ist hier zu sehen, sondern auch die bunten jakutischen Ornamente.

Ethnografischer Komplex Us Chatyn, Jakutsk

Ethnografischer Komplex Us Chatyn. Anna Sorokina Anna Sorokina

Nicht weit von der Stadt Jakutsk entfernt, in der Gegend von Us Chatyn (dt.: Drei Birken), befindet sich ein ganzer architektonischer und ethnografischer Komplex, der aus jakutischen Winter- und Sommerhäusern besteht.

Er ist nur für ein paar Tage im Jahr für Besucher geöffnet, wenn hier Ysyach gefeiert wird. In diesen Ursas und Buden finden verschiedene Veranstaltungen und Workshops statt. Auch ist hier die Verwaltung untergebracht. Es sieht unglaublich aus!

Bank, Murmansk

Im Zentrum der Stadt befindet sich ein Kunstobjekt: eine Bank in Form eines Zeltes. Das Kunstobjekt wurde nach dem Projekt — Sie werden es nicht glauben — von Schülerinnen der örtlichen Schule hergestellt, die es die nordische Sonne nannten. Sie nahmen an einem städtischen Wettbewerb für Kinderinitiativen teil. Die Tschum-Bank wurde 2019 errichtet. Abends ist sie beleuchtet.

Cafe-Jurte Nomad, Elista

Eine Jurte ist die traditionelle Behausung der Nomaden von Kalmückien, Altai, Tywa (oder Tuwa) und anderen Völkern. Aber auch Cafés, Restaurants und sogar Museen in Form von Jurten sind in diesen Regionen sehr beliebt. Ein solches Café mit volkstümlicher Küche gibt es in Elista, der Hauptstadt von Kalmückien.

Regenwald-Garten Jaranga, Kogalym

Im Jahr 2024 soll in der Stadt Kogalym im Autonomen Kreis Chanty-Mansijsk ein botanischer Garten mit tropischen Pflanzen entstehen. Der Garten wird die Form eines traditionellen Nomadenhauses haben. Es wird mehr als 400 verschiedene Arten von Blumen und Bäumen geben. Das Projekt sieht beeindruckend aus.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.