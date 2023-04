Wie man „Russische Pyramide“ spielt, die ultimative Herausforderung für Billardspieler

Die Russische Pyramide ist eine sehr beliebte Variante des berühmten Spiels, die bekanntermaßen schwer zu meistern ist.

Ein anderes Spiel

Die Russische Pyramide kam als eigene Variante des Billardspiels etwa im 18. Jahrhundert in Russland auf. Sie erlangte im Russischen Reich große Popularität und blieb auch Jahre später ein beliebtes Spiel, vor allem in den postsowjetischen Staaten, Finnland, Polen, der Mongolei und Griechenland, aber auch in anderen Ländern rund um den Globus.

Die russische Version hat ein paar Besonderheiten, die sie von anderen beliebten Varianten des Spiels wie amerikanischem Pool oder Snooker unterscheidet. Das Spiel wird auf Tischen mit den Maßen 12 Fuß x 6 Fuß oder 370 cm x 180 cm gespielt. Die Kugeln in dieser Spielvariante sind größer und haben einen Durchmesser von etwa 68 mm, im Gegensatz zu den normalen amerikanischen Billardkugeln, die nur 57 mm messen.

Auch das Gewicht der Kugeln unterscheidet sich. Für die Russische Pyramide werden 280-285 Gramm schwere Kugeln verwendet, während amerikanische Poolspieler 160-170 Gramm schwere Kugeln benutzen. Insgesamt gibt es 15 nummerierte und eine nicht nummerierte Kugel. Die Standardkugeln sind weiß, während die Spielkugel die einzige Kugel ist, die in dieser Version des Spiels eine andere Farbe hat.

Billard-Schach

Was die Russische Pyramide jedoch wirklich von anderen Varianten des Spiels unterscheidet, ist die Größe der Taschen, insbesondere im Verhältnis zur Größe der Kugeln.

Der 12-Fuß-Tisch hat sechs Taschen, die nur ein paar Millimeter breiter sind als die Kugeln. Daher erfordert das Spiel von den Spielern mehr Geschicklichkeit, extreme Präzision und eine sehr hohe Treffsicherheit, um mithalten zu können.

Legion Media Legion Media

Die Russische Pyramide wird manchmal auch als „Billardschach“ bezeichnet, weil ein hohes Maß an strategischem Denken erforderlich ist, um das ausgeprägte Punktesystem zu beherrschen.

Um bei der Russischen Pyramide zu gewinnen, muss ein Spieler insgesamt 71 Punkte erreichen. In dieser Version des Spiels werden die Punkte jedoch nach den Zahlen auf den Kugeln gezählt und nicht nach der Gesamtzahl der Kugeln, die in die Taschen eingelocht werden. Außerdem dürfen die Spieler nur die farbige Kugel als Spielball verwenden und nicht die übrigen Kugeln.

Die Russische Pyramide ist die beliebteste Variante des russischen Billards, aber nicht die einzige. Zu den beiden anderen beliebten Varianten dieser Billardart gehören die Moskauer Pyramide und die Amerikanische Pyramide („Amerikanka“), die aufgrund der geänderten Regeln etwas einfacher zu spielen sind.

Bei der Moskauer Pyramide geht es darum, als Erster acht Kugeln zu versenken – unabhängig von ihrem relativen Wert – und dabei nur die Spielkugel zu stoßen. Bei der so genannten amerikanischen Version des russischen Billards versucht der Spieler, acht Kugeln unabhängig von ihrem Wert einzuloggen, darf aber jede beliebige Kugel als Spielkugel verwenden.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.