Wo kann man in Russland lateinische Schrift sehen?

Die russische Sprache selbst und die Staatssprachen der russischen Teilrepubliken basieren auf der grafischen Grundlage des kyrillischen Alphabets, und dies ist gesetzlich verankert. Aber in Russland kann man auch das lateinische Alphabet sehen, und zwar an vielen Stellen.

Auf Verkehrsplänen und Wegweisern

In U-Bahnen, Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien und beim Zoll ist die Beschilderung auf Englisch, manchmal auch auf Chinesisch.

Ein Hundeführer mit einem Shalaika (eine Mischling aus Schakal und Laika) am internationalen Flughafen Scheremetjewo in Moskau. Maxim Blinow/Sputnik Maxim Blinow/Sputnik

Die Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel in den Großstädten werden inzwischen auch auf Englisch angekündigt. Dies begann nach den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 und der Fußballweltmeisterschaft 2018, die in Russland stattfand.

Die Metrostation "Puschkinskaja". Sergej Bobylew/TASS Sergej Bobylew/TASS

In den Großstädten werden die wichtigsten Toponyme auf Adressschildern und Informationstafeln in lateinischer Schrift angegeben. Die Namen werden transliteriert und nicht übersetzt: Der Bahnhof Kitaо-gorod wird beispielsweise als Kitay-gorod und nicht als China Town geschrieben.

Wegweiser und Entfernungen zu den Orten im Ganzjahresferienort Gorky Gorod in Krasnaja Poljana. Artur Lebedew/Sputnik Artur Lebedew/Sputnik

In Grenzgebieten

Auf Autobahnen und bei der Einfahrt in Grenzgebiete sind die Ortsnamen sowohl in kyrillischer als auch in lateinischer Schrift ausgeschildert.

Grenzübergang Torfyanowka an der russisch-finnischen Grenze. Pjotr Kowaljow/TASS Pjotr Kowaljow/TASS

In grenznahen Städten findet man Schilder, die in die Sprache des Nachbarlandes übersetzt sind – eine Möglichkeit für lokale Unternehmen, ihre Dienstleistungen bei russischen Besuchern zu bewerben.

In der kommerziellen Beschilderung

Ein Café im historischen Zentrum von Wyborg. Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik Jekaterina Tschesnokowa/Sputnik

Das lateinische Alphabet ist nicht immer auf Ausländer ausgerichtet. So wird es, zum Beispiel, bei der Benennung von Betrieben oder Marken verwendet oder mit dem kyrillischen Alphabet „gemischt“. Manchmal sieht das originell aus...

Schawarma-Schild auf dem Sennaja-Platz in St. Petersburg. Alexej Danitschew/Sputnik Alexej Danitschew/Sputnik

