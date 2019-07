Das zweite Leben von Fremdwörtern in der russischen Sprache

Galstuk (Krawatte), Deutsch

Getty Images Getty Images

In den meisten europäischen Sprachen leitet sich das Wort für Krawatte vom französischen cravate ab, das wiederum vom Wort corvat abgeleitet ist und kroatischer Soldat bedeutet. Diese trugen Krawatten als Teil ihrer traditionellen Uniform. Aber in Russland wurde das Wort galstuk aus der deutschen (Halstuch) und holländischen (halsdoek) Sprache übernommen.

Diwan (Sofa), Türkisch

Pixabay Pixabay

Im Persischen bedeutete dīwān so viel wie Liste oder Dienstplan – das waren Listen mit Notizen zum Zivil- und Militärdienst von persischen, türkischen oder arabischen Beamten, einschließlich Adligen und Militärs.

Mit der Zeit wurde damit die Behörde bezeichnet, in dem solche Listen erstellt wurden, kurz gesagt, eine Versammlung oder ein Gremium von Beamten. In der östlichen Tradition saßen die Mitglieder solcher Gremien meist auf langen, niedrigen Sofas, die mit weichen Kissen bedeckt waren. Im Laufe der Geschichte machten die Russen häufig Geschäfte mit Türken und Arabern, so dass Diwan sich im Russischen in das Wort für Sofa verwandelte.

Wympel (Wimpel), Sturman (Steuermann), beide Niederländisch

Juri Somow/Sputnik, Creative Commons Juri Somow/Sputnik, Creative Commons

Das Wort wympel, das eine maritime Signalflagge bezeichnet, kam Anfang des 18. Jahrhunderts nach Russland, nachdem Peter der Große in die Niederlande gereist war und viele Seefahrtsbegriffe übernommen wurden, die es im Russischen nicht gab, weil Russland bis dahin über keine nennenswerte Flotte verfügt hatte. Sturman (im Holländischen stuurman) ist ein weiteres Beispiel dafür.

Tuschurka (Dienstjacke), Französisch

Tuschurka ist in der russischen Sprache der Name für eine Uniformjacke, die bis zur Taille reicht. In Russland waren alle Adligen verpflichtet, dem Staat zu dienen, und viele wählten den Militärdienst. Nach der Entlassung behielten sie ihre Uniformen und Kleidungsstücke. Leicht zu tragen, wurden die Jacken dieser Ausgehuniform zur Alltagskleidung. Deshalb leitet sich ihr Name vom französischen toujours ab (täglich). Man kann es also mit Alltagsjacke übersetzen. Übrigens gibt es dieses Wort im Französisch nicht.

Insult (Schlaganfall), Englisch

Getty Images Getty Images

Das Wort insult stammt vom lateinischen Verb insultare, was springen bedeutet. Mit der Zeit wandelte sich die Bedeutung im Englischen auf verbal angreifen bzw. spöttisch grinsen. Aber im medizinischen Sprachgebrauch behielt dieses Wort seine Bedeutung als Anfall, wenn es um eine Krankheit geht. Diese Bedeutung wanderte dann in die russische Sprache als insult, was Schlaganfall bedeutet.

Saraj (Schuppen, Scheune), Türkisch

TonySt/Wikipedia TonySt/Wikipedia

Im Persischen bedeutet saraj so viel wie Palast. Während des tatarisch-mongolischen Jochs wurde die Hauptstadt der Goldenen Horde in Russland auch saraj genannt. Ironischerweise wurde der Begriff im Russischen stark herabgestuft, um sich in einen Schuppen oder eine Scheune zu verwandeln – was in unserer Kultur der Gartenhäuser (Datschas) für ein schäbiges, höchstwahrscheinlich hölzernes Gebäude steht, in dem meist Gartengeräte aufbewahrt werden. Der Begriff kam über die Türkei nach Russland.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.