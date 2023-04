Wer sind die sibirischen Tataren?

Die Tataren sind mit 4,7 Millionen Menschen nach den Russen das zweitgrößte Volk in Russland. Die meisten Tataren leben in der Republik Tatarstan in der Wolgaregion und den benachbarten Oblasten, aber etwa eine halbe Million Menschen sind sibirische Ureinwohner.

Wie sind die Tataren nach Sibirien gekommen?

In den ausgedehnten sibirischen Gebieten leben neben den Russen verschiedene indigene ethnische Gruppen, von denen viele zu den Turkvölkern gehören. Die Vorfahren der sibirischen Tataren waren verschiedene Turkstämme des sibirischen Khanats. Dieses entstand aus den Resten der Goldenen Horde und verschwand im 16. Jahrhundert mit der Ankunft der Russen.

Sibirische Tataren aus den Provinzen Jenissei und Tomsk. Public domain Public domain

Die Bewohner des sibirischen Khanats nannten sich nicht Tataren, sondern Nugaj, Kurdak und Kyptschak. Ihre Staatsreligion war, wie bei den meisten Tataren, der Islam.

Die sibirischen Tataren nannten ihre Siedlungen Aul und ihre Behausung Jurte. Der Name des Dorfs Jurty-Konstantinowy bedeutet beispielsweise einfach Haus der Konstantinows, und Aul-Bergul ist ein Dorf am Ufer des Bergul-Sees. Solche Namen gibt es in den Regionen Tjumen, Omsk, Tomsk, Nowosibirsk, Kurgan und Kemerowo. Was sie von den russischen Siedlungen unterscheidet, ist eine Moschee, das Fehlen einer orthodoxen Kirche und viele Häuser, die in Grün gestrichen sind, der traditionellen Farbe des Islam.

Sabantuj-Feier im Dorf Tschernaja Retschka in der Region Tomsk. Taisia Vorontsova/TASS Taisia Vorontsova/TASS

Doch die Bewohner des Kasaner Khanats, das nach dem Zusammenbruch der Goldenen Horde ebenfalls in der Wolgaregion entstand und im 16. Jahrhundert an Russland angeschlossen wurde, nannten sich ursprünglich Tataren. Schließlich begannen die Russen, viele Turkvölker, die im Russischen Reich lebten, als Tataren zu bezeichnen. Die Kumyken wurden Kaukasus-Tataren, die Altaier wurden Altai-Tataren und die Bewohner Westsibiriens wurden Sibirische Tataren genannt.

Gürtelringkampf Kuresch während des tatarischen Nationalfeiertags Altai Sabantuj. Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Wie sprechen die sibirischen Tataren?

Die Sprache der sibirischen Tataren ist in der Wissenschaft umstritten. Die meisten Linguisten betrachten sie als einen Dialekt der tatarischen Sprache, aber es gibt auch Wissenschaftler, die sie als eigenständige Sprache ansehen.

Das Institut für Linguistik der Russischen Akademie der Wissenschaften definiert die sibirisch-tatarische Sprache als „eine Reihe von Dialekten, die in West- und Südsibirien verbreitet und in drei Gruppen vereint sind: Tobol-Irtysh, Barabinsk und Tomsk“.

Auf dem Tatarenfest von Sabantuj in Omsk. Dmitry Feoktistov/TASS Dmitry Feoktistov/TASS

Auch innerhalb dieser Gruppen gibt es zahlreiche Unterdialekte. Da die Siedlungen weit voneinander entfernt sind, haben sich all diese Dialekte und Unterdialekte getrennt voneinander entwickelt.

Erst in der Sowjetzeit wurde allen Bewohnern des Landes Lesen und Schreiben beigebracht und die sibirischen Tataren lernten in der Schule Kasan-Tatarisch (natürlich zusammen mit Russisch).

Daher kann man heute nur noch in einigen sehr abgelegenen Dörfern Sprecher der alten sibirischen tatarischen Sprache finden.

Folkloregruppen treten während des Sabantuj-Festes in der Nähe des Dorfes Jurt-Ora in der Region Nowosibirsk auf. Alexander Kryazhev/Sputnik Alexander Kryazhev/Sputnik

Woran glauben die sibirischen Tataren?

Sibirische Tataren sind, wie die Wolgatataren, überwiegend sunnitische Muslime. Sie haben jedoch nicht nur religiöse, sondern auch volkstümliche Feste, die dem Kult der Natur gewidmet sind.

So feiern die sibirischen Tataren Amal oder Emel (besser bekannt als Nawrus), ein Frühlingsfest. Es fällt auf den Tag der Frühlings-Tagundnachtgleiche am 21. März.

Tatarische Gerichte. Das Dorf Jurt-Ora in der Region Nowosibirsk. Alexander Kryazhev/Sputnik Alexander Kryazhev/Sputnik

Einige sibirische Tataren, die an den Ufern von Flüssen leben, feiern im Frühling den Abschied vom Eis. Sie basteln eine kleine Puppe, setzen sie in ein Boot und lassen sie flussabwärts treiben.

Außerdem feiern sie den wichtigsten Feiertag des Jahres, Sabantuj, das Fest des Pflugs, das von allen Tataren begangen wird.

