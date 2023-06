Fakt des Tages: Das allererste Denkmal für Lenin befindet sich an einem ungewöhnlichen Ort

Diese Skulptur, die in der Stadt Noginsk in der Region Moskau steht, ist offiziell das erste Denkmal für Wladimir Lenin das in der Stadt Noginsk in der Region Moskau steht. Diese Statue hat eine einzigartige Geschichte.

Ursprünglich wurde sie von den Arbeitern der Stadt als Geburtstagsgeschenk für Lenin entworfen. Leider starb dieser 1924, bevor er das Geschenk in Empfang nehmen konnte. Stattdessen beschlossen die Arbeiter, es in ein Denkmal zu Ehren des verstorbenen Führers der Bolschewiki umzuwandeln. Am 22. Januar 1924, nur einen Tag nach Lenins Tod, errichteten sie es auf dem Stadtplatz.

Das erste Denkmal ebnete den Weg für Zehntausende von Lenin-Denkmälern, die in den folgenden Jahren weltweit errichtet wurden. Interessanterweise war Fjodor Kusnezow, der Schöpfer der ersten Skulptur, kein professioneller Bildhauer, sondern ein Autodidakt, der als Maler und Dekorateur in einer örtlichen Fabrik arbeitete.

Einer lokalen Legende zufolge hatte Kusnezow nie die Gelegenheit, Lenin persönlich zu sehen. Stattdessen verließ er sich auf die mündlichen Beschreibungen einiger Einheimischer, die den Politiker kurz gesehen hatten. In Anbetracht dessen ist die bemerkenswerte Qualität des ersten Denkmals wirklich beeindruckend.

