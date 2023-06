Fakt des Tages: Warum ragen in Nordrussland Stecker aus den Autos?

Wenn Sie dachten, es handele sich um Elektroautos, haben Sie sich getäuscht! Es handelt sich um ganz normale benzinbetriebene Autos, die jedoch an die extrem kalten Winter angepasst sind, die mehr als ein halbes Jahr dauern.

In Jakutsk, Norilsk, Salechard und vielen anderen Städten Russlands kann es -40 °C oder sogar -50 °C und noch kälter sein. Nicht überall gibt es warme Tiefgaragen, und selbst bei Temperaturen von bis zu -20 °C ist es äußerst schwierig, den Motor bei diesem Wetter zu starten und richtig warmlaufen zu lassen.

Bewohner nördlicher Regionen wärmen den Motor vor, bevor sie ihn starten. Das funktioniert so: Ein elektrisches Heizgerät wird in das Kühlsystem des Autos eingesetzt, dann wird der Stecker in eine normale 220-Watt-Steckdose gesteckt.

Meistens wird ein Verlängerungskabel aus dem Fenster des Hauses (ja, eines normalen mehrstöckigen Hauses) gezogen und das Heizgerät im Auto ist die ganze Nacht angeschlossen. Wenn Sie z. B. um 9 Uhr das Haus verlassen müssen, schalten Sie um 8.30 Uhr diese Heizung ein, ohne die warme Wohnung zu verlassen (es gibt Optionen mit Zeitschaltuhr), d. h., wenn Sie aus der Wohnung gehen, haben Sie ein warmes Auto, das bereits gestartet werden kann. In manchen Wohngebieten gibt es sogar spezielle Parkhäuser mit Steckdosen.

