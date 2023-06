Wie man im Jahr 2023 ein Paket aus Russland ins Ausland schickt

Ein Paket aus Russland ins Ausland zu schicken ist viel einfacher als umgekehrt. Trotz der Sanktionen ist die russische Post weiterhin im Ausland tätig und zahlreiche Unternehmen versenden Pakete ins Ausland.

Unternehmen, die Pakete ins Ausland verschicken

Russische Post

Die Russische Post stellt weiterhin Pakete ins Ausland zu, und die geografische Verteilung der Sendungen ist recht groß. Die Post liefert in 126 der 209 Länder, die auf der Website der russischen Post aufgeführt sind. So können Sie zum Beispiel keine Pakete nach Polen, Finnland, Australien oder Neuseeland schicken – die vollständige Liste der Länder finden Sie auf der Website der Russischen Post. Die Höchstdauer für den Versand von Paketen in diese Staaten beträgt 40 Tage. In die westeuropäischen Länder dauert die Zustellung im Durchschnitt 15-30 Tage.

Das Sortierzentrum der russischen Post in Nowosibirsk. Kirill Kuchmar/TASS Kirill Kuchmar/TASS

Um ein Paket zu verschicken, gehen Sie einfach auf die Website der Russischen Post und berechnen die Kosten für die Zustellung. Es sind drei Tarife verfügbar: Standard, Schnell und Express Mail Service (EMS). Nachdem Sie die Kosten berechnet haben, klicken Sie auf Weiter zur Abfertigung und folgen den Anweisungen. Wichtiger Hinweis: Die Zollanmeldung umfasst nur 20 Zeilen und muss alle im Paket enthaltenen Artikel enthalten, auch wenn es sich um ein Garnknäuel handelt. Wenn das Paket mehr als 20 Artikel enthält, müssen Sie ein zweites Paket verschicken.

Eine junge Frau, die ein Paket von Brjansk nach Limassol (Zypern) schickte, schreibt, dass der Versand eines 7 kg schweren Pakets 3.550 Rubel (41 Euro) kostete und 26 Tage dauerte. Irgendwann war das Paket nicht mehr auffindbar – in der Sendungsverfolgung hieß es immer nur Aus Russland verschickt, aber dennoch erreichte es sicher sein Ziel.

Wenn das Paket am Zielort ankommt, wird der Postbeamte den Inhalt bewerten und der Empfänger muss möglicherweise Einfuhrsteuer bzw. eine Zollgebühr zahlen. Wenn das Paket jedoch nur gebrauchte persönliche Gegenstände enthält, fallen keine Steuern oder Gebühren an.

DHL

Dieses Unternehmen stellt keine Pakete innerhalb von Russland oder vom Ausland nach Russland zu. Aber von Russland befördert es Sendungen ins Ausland und zwar fast überall auf der Welt. Der Versandvorgang ist ähnlich wie bei der Russischen Post: Sie gehen auf die Website, berechnen die Versandkosten für verschiedene Tarife und wählen den günstigsten aus. Dann füllen Sie die Seite mit Ihren persönlichen Daten und Dokumenten aus und folgen den Anweisungen. Es ist ratsam, sich vorher telefonisch zu erkundigen, ob die Sendung in das gewählte Land verschickt werden kann.

DHL in Moskau. Gawriil Grigorow/TASS Gawriil Grigorow/TASS

Der größte Nachteil von DHL sind die hohen Servicekosten. Zum Vergleich: Mit der Russischen Post kostet der Versand eines Pakets von Brjansk nach Limassol 3.550 Rubel. Bei gleichem Absende- und Empfangsort sowie Gewicht des Pakets bietet DHL eine Zustelloption für 32.540 (376 Euro) Rubel an. Dafür beträgt die geschätzte Zustellungszeit auch nur sieben Tage.

„DHL in Russland funktioniert – ich schicke regelmäßig Pakete in die USA und nach England, 10.000 Rubel für ein Päckchen bis 1 kg. Das letzte Paket nach England habe ich mit der Russischen Post verschickt, es kam nach acht Tagen an (es kann aber auch länger dauern). Außerdem gibt es noch Boxberry – [der Versand dauert] 14-20 Tage in die USA oder nach Großbritannien, der Preis beträgt 2.500 Rubel (29 Euro) für ein Päckchen bis zu 1 kg“, schrieb die Userin Alla Smirnowa in den Kommentaren zum Post über den Versand von Paketen ins Ausland.

Boxberry

Das Unternehmen stellt Sendungen auf der ganzen Welt zu. Die Preise und Lieferbedingungen sind recht human. So betragen, zum Beispiel, die Kosten für den Versand eines Pakets mit einem Gewicht von 4 kg von Moskau nach Italien 3.335 Rubel und die Lieferzeit liegt bei 10-16 Arbeitstage. Zusätzlich müssen Sie den Zoll bezahlen, der je nach Zielort auf Ihrem persönlichen Konto berechnet wird.

PonyExpress

Wie üblich nutzen Sie für den Versand über PonyExpress die offizielle Website des Unternehmens. Zuerst werden die Kosten und die ungefähre Versanddauer berechnet, danach werden die Dokumente ausgestellt. Der Versand eines Pakets mit einem Gewicht von 5 kg von Russland nach Frankreich mit Haus-zu-Haus-Zustellung dauert beispielsweise etwa 9-18 Tage (ohne Abhol- bzw. Zustelltag, Wochenenden und Feiertage) und kostet 24.410 Rubel (282 Euro).

Unabhängig davon, für welchen Dienst Sie sich entscheiden, sollten Sie die Liste der für die Einfuhr verbotenen Waren sorgfältig durchlesen, da Sie dort möglicherweise ganz unerwartete Dinge finden. Zum Beispiel dürfen Sie keine Handschuhe aus Kunst- oder Naturleder versenden. Eine ausführliche Liste finden Sie auf der jeweiligen Website der genannten Dienste. Die Gebühren richten sich auch nach der Art der Sendung (neue oder gebrauchte Artikel; Artikel zum persönlichen Gebrauch oder zum Verkauf) und dem Wert der beigefügten Artikel.

Legion Media Legion Media

Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu Aktivieren Sie die Push-Benachrichtigungen auf unserer Website!

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.