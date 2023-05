Wie man im Jahr 2023 ein Paket nach Russland verschickt

Vor Februar 2022 hätten Sie ein Paket oder einen Brief nach Russland über die staatliche Post oder eine Reihe internationaler Versand- und Zustellunternehmen wie DHL, FedEx, UPS und andere versenden können. Alle diese Varianten stehen leider nicht mehr zur Verfügung. Es gibt jedoch einige neue Möglichkeiten.

Unternehmen, die Pakete nach Russland liefern

Unsere Liste ist zwar nicht vollständig, aber hier ist, was wir finden konnten:

BXB von Boxberry

Boxberry ist ein russischer Versanddienstleister, der vor kurzem mit dem internationalen Versand begonnen hat. Eigentlich handelt es sich um einen B2C-Service, der normalerweise die Lieferung für Online-Shops und andere Geschäftsformen organisiert. Die Vertreter des Unternehmens bestätigten jedoch, dass sie unter bestimmten Bedingungen auch ein Paket von Privatperson zu Privatperson versenden können.

Alles, was in dem Paket enthalten ist, muss online gekauft werden. Es ist also nicht möglich, selbstgemachte Marmelade oder einen selbstgestrickten Pullover zu verschicken.

Sie benötigen eine Rechnung mit folgenden Angaben: Liste der Artikel, die Sie versenden, deren Bezeichnung, Preis, Menge und Gesamtwert. Außerdem benötigen Sie Links zu allen Artikeln, die Sie versenden. Diese Dokumente sind erforderlich, damit Ihr Paket den Zoll passieren kann.

Der Empfänger muss über ein Konto auf der Boxberry-Website verfügen und mit seinen Passdaten und seiner Telefonnummer registriert sein. Alle weiteren Schritte werden über das Konto des Empfängers abgewickelt.

Wenn Sie in einem Gebiet leben, in dem es keine BXB-Lager gibt, können Sie eine lokale Zustellung bestellen, um Ihr Paket zum nächstgelegenen BXB-Lager befördern zu lassen. Die Adresse des entsprechenden Lagers finden Sie in Ihrem Boxberry-Konto.

Wenn das Paket im Lager angekommen ist, erhalten Sie einen Tracking-Code. Danach registrieren Sie den Tracking-Code in Ihrem Konto und alle weiteren Vorgänge werden dort abgewickelt.

Das Boxberry-Konto erlaubt es Ihnen nur, die Lieferung mit einer russischen Bankkarte zu bezahlen, aber Sie können den Dienst individuell kontaktieren, um eine Zahlung per PayPal einzurichten, oder der Empfänger muss dafür bezahlen. Alle Benachrichtigungen über Ihr Paket werden an die Kontaktinformationen gesendet, die Sie im Konto angegeben haben.

BXB liefert nach Russland aus den USA, Deutschland, Indien und der Türkei. Die Zustellung eines 2 kg schweren Pakets aus den USA (Lager in New Jersey) nach Moskau dauert beispielsweise 16-22 Tage und kostet ca. 40 US-Dollar.

CDEK

CDEK kann eine Lösung sein, wenn Sie Dokumente verschicken müssen. Das ist die einzige Art von Sendungen, die das Unternehmen liefert. Um Dokumente zu versenden, müssen Sie sich telefonisch oder per E-Mail an die auf der Website angegebene lokale Niederlassung wenden. Beachten Sie auch, dass Ausweisdokumente, z. B. Reisepässe, nicht verschickt werden können. Das Gleiche gilt für Bankkarten, Wechsel, Anleihen, Aktien, Kalender, Werbematerialien, Porträts, Notizbücher und so weiter — CDEK liefert diese nicht aus.

CDEK ist in den folgenden Ländern tätig: USA, Vereinigtes Königreich, Portugal, Spanien, Finnland, Italien, Aserbaidschan, Georgien, Usbekistan, Türkei, VAE, Vietnam, Israel, Polen, Frankreich, China, Deutschland und Südkorea.

Aggregator-Dienste

Die folgenden Dienste haben keinen eigenen Zustelldienst und verschicken Sendungen mit Hilfe anderer Versanddienste. Sie suchen nach den besten Optionen und „verkoppeln“ sie alle miteinander.

Time Saving Machine

Dieser russische Aggregationsdienst organisiert den Transport nicht selbst, sondern findet die besten Angebote in der ganzen Welt und kombiniert bei Bedarf die Leistungen mehreren Zustelldienste. Das Unternehmen behauptet, alles versenden zu können: Dokumente, Waren bzw. Gegenstände sowie Briefe und arbeitet sowohl mit natürlichen als auch mit juristischen Personen zusammen. Time Saving Machine ist in 241 Ländern tätig, darunter auch in Russland. Halten Sie sich bereit, ausführliche Informationen über die zu versendenden Gegenstände zu liefern – sie werden für die Zollkontrolle verwendet. Sie können das Team über die Website oder per Telefon kontaktieren. Wir haben keinen Kontakt zu Kunden, die diesen Dienst nutzen, also seien Sie bitte vorsichtig und stellen Sie zusätzliche Nachforschungen an, wenn Sie beabsichtigen, diesen Dienst zu nutzen.

TrustExpress

Für diesen Dienst gilt das Gleiche. UPS nimmt beispielsweise Ihr Paket entgegen und liefert es an die TrustExpress-Vertretung in Estland. Dann wird es nach Russland geschickt. Sie müssen die Adresse des Absenders in englischer Sprache angeben. Das Unternehmen schickt Ihnen einen Frachtbrief, den Sie ausdrucken müssen. Dann rufen Sie die Nummer an, die Sie von TrustExpress erhalten haben, um den Code der Sendung zu nennen und die Bestellung zu bestätigen. Wenn der Kurier eintrifft, übergeben Sie ihm das Paket oder die Warensendung.

Einer der Kunden, mit denen wir Kontakt aufnehmen konnten, behauptet, dass sein Paket für 150 Dollar innerhalb von zwei Wochen von den USA nach Russland geliefert wurde. Es gibt jedoch auch einen kleinen Nachteil: Die Website des Dienstes ist nicht auf Englisch verfügbar, aber Sie können das Team per WhatsApp oder E-Mail kontaktieren und erhalten eine Antwort auf Englisch.

Der Preis für die Zustellung ist in jedem Fall sehr unterschiedlich und hängt vom Absende- und Zielort, dem Gewicht des Pakets, der Art und Weise, wie der Empfänger das Paket erhalten soll (am Abholort oder per Kurier), dem Wert des Pakets usw. ab. Jede Lieferung wird individuell berechnet.

