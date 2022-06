Ist es möglich, Russland derzeit als Tourist zu besuchen? (F&A)

Wer kann als Tourist nach Russland kommen?

Gegenwärtig können Menschen aus 80 Ländern als Touristen nach Russland einreisen. Es gibt dafür lediglich zwei wichtigsten Voraussetzungen: Sie müssen Staatsbürger eines dieser Länder sein oder eine Aufenthaltsgenehmigung für dieses Land haben und außerdem nach Russland mit einem Flugzeug einreisen. Das wichtigste Dokument, das die Einreise von Ausländern nach Russland während der Coronavirus-Pandemie regelt, ist die Regierungsverordnung Nr. 635-r (vom 16. März 2020), die regelmäßig aktualisiert wird.

Die Liste der Länder umfasst zum Beispiel die USA, das Vereinigte Königreich, Griechenland, Deutschland, Tunesien, Thailand, Israel, Japan, Armenien, Katar, Portugal, Mexiko, Kroatien, Belgien, China, Frankreich, Dänemark, Neuseeland, Iran, Peru, Norwegen und Argentinien (die vollständige Liste finden Sie hier).

Sie können von jedem anderen Land, mit dem Russland derzeit Luftverkehrsverbindungen unterhält, nach Russland einfliegen (das Transitland muss nicht in der Liste der 80 Länder aufgeführt sein).

Welche Art von Visum muss ich beantragen?

Wenn Sie bereits ein gültiges russisches Visum haben und aus einem der Länder kommen, deren Bürger einreisen dürfen, können Sie mit diesem Visum nach Russland einreisen. Wenn Sie ein Visum benötigen, können Sie es beim russischen Konsulat in Ihrem Land beantragen.

Das Einzige, was bisher nicht möglich ist, ist der Erhalt eines einmaligen elektronischen Visums (dieses Visum wurde innerhalb von nur vier Tagen ausgestellt, ohne dass irgendwelche Dokumente über den Reisezweck erforderlich waren, und erlaubte einen Aufenthalt im Land von höchstens 16 Tagen). Daher ist gegenwärtig eine bestätigte Hotelreservierung oder ein Vertrag mit einem Reiseveranstalter erforderlich, um ein reguläres Touristenvisum zu erhalten (das für bis zu sechs Monate ausgestellt wird).

Ist ein PCR-Test erforderlich?

Ja, der PCR-Test darf frühestens 48 Stunden vor der Einreise durchgeführt werden und das Ergebnis muss in russischer oder englischer Sprache ausgedruckt werden (der Test ist auch dann erforderlich, wenn Sie mit dem russischen Impfstoff Sputnik-V geimpft sind). Wenn Sie mit Kindern reisen, müssen auch diese, unabhängig von ihrem Alter, ein negatives Testergebnis nachweisen. Außerdem müssen Sie das Einreiseformular (Muster) bei der Einreise in die Russische Föderation ausfüllen.

Wer ist von diesen Vorschriften nicht betroffen?

Diese Beschränkungen gelten nicht für Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Russland oder für Personen, die enge Verwandte in Russland haben. Sie können aus jedem Land und mit jedem Verkehrsmittel, auch auf dem Landweg, nach Russland einreisen.

Sie betreffen auch nicht die Einwohner der teilweise anerkannten Republiken Abchasien und Südossetien, die Bürger von Belarus (oder diejenigen, die eine Aufenthaltsgenehmigung in Belarus haben), die Bürger von Kasachstan und die Einwohner der Volksrepubliken Donezk und Lugansk – auch diese können auf dem Landweg einreisen. Darüber hinaus ist die Einreise über die Landgrenze auch über den russisch-mongolischen und den russisch-chinesischen Grenzabschnitt möglich.

Außerdem müssen Bürger aus Ländern der Eurasischen Wirtschaftsunion beim Überschreiten der Landgrenze kein negatives Coronavirus-Testergebnis vorweisen und kein Einreiseformular ausfüllen.

Muss man geimpft sein?

Nein, eine Impfung ist nicht obligatorisch und keine Bedingung für die Einreise. Die QR-Codes, die bis zum Frühjahr noch bei öffentlichen Veranstaltungen, in Cafés, Bars oder beim Einchecken in Hotels verpflichtend waren, wurden in den meisten Regionen abgeschafft. Das Gleiche gilt für die verschiedenen Beschränkungen im Zusammenhang mit Covid: Ihre Aufhebung lag im Ermessen der regionalen Behörden und diese Beschränkungen sind fast überall aufgehoben worden.

Ist es notwendig, eine Maske zu tragen?

Auf der Straße ist es nicht erforderlich, eine Maske zu tragen. In einigen Regionen ist das Tragen von Masken in öffentlichen Einrichtungen wie Geschäften, Apotheken, Einkaufszentren und Kinos jedoch nach wie vor Pflicht. So wurde beispielsweise in Moskau die Maskentragepflicht vollständig abgeschafft, in Kaliningrad jedoch noch nicht.

Besteht die Notwendigkeit einer Quarantäne?

Nein, es gibt keine Quarantänepflicht bei der Einreise nach Russland. Wenn Sie jedoch in Russland erkranken, dürfen Sie Ihren Aufenthaltsort nicht verlassen und müssen auf eigene Kosten sieben Tage in Quarantäne bleiben. Personen, die Kontakt zu einer erkrankten Person hatten, müssen nicht unter Quarantäne gestellt werden (sofern bei ihnen kein Coronavirus nachgewiesen wurde).

Wichtig! In vielen Ländern gibt es immer noch Beschränkungen für die Ausreise zu touristischen Zwecken, so dass das russische Visum nicht garantiert, dass Sie die Erlaubnis erhalten, Ihr Land zu verlassen. Dies sollte vor jeder Reise geklärt werden.

Alle Informationen mit Stand vom 27. Mai 2022.

