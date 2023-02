Wer kann Russland im Jahr 2023 ohne Visum besuchen?

Ein ausländischer Tourist vor der Basilius-Kathedrale in Moskau.

Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS)

Die Bürger der meisten postsowjetischen Staaten können Russland ohne Visum besuchen. Länder wie Aserbaidschan, Armenien, Belarus, Kasachstan, Kyrgysstan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Obwohl die Ukraine kein Mitglied der GUS ist, ist sie dennoch in dieser Liste enthalten. Ein russisches Visum ist für die Bürgerinnen und Bürger von Georgien, Lettland, Litauen und Estland erforderlich, obwohl diese Staaten eine sowjetische Vergangenheit haben.

Die Regeln dafür, wie lange sich Bürger dieser Länder in Russland aufhalten können, ohne zusätzliche Papiere bei den russischen Migrationsbehörden einzureichen, sind unterschiedlich. Bürger/innen aus Belarus können sich beispielsweise bis zu 90 Tage in Russland aufhalten, ohne sich bei einer Polizeidienststelle, die für Migrationsangelegenheiten in Russland zuständig ist, zu melden.

* Die Daten für die Infografik stammen vom November 2022 und wurden von der russischen Website für konsularische Informationen bezogen.

* Der Status eines bestimmten Landes kann sich ändern. Wir empfehlen, sich vor der Buchung einer Reise nach Russland zusätzlich über die relevanten Informationen im Einzelfall zu informieren.

* Für Inhaber von Diplomaten- oder Militärpässen, ausgewählte Geschäftsleute, Mitglieder des Flug-, Schiffs- oder Zugpersonals, Berufskraftfahrer, organisierte Touristengruppen und Personen, die über eine offizielle Aufenthaltsgenehmigung für bestimmte Grenzregionen verfügen, kann eine Befreiung von der Visumpflicht gelten.

Staatsangehörige von Kasachstan können sich bis zu 90 Tage in Russland aufhalten, aber das Gesetz verlangt, dass sie sich bei der Polizei anmelden, wenn sie länger als 30 Tage in Russland bleiben wollen. Für Bürger aus Tadschikistan verkürzt sich diese anmeldefreie Zeit auf 15 Tage, für Bürger aus Moldau ist sie sogar noch kürzer und beträgt nur sieben Tage.

Staatsangehörige der oben genannten Länder dürfen ihren Aufenthalt in Russland bis zu einem Jahr verlängern, wenn sie eine Arbeitserlaubnis erhalten oder an einer örtlichen Universität studieren wollen.

Bis zu 90 Tage

Bürger einiger anderer Länder dürfen Russland ohne Visum besuchen und sich bis zu 90 Tage innerhalb eines Zeitraums von 180 Tagen (6 Monaten) im Land aufhalten. Länder wie Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Israel, Nicaragua, Peru, Venezuela und Südafrika fallen unter diese Kategorie. Allerdings dürfen ihre Bürger während ihres visumfreien Aufenthalts im Land weder arbeiten noch kommerziellen Tätigkeiten nachgehen.

Ausländische Reisende aus diesen Ländern müssen sich innerhalb von sieben Tagen nach ihrer Ankunft in Russland bei der Polizei anmelden.

Bis zu 60 und 30 Tage

Staatsangehörige von Kuba, Montenegro, Thailand und Südkorea können Russland ebenfalls visumfrei besuchen. Kubaner und Thailänder können bis zu 90 Tage in Russland bleiben. Bürger aus Südkorea dürfen sich bis zu 60 Tage im Land aufhalten, Bürger aus Montenegro bis zu 30 Tage. Staatsangehörige von Serbien haben nur dann das Recht auf visumfreie Einreise nach Russland, wenn sie einen biometrischen Reisepass besitzen, der nach 2008 ausgestellt wurde.

Einwohner von Macau dürfen ebenfalls ohne Visum nach Russland einreisen und sich 30 Tage lang dort aufhalten. Das Gleiche gilt für Bewohner Hongkongs, allerdings für einen Aufenthalt im Land von maximal 14 Tagen. Chinesische Staatsbürger benötigen dagegen ein russisches Visum.

Staatsangehörige dieser Länder müssen sich bei der Polizei registrieren lassen und dürfen die visumfreie Zeit nicht zum Arbeiten in Russland nutzen.

Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina sowie Nordmazedonien können sich ebenfalls bis zu 30 Tage lang ohne Visum in Russland aufhalten, sofern sie eine Touristenbestätigung oder einen Touristenvoucher von einem Hotel in Russland oder einem beim russischen Außenministerium registrierten Reiseveranstalter erwerben.

Ausländische Reisende, die mit Kreuzfahrtschiffen und Fähren aus Helsinki und Tallinn in St. Petersburg ankommen, sind von der Visumpflicht befreit, wenn ihr Aufenthalt in der Stadt nicht länger als 72 Stunden dauert und sie auf dem Schiff schlafen.

