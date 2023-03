Wie man im Jahr 2023 Geld nach Russland bringt

Visa, MasterCard und American Express haben ihren Betrieb in Russland im Jahr 2022 eingestellt, so dass es unmöglich ist, mit ausländischen Kreditkarten im Land zu bezahlen. Im Folgenden finden Sie einige legale Möglichkeiten, um Ihre persönlichen Finanzen in Russland einfacher zu verwalten.

Die 10.000-US-Dollar-Grenze

Eine Möglichkeit, Geld nach Russland zu bringen, ist die Mitnahme von Bargeld bei der Einreise. Entgegen der landläufigen Meinung ist es möglich, jede beliebige Menge Bargeld ins Land zu bringen, da die russische Regierung den Zufluss von Fremdwährung nicht beschränkt.

Übersteigt der Betrag jedoch 10.000 US-Dollar (in jeder Währung oder in Reiseschecks), muss der Besitzer ihn beim russischen Zoll anmelden. Dabei muss der gesamte Betrag deklariert werden, nicht nur der Betrag, der 10.000 US-Dollar übersteigt. Es ist zu beachten, dass einige EU-Länder eigene Beschränkungen für die Mitnahme von Euro nach Russland haben können.

Maxim Bogodwid/Sputnik Maxim Bogodwid/Sputnik

Wer seltener reist, sollte besser so viel Bargeld wie möglich im Voraus mitnehmen, da dies derzeit die einfachste und billigste Möglichkeit ist, Geld nach Russland zu bringen.

„Ich kann immer etwas Bargeld (aus den USA) mitbringen und es (in Russland) einzahlen, aber hin und her zu fliegen, um 10.000 Dollar einzuzahlen, wird sehr teuer, da Flüge nach Moskau nicht sehr billig sind“, erklärt David Dawidowicz, ein US-Bürger, der regelmäßig nach Russland reist.

Es gibt jedoch einen Haken. Ab heute ist es illegal, Fremdwährungen aus Russland mitzunehmen, wenn der Gesamtbetrag 10.000 US-Dollar zu dem von der russischen Zentralbank am Tag der Reise festgelegten Wechselkurs übersteigt. Das Verbot gilt für alle Arten von Fremdwährungen: US-Dollars, Euro, britische Pfund usw. Die Beschränkung gilt auch für Reiseschecks und Wertpapiere, wie z. B. physische Anleihen. Russische Rubel sind von dem Verbot ausgenommen.

Beachten Sie, dass Personen, die Fremdwährungen nach Russland mitgebracht und beim russischen Zoll angemeldet haben, diese auch aus dem Land ausführen dürfen, selbst wenn der Betrag 10.000 US-Dollar übersteigt, allerdings nur, wenn eine Bestätigung des russischen Zolls vorliegt, aus der hervorgeht, dass das Geld tatsächlich von derselben Person eingeführt wurde. Es ist von größter Wichtigkeit, alle Belege vorzuweisen, wenn man die Grenze mit einem größeren Geldbetrag überquert, da der unrechtmäßige Versuch, mehr als 10.000 US-Dollar aus Russland auszuführen, eine Straftat darstellt, die mit einer Gefängnisstrafe geahndet werden kann.

Ein Beamter des russischen Zolldienstes in der internationalen Ankunftshalle des Flughafens Domodedowo. Sergej Fadeitschew/TASS Sergej Fadeitschew/TASS

Darüber hinaus muss bei der Ausreise aus Russland ein Betrag von mehr als 3.000 US-Dollar beim Zoll angemeldet werden. Diese Vorschrift gilt für den gesamten Betrag der ausgeführten Währung, nicht nur für den Teil, der 3.000 US-Dollar übersteigt.

Ein Bankkonto in Russland

Ausländische Staatsbürger können ein Bankkonto bei einer russischen Bank eröffnen, um mitgebrachtes Geld einzuzahlen.

Je nach Bank können die erforderlichen Dokumente variieren, aber in der Regel werden der Reisepass, eine notariell beglaubigte Übersetzung der Seite mit den Personendaten und eine russische Telefonnummer verlangt.

„Wir benötigen den Namen des Karteninhabers in kyrillischen Buchstaben aus einem offiziellen Dokument. Ein Visum ist ausreichend, da es den Namen einer Person in kyrillischer Schrift enthält. Wenn ein ausländischer Staatsbürger kein Visum hat, sollte er eine notariell beglaubigte Übersetzung des Reisepasses haben“, erklärt der Angestellte einer russischen Privatbank.

Ein Kunde in einem Büro einer der russischen Banken. Sergej Sawostjanow/TASS Sergej Sawostjanow/TASS

David sagte, dass er als US-Bürger kein Bankkonto bei einer staatlichen russischen Bank eröffnen konnte und sich daher an eine private Bank wenden musste. Ein Angestellter in einer der Filialen der staatlichen Bank sagte jedoch gegenüber Russia Beyond, dass es keine Hindernisse geben sollte, die einen Ausländer daran hindern, ein Konto in der Bank zu eröffnen. Dem Mitarbeiter zufolge kann ein Bürger eines beliebigen Landes ein Bankkonto auf seinen Namen einrichten, sofern er die oben genannten Dokumente vorlegt.

Grenzüberschreitende Geldüberweisungen können über eine Bank abgewickelt werden, die Überweisungen über das SWIFT-System unterstützt. Einige russische Banken haben sich von SWIFT abgekoppelt, einige können jedoch weiterhin Überweisungen aus dem Ausland über dieses System empfangen. Ob Ihre Bank vor Ort Geldtransfers nach Russland über SWIFT anbietet, muss im Einzelfall geklärt werden, da verschiedene Banken in verschiedenen Ländern ihre eigenen Regeln dafür festlegen können.

In der Regel wird eine feste Gebühr oder eine anpassbare Provision von 1-5 Prozent erhoben. Der Geldtransfer über das SWIFT-System kann zwischen zwei und sieben Tagen dauern. Der Höchstbetrag für die Überweisung kann nur von der Bank des Absenders festgelegt werden, da russische Banken keine Obergrenzen für Gelder aus dem Ausland festlegen.

Beachten Sie, dass Inhaber russischer Bankkonten nur bis zu 10.000 US-Dollar (oder den Gegenwert in Euro) abheben können, es sei denn, sie haben vor dem 9. März 2022 Fremdwährung eingezahlt. Die Empfänger, die nach diesem Datum Fremdwährungen auf russische Bankkonten eingezahlt haben, erhalten den Überschuss in Rubel.

Unauffällige Alternativen

Einige Dienste, die internationale Geldüberweisungen anbieten, können genutzt werden, um Geld aus dem Ausland nach Russland zu schicken. Obwohl Western Union, Wise, MoneyGram und TransferGo solche Überweisungen nach oder aus Russland nicht mehr unterstützen, gibt es doch einige Alternativen. So können beispielsweise Dienste wie Koronapay, Unistream und Contact von Personen aus den meisten europäischen Ländern weiterhin für Geldüberweisungen nach Russland genutzt werden.

Es gibt noch andere, weniger auffällige Möglichkeiten, Geld aus dem Ausland nach Russland zu schicken, die für ausländische Bürger in Extremfällen nützlich sein können.

US-Bürger, die sich in Russland aufhalten, können Geld über das Außenministerium mit Hilfe einer örtlichen Botschaft überweisen. Diese Option erfordert jedoch eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Botschaft und eine individuelle Anfrage ohne garantiertes positives Ergebnis.

Kryptowährungen können eine Alternative für den internationalen Geldtransfer darstellen, wenn viele Geldtransfersysteme wie Western Union den Geldtransfer nach Russland nicht mehr unterstützen. Diese Methode erfordert ein gewisses Maß an technischem Verständnis auf Seiten des Absenders und des Empfängers der Geldbeträge.





