Wo befindet sich der größte Lenin-Kopf?

Es ist auf dem Platz der Sowjets vor dem Regierungsgebäude aufgestellt. Die Skulptur selbst ist 7,7 Meter hoch (zusammen mit dem Sockel 14 Meter) und wiegt 42 Tonnen. Wie und warum wurde sie errichtet?

Im Jahr 1970 bereitete sich die UdSSR darauf vor, den 100. Jahrestag der Geburt des „Führers des Weltproletariats“ groß zu feiern. In Burjatien dachte man daran, ein großes Denkmal für Wladimir Lenin zu errichten, das die anderen kleinen Denkmäler ersetzen sollte.

Zu dieser Zeit fand in Moskau und dann in Montreal im Rahmen der Expo 67 eine Kunstausstellung zu Lenin statt, und einer der Exponate war ein Bronzekopf Lenins. Der Parteiführung von Burjatien gefiel diese wörtliche Umsetzung der Idee, dass Lenin der „Kopf“ war. Sie wandte sich an die Künstler Georgij und Jurij Neroda, Vater und Sohn, und bat sie, einen monumentalen Kopf für Ulan-Ude zu schaffen.

Der Kopf wurde in Mytischtschi bei Moskau in zwei Hälften gegossen, mit dem Zug nach Burjatien gebracht und dann vor Ort zusammengesetzt. Das Denkmal wurde 1971 dem Publikum präsentiert.

Übrigens gibt es noch viele andere Lenin-Köpfe. Allein in Russland sind noch etwa 40 zu finden.



