Die beliebtesten sozialen Netzwerke, die in Russland entwickelt wurden

Neben den weltweiten sozialen Netzwerken, die auf der ganzen Welt genutzt werden, sind auch die in Russland geschaffenen Dienste in Russland sehr beliebt. Einige von ihnen erlangten ebenso internationalen Ruhm.

Der durchschnittliche russische Nutzer sozialer Netzwerke verbringt etwas mehr als 1,5 Stunden pro Tag damit – im Sommer etwas weniger und im Winter mehr. Diese Daten werden von Mediascope in seiner Studie vom März 2023 bereitgestellt.

Das Publikum sozialer Netzwerke wächst von Jahr zu Jahr, obwohl einige ausländische soziale Netzwerke den Zugang geschlossen haben oder 2022 in Russland blockiert wurden und auf die nun ohne VPN nicht zugegriffen werden kann. Viele Nutzer sind deshalb einfach zu russischen sozialen Netzwerken gewechselt.

1. VK (VK.com)

VK ist die Abkürzung für VKontakte (ImKontakt), was der ursprüngliche Name dieses Dienstes war. Das beliebteste soziale Netzwerk in Russland wurde 2006 von Pawel Durow gegründet, inspiriert von dem damals gerade gestarteten Facebook*. Im Jahr 2014 wurde dieses soziale Netzwerk von Mail.ru, einem der größten russischen Internetunternehmen, aufgekauft und schließlich in VK umbenannt.

VK steht unter allen sozialen Netzwerken in Russland an erster Stelle, sowohl was die Reichweite in der Bevölkerung als auch die Dauer der Nutzung angeht. Nach Angaben von Mediascope wird VK von 44 % der russischen Einwohner über zwölf Jahren genutzt und sie verbringen dort täglich etwa 45 Minuten. Jeden Monat besuchen 79,5 Millionen Russen VK (wenn wir auch das ausländische Publikum mitzählen, kommen wir auf 101,7 Millionen Nutzer pro Monat). Laut SimilarWeb ist VK die fünfundzwanzigbeliebteste Website der Welt.

Neben persönlichen Profilen mit einem Feed von Ereignissen gibt es viele Interessengruppen, Medien, Prominentenprofile, urbane Communitys, Chaträume und anderes mehr.

Das soziale Netzwerk verfügt über einen eigenen Musik-Streaming-Dienst, Video-Hosting, eine Spieleplattform und eine große Anzahl von Diensten und Mini-Apps. Eine davon ermöglicht es Ihnen zum Beispiel, sich mit Freunden darin zu messen, wer an einem Tag mehr Schritte geht. VK hat sogar eine eigene Plattform für den Kauf und Verkauf von NFT-Tokens (digitale Kunst).

Eine der Funktionen von VK sind kurze vertikale Clips wie bei Tik-Tok, die jeden Tag Hunderte von Millionen Aufrufe erreichen.

Übrigens können Sie VK in 86 Sprachen nutzen.

2. Telegram (telegram.org)

Eine weitere Entwicklung von Pawel Durow ist ein beliebter Messenger, mit dem Sie Nachrichten sowohl persönlich als auch in Gruppen austauschen können.

Was Telegram von anderen Messengern unterscheidet, ist das Vorhandensein von Hunderttausenden von Kanälen zu einer Vielzahl von Themen, von persönlichen Blogs bis zu Nachrichtenmedien (haben Sie unseren Kanal t.me/rbth_deu abonniert?). Nachrichten mit Text, Fotos und Videos in den Kanälen werden chronologisch angezeigt, und es gibt keine Empfehlungsalgorithmen, was viele Nutzer anzieht, die ihren Medienkonsum selbst kontrollieren wollen. Die Spezialität von Telegram sind Videonachrichten in Communitys. Durow hat angekündigt, dass Telegram Storys mit flexiblen Datenschutzeinstellungen anbieten wird.

Die Zahl der Telegram-Nutzer wächst ständig und liegt derzeit in Bezug auf die Reichweite mit 41 % nahe bei VK. Die Russen verbringen 39 Minuten pro Tag in diesem Messenger. Telegram ist am beliebtesten bei der russischen Jugend (unter 24 Jahren) und bei Menschen, die im IT-Bereich und über das Internet arbeiten.

Telegram gehört zu den fünf beliebtesten Messengern der Welt.

3. Odnoklassniki (OK.ru)

Dieses erste soziale Netzwerk in Russland wurde 2006 gegründet, etwa sechs Monate früher als VKontakte. Es ist eher bei der älteren Generation beliebt. Laut Mediascope loggen sich etwa 18 % der Russen bei OK ein und verbringen dort 32 Minuten pro Tag.

Die monatliche Nutzerzahl von OK beträgt mehr als 40 Millionen Menschen, und das soziale Netzwerk ist auch in den GUS-Ländern sehr beliebt. Zu den Funktionen von OK gehören selbst entworfene Sticker, virtuelle Geschenke und Spiele.

Odnoklassniki gehört zur VK-Holding.

4. Dzen (dzen.ru)

Während andere soziale Netzwerke auf kurze Clips und Nachrichten setzen, besteht bei Dzen der meiste Inhalt aus langen Texten des jeweiligen Autors.

Allerdings können hier auch Videos und kleine Beiträge mit Fotos veröffentlicht werden. Jeder Autor kann eine Verbindung zur Monetarisierung herstellen und Werbeeinnahmen erzielen, wenn seine Inhalte bei den Lesern beliebt sind.

Dzen hat viele persönliche Blogs von Reisenden, Finanzexperten, Schriftstellern, Psychologen, Tarotologen, Stylisten und natürlich gibt es auch offizielle Medienseiten.

Nach Angaben von Dzenhatte das Unternehmen Ende 2022 ein Publikum von 70 Millionen monatlichen Lesern und 100.000 aktiven Autoren pro Woche. Das Hauptpublikum ist über 25 Jahre alt.

Dzen war ursprünglich eine Entwicklung des IT-Riesen Yandex, wurde aber im Herbst 2022 auch von VK aufgekauft.

Laut SimilarWeb ist dzen.ru die dreiundzwanzigbeliebteste Website der Welt.

5. RUTUBE

Russland hat sein eigenes Pendant zu YouTube: RUTUBE, das 2006 gegründet wurde. Trotz der Tatsache, dass YouTube in Russland ohne Einschränkungen verfügbar ist und sich großer Beliebtheit erfreut, erlebt RUTUBE jetzt buchstäblich eine zweite Geburt. Vielleicht liegt das daran, dass YouTube die Monetarisierung für russische Nutzer im Jahr 2022 abgeschaltet hat.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der RUTUBE-Nutzer um 36 % auf 23 Millionen Menschen gestiegen. RUTUBE richtet sich an Menschen zwischen 25 und 34 Jahren. Es gibt etwa 300.000 Kanäle, unter deren Betreibern sich viele bekannte russische Blogger und Journalisten befinden.

6. yappy

Das soziale Netzwerk Yappy wurde Ende 2021 gegründet und hatte Ende 2022 mehr als 10 Millionen Nutzer pro Monat. Es ist ein Analogon von Tik-Tok, d.h. ein soziales Netzwerk mit einem eingebauten Video-Editor. Yappy ist ein Unternehmen von Gazprom-Media.

Allerdings hat Yappy seine eigenen Besonderheiten. Die wichtigste ist, dass die Autoren gemeinsame Inhalte in einem virtuellen Raum (der Platz für fünf Personen bietet) filmen und bearbeiten können. Die Dauer der Videos ist auf 1 Minute begrenzt.

7. TenChat

Ein soziales Netzwerk für Unternehmen und Karriere, das von LinkedIn inspiriert ist. Im Juli 2023 hat es 2,5 Millionen registrierte Mitglieder. Sie nutzen TenChat, um nach Jobs, Ausschreibungen, Mitarbeitern zu suchen, Auftragnehmer zu überprüfen und Auktionen zu organisieren. Jeder Auftragnehmer und Kunde hat eine Bewertung, die von einer künstlichen Intelligenz auf der Grundlage seines Rufs und der Finanzkennzahlen des Unternehmens berechnet wird.

Was ist mit den anderen sozialen Netzwerken?

Die im Ausland beliebten sozialen Netzwerke Tik-Tok, Instagram* und Facebook* sind für Russen weiterhin über VPN-Dienste zugänglich. Nach Angaben von Mediascope greifen 27 % der Russen auf Tik-Tok zu und verbringen dort 65 Minuten pro Tag. Aber nur 6 % (17 Minuten pro Tag) bzw. 2 % (6 Minuten) nutzen die gesperrten Dienste Instagram* und Facebook*.

*Produkt von Meta (eine in Russland als extremistisch eingestufte und verbotene Organisation).



