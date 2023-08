Wie Telegram in nur zehn Jahren zu einem der wichtigsten sozialen Netzwerke der Welt wurde

In den letzten zehn Jahren hat es 700 Millionen aktive Nutzer pro Monat erreicht. Damit wurde Telegram zu einer der am häufigsten heruntergeladenen Apps weltweit.

Telegram ist eine Messenger-App, die 2013 von Pawel Durow, dem Gründer des beliebtesten sozialen Netzwerks Russlands VKontakte entwickelt wurde.

Innerhalb von zehn Jahren hat es sich von einem Messenger zu einem vollwertigen sozialen Netzwerk mit 700 Millionen aktiven Nutzern pro Monat entwickelt. Und im August 2023 übertraf Telegram zum ersten Mal in der Geschichte VKontakte in der täglichen Reichweite.

Pawel Durow im Jahr 2017 Tatan Syuflana/AP Photo Tatan Syuflana/AP Photo

Mehr als 60 % der russischen Bevölkerung nutzen Telegram.

Ursprünglich wurde Telegram als Messenger für ein internationales Publikum entwickelt. Erst 2017 wurde eine russische Benutzeroberfläche für die App eingeführt. Trotzdem ist Russland eines der führenden Länder in Bezug auf die Anzahl der Nutzer. Im Juni 2023 erreichte die monatliche Reichweite der aktuellen Version 63,1 Prozent der russischen Bevölkerung über zwölf Jahren. 2022 übertraf Telegram sogar WhatsApp in Bezug auf das Traffic-Volumen. Das schnelle Wachstum der Telegram-Kennziffern ist natürlich auch auf die Sperrung von Instagram und Facebook in Russland zurückzuführen.

Telegram gehört zu den Top 5 der weltweit am häufigsten heruntergeladenen Apps.

2022 wurde Telegram 70,48 Millionen Mal in Indien, 20,03 Millionen Mal in den USA, 19,61 Millionen Mal in Indonesien und 18,04 Millionen Mal in Brasilien heruntergeladen.

Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/Getty Images Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance/Getty Images

2021 schaffte es der Messenger, den zweiten Platz bei den Downloads in den USA zu erreichen – dies geschah nach der Sperrung des Twitter-Kontos des damaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Ein weiterer Grund war die Änderung der Datenschutzpolitik des WhatsApp-Messengers, der nun Nutzerdaten mit anderen Meta-Apps teilen kann. Das Telegram-Team hingegen weigert sich, den Zugang zu Nachrichten und Nutzerdaten zu gewähren, selbst auf Anfrage der Regierung, außer in Fällen, in denen ein Nutzer des Terrorismus verdächtigt wird.

Warum wird der Messenger als soziales Netzwerk bezeichnet?

Obwohl Telegram ursprünglich als Messenger entwickelt wurde, hat es sich inzwischen zu einem vollwertigen sozialen Netzwerk entwickelt. Zusätzlich zu den Chats bietet die App Kanäle, die ähnlich wie die Communitys auf Facebook funktionieren.

Die Nutzer abonnieren Kanäle, sehen deren Beiträge, können sie in Kommentaren diskutieren und auf diese Nachrichten mit Emojis ähnlich wie mit Likes reagieren.

Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Telegram und anderen Plattformen ist, dass es hier keine Algorithmen gibt und die App keine Empfehlungsfunktion hat.

Die Kanäle funktionieren wie Chats und jede Nachricht wird von Benachrichtigungen für die Abonnenten begleitet (diese Benachrichtigungen können deaktiviert werden).

Die einzige Möglichkeit, Inhalte auf der Plattform zu bewerben, ist der Kauf von Werbung in einem anderen Kanal oder in der App selbst. Diese in der App gekaufte Werbung kann durch den Erwerb eines Premium-Abonnements mit zusätzlichen Funktionen aus dem Feed entfernt werden. Unter diesen Funktionen sind schnelle Dateidownloads, einzigartige Sticker, zusätzliche Chat-Verwaltungstools, Erkennung von Sprachnachrichten und vieles mehr.

Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Alle wichtigen Funktionen bleiben jedoch kostenlos und werden ständig erweitert. Im Juni 2023 führte Telegram beispielsweise Storys ein (selbstlöschende Beiträge im Foto- oder Videoformat, ähnlich wie bei Instagram). Die Kombination des endlosen Feed-Formats ohne Algorithmen mit einem Messenger hat Telegram zum wichtigsten Nachrichtenaggregator in Russland gemacht.

Warum haben einige Länder versucht, Telegram zu blockieren?

Derzeit ist die Plattform in China, Iran, Irak und Pakistan blockiert. In einigen Fällen wurde Telegram während Protesten blockiert, um die Möglichkeit der Demonstranten einzuschränken, Aktionen über den Messenger zu koordinieren, während in anderen Fällen der Grund „unanständige Inhalte“ waren.

Dies sind nicht die einzigen Länder, in denen das soziale Netzwerk blockiert wurde. In verschiedenen Staaten war der Grund unter anderem die Weigerung des Telegram-Teams, bestimmte Inhalte zu löschen oder eine Verschlüsselungstechnologie für private Nutzernachrichten bereitzustellen.

Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Die Sicherheit der Nutzer und der Verzicht auf Zensur sind grundlegende Prinzipien der Plattform. So weigerte sich Telegram beispielsweise während der COVID-19-Pandemie, gefälschte Nachrichten über das Coronavirus zu löschen. So kommentierte Pawel Durow die Situation mit Zensur:

„... wir hielten es nicht für unsere Aufgabe, für unsere Nutzer zu entscheiden, was sie glauben sollen. [...] In den 20 Jahren, in denen ich Diskussionsplattformen verwalte, habe ich festgestellt, dass Verschwörungstheorien immer dann stärker werden, wenn die Moderatoren ihre Inhalte löschen. Anstatt falschen Ideen ein Ende zu setzen, erschwert die Zensur oft den Kampf gegen sie. Deshalb wird die Verbreitung der Wahrheit immer eine effektivere Strategie sein als Zensur.“

Einst war die Plattform auch in Russland gesperrt, aber 2020 wurde diese Entscheidung abgelehnt, und während der Zeit der Sperrung verdoppelte sich die Zahl der russischen Nutzer.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.