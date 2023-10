Treffen Sie Margarita Golubewa, die neue „Miss Russia 2023“ (FOTOS)

Vyacheslav Prokofyev/TASS Vyacheslav Prokofyev/TASS

Diese atemberaubende Frau aus St. Petersburg wurde am 8. Oktober 2023 zur Miss Russland gekürt und setzte sich gegen 49 andere Kandidatinnen durch.

Margarita ist 22 Jahre alt und studiert an zwei Universitäten gleichzeitig – sie macht nächstes Jahr ihren Abschluss an der Russischen Zollakademie und studiert im zweiten Jahr an der Moskauer Staatlichen Kunst- und Kulturuniversität im Fachbereich Musikalische Künste.

Da sie eine begabte Sängerin ist, war ihre zweite Wahl der Universität eine logische Entscheidung. Der Ausgangspunkt für den Fachbereich Musikalische Künste war ihre Teilnahme an der russischen Casting-Show Golos (The Voice).

Miss Russland war nicht Margaritas erster Schönheitswettbewerb. Sie erhielt auch den Titel der Miss Student of Russia 2021 und nahm an der Miss Europe 2023 teil, wo sie den ersten Platz belegte. Seit sie 16 Jahre alt ist, träumt sie von der Teilnahme an der Miss Russia.

Neben ihrem Studium arbeitet sie als Model.

Margarita wurde in eine große Familie hineingeboren – sie ist eines von vier Kindern. Ihre Mutter ist Ärztin und ihr Vater ist Ingenieur.

Als nächstes wird Margarita Russland bei den Schönheitswettbewerben Miss World und Miss Universe vertreten.



