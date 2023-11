Wie kann man als Ausländer eine Wohnung in Russland mieten?

Wo findet man Inserate?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, nach einer Wohnung zu suchen – über das Internet oder eine Immobilienagentur.

Die erste Möglichkeit ist recht einfach: Laden Sie eine App herunter, suchen Sie nach einer geeigneten Option, kontaktieren Sie den Eigentümer und bezahlen Sie. Die beliebtesten Dienste in Russland sind ZIAN, Awito und Yandex.Immobilien – mit ihrer Hilfe können Sie eine Wohnung finden, bevor Sie im Land ankommen.

Mit dieser Methode können Sie Vermittler vermeiden und direkt mit den Wohnungseigentümern in Kontakt treten (verwenden Sie einfach die Filter), Sie sparen die Kosten für einen Makler und haben den gesamten Vorgang in Ihrer eigenen Hand.

Alexei Zotov/TASS Alexei Zotov/TASS

Eine weitere Plattform für Inserate sind soziale Netzwerke. In vielen Städten existieren thematische Gruppen für die Vermietung von Unterkünften. In Moskau gibt es zum Beispiel die Community Flats for friends (Sie können Ihre Inserat aufgeben und Feedback von den Eigentümern einholen), in St. Petersburg können Sie Stopagent nutzen – hier kommen die Inserate direkt von den Eigentümern.

Die Option mit Immobilienmaklern ist teurer und etwas komplizierter, da Sie sich bereits auf dem Territorium Russlands befinden müssen. Sie geht jedoch davon aus, dass die gesamte Arbeit bei der Suche für eine großzügige Provision für Sie erledigt wird. Jede Agentur hat ihre eigenen Tarife, aber oft beträgt die Provision für einen Makler eine Monatsmiete.

Wie kann man eine Wohnung langfristig mieten?

Sie haben also ein passendes Angebot gefunden und denken darüber nach, eine Wohnung langfristig zu mieten. Der Preis passt zu Ihnen und Sie sind bereit, mit dem Mieter in Kontakt zu treten. Der Preis im Inserat ist jedoch möglicherweise nicht der Endpreis.

Nebenkostenabrechnungen

Manche Mieter geben nur die Miete selbst an, ohne die Nebenkosten (Licht, Wasser, Gas und Gartenpflege), Internet oder Fernsehen. Fragen Sie bei einem Treffen mit dem Vermieter, was in der Miete enthalten ist und wofür Sie extra bezahlen müssen.

Alexei Sukhorukov/Sputnik Alexei Sukhorukov/Sputnik

Die Nebenkosten liegen in der Regel zwischen 2.000 und 6.000 Rubel (ca. 20 bis 60 Euro) pro Monat und können aufgrund der Heizperiode je nach Jahreszeit variieren. Die Heizsaison beginnt im Oktober und endet im April; viele Häuser in Russland haben eine Zentral- oder Fernheizung, so dass Sie für die Heizkosten ohnehin aufkommen müssen – in solchen Häusern kann die Heizung nicht nach Belieben ein- oder ausgeschaltet werden.

Mietvertrag

Für eine langfristige Vermietung ist ein Vertrag obligatorisch – er schützt sowohl Ihre Rechte als auch die Rechte des Eigentümers. Achten Sie darauf, dass Sie im Vertrag die aktuelle Adresse angeben und was genau Sie mieten: Wenn es sich um eine Wohnung handelt, sollte dort Wohnung stehen (und nicht Wohnräume oder Wohnfläche).

Achten Sie darauf, dass im Vertrag der Mietpreis, die Kaution (darüber sprechen wir weiter unten), die Laufzeit des Mietvertrags, die Pflichten der Parteien und die Besichtigungen (wie oft der Vermieter die Unterkunft überprüfen kann und wie lange vorher er seinen Besuch ankündigen muss) festgelegt sind.

Kirill Kukhmar/TASS Kirill Kukhmar/TASS

Wenn Sie die Laufzeit des Mietvertrags im Vertrag nicht angeben, wird davon ausgegangen, dass der Vertrag für fünf Jahre abgeschlossen wird.

Auch in Russland gibt es die Praxis, Mietverträge nicht für ein Jahr, sondern für elf Monate abzuschließen – angeblich kann der Eigentümer dadurch vermeiden, Steuern auf die Miete zu zahlen. Tatsächlich ist es obligatorisch, den Vertrag bei der Steuerbehörde einzureichen, wenn die Wohnung von einer juristischen Person und nicht von einer Privatperson gemietet wird. Aber nicht alle Eigentümer befassen sich mit den Details und ziehen es vor, sich mit einem Vertrag für elf Monate vor einer Geldstrafe beim Finanzamt zu „schützen“.

Kaution

Unmittelbar nach Abschluss des Vertrags werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine Kaution, auch Salóg (dt.: Pfand) genannt, zu hinterlegen. Dieser Betrag wird einmalig als Garantie dafür gezahlt, dass sowohl Sie als auch der Vermieter die Bedingungen des Vertrags erfüllen.

Wenn Sie zum Beispiel das Eigentum des Vermieters beschädigen, wird die Kaution für den Ersatz des beschädigten Gegenstands verwendet. Laut Gesetz muss die Kaution an Sie zurückgezahlt werden, wenn Sie aus der Wohnung ausziehen, sofern Sie nicht gegen die Regeln verstoßen haben. Die Höhe der Kaution wird vom Vermieter selbst festgelegt. Sie kann von 20 Prozent bis 200 Prozent (was ebenfalls im Rahmen der Norm liegt) einer Monatsmiete liegen.

Wenn die geforderte Höhe der Kaution jedoch zu hoch ist (z.B. 5-6 Monatsmieten), dann klären Sie die genauen Gründe für eine so hohe Kaution und lesen Sie den Vertrag sorgfältig durch – diese Zahlung muss dort angegeben sein.

Übergabeprotokoll

Dies ist ein wichtiges Dokument, das zusammen mit dem Vertrag ausgestellt wird, wenn Sie einziehen und später, wenn Sie ausziehen. Es ist eine Bestandsaufnahme von allem, was sich in der Wohnung befindet: Möbel, Ausstattung, vorhandene Schäden. Es schützt Sie vor unrechtmäßigen Forderungen, wenn es bei der Räumung zu einem Konflikt mit dem Eigentümer kommt.

Muss ich mich in der Wohnung anmelden?

Und das Wichtigste: Ausländische Staatsbürger müssen sich vorübergehend oder dauerhaft am Wohnort anmelden, d.h. an der Adresse, an der Sie eine Wohnung mieten möchten. Die Anmeldung sollte vom Vermieter vorgenommen werden, da er der Eigentümer ist, aber nicht jeder ist bereit, einen Fremden in seiner Wohnung anzumelden, auch nicht vorübergehend. Wenn Sie sich mit dem Vermieter geeinigt haben, müssen Sie ein Paket von Dokumenten vorlegen: Reisepass, Einreisebeleg, Visum und Migrationskarte. Die Anmeldung ist absolut kostenlos, die Bearbeitung erfolgt innerhalb eines Arbeitstages.

Wie mietet man eine Wohnung für einen kurzen Zeitraum?

Es ist einfacher, eine Wohnung für einen kurzen Zeitraum zu mieten. Sie können dies über eine Website für kurzfristige Unterkunftsbuchungen tun. Die beliebteste davon ist Ostrowók (Booking.com und Airbnb funktionieren in Russland nicht). Wenn Sie über diese Website buchen, müssen Sie keinen Mietvertrag abschließen.

Alexander Ryumin/TASS Alexander Ryumin/TASS

Kurzfristige Unterkünfte finden Sie auch über ZIAN, Awito und Yandex.Immobilien (indem Sie im Filter Tagesmiete auswählen). Ob Sie einen Vertrag aufsetzen oder nicht, liegt in Ihrem Ermessen. In den meisten Fällen verlangt der Eigentümer eine 100%ige Vorauszahlung für die gesamte Aufenthaltsdauer, aber Sie müssen keine Nebenkosten, Internet oder TV bezahlen. Auch eine Kaution wird in den meisten Fällen nicht verlangt.

Worauf sollten Sie achten?

Bei der Wohnungssuche über das Internet lohnt es sich, alle Inserate sorgfältig zu studieren. Sie sollten alle grundlegenden Informationen über die Räumlichkeiten enthalten: die Höhe der Miete, die Laufzeit, eine Liste der verfügbaren Ausstattung sowie Fotos der Wohnung selbst – je mehr davon, desto besser. Es lohnt sich auch, einen Blick auf das Alter der Inserat zu werfen, denn wenn die Wohnung über einen längeren Zeitraum nicht vermietet werden kann, stimmt vielleicht etwas nicht mit ihr.

fizkes/Getty Images fizkes/Getty Images

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie auf Betrüger stoßen. Deshalb haben wir eine kleine Liste mit Anzeichen zusammengestellt, an denen Sie diese erkennen können:

1. Ein zu niedriger Preis. Wenn der Mietpreis um 20 % oder mehr unter dem Durchschnitt liegt und keine sichtbaren Mängel an den Räumlichkeiten vorhanden sind, sollten Sie vorsichtig sein – es ist möglich, dass es Mängel gibt, die erst später zu Tage treten.

2. Der Betrag der Kaution ist zu hoch. Sie sollte zwei Monatsmieten nicht übersteigen, da sonst die Gefahr besteht, dass der Mieter aus der Wohnung geworfen wird und nur einen Teil der Kaution zurückerhält, weil die Wohnung beschädigt ist.

3. Aufforderungen zur Übermittlung Ihres Reisepasses oder Ihrer Bankdaten, bevor Sie die Wohnung überhaupt besichtigt haben. Es besteht ein hohes Risiko, dass Ihre persönlichen Daten für illegale Zwecke verwendet werden.

4. Die Forderung nach einem Reisepass als Sicherheit. Geben Sie niemals persönliche Dokumente als Sicherheiten – das ist illegal.

5. Vorauszahlung vor der Besichtigung der Wohnung. Der Vorwand für die Vorauszahlung ist in der Regel, dass es bereits viele Interessenten für diese bestimmte Wohnung gibt und Sie sie angeblich jetzt schon bekommen können. Glauben Sie dies nicht – jeder Betrag bei der Anmietung einer Wohnung sollte im Vertrag festgeschrieben sein, und vor der Besichtigung brauchen Sie nichts zu bezahlen, denn Sie könnten dieses Geld nie wieder sehen!

6. Der Eigentümer weigert sich, die Unterlagen für die Wohnung zu zeigen. Das bedeutet, dass er seine Rechte an der gemieteten Wohnung nicht bestätigen kann, was in der Zukunft für die Mieter zu Problemen führen kann.

7. Der Eigentümer will keinen Vertrag unterschreiben. Ein ehrlicher Vermieter wird Ihnen niemals anbieten, Sie beim Wort zu nehmen oder einen Vertrag mündlich abzuschließen, denn für ihn ist dieses Dokument eine Garantie dafür, dass er korrekt bezahlt wird, und im Falle eines Konflikts mit dem Mieter kann er seine Rechte verteidigen.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.