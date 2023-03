Wie kann ein Ausländer in Russland ein Hotel oder einen Inlandsflug buchen?

Die meisten ausländischen Bankkarten sind in Russland gesperrt, und internationale Buchungsdienste haben ihre Arbeit eingestellt. Es gibt jedoch Möglichkeiten, diese Probleme zu umgehen.

Ein Hotel buchen

Visa, Mastercard, American Express und JCB funktionieren derzeit in Russland nicht und können nicht zur Zahlung verwendet werden. UnionPay, das einzige verbleibende ausländische Zahlungssystem, ist ebenfalls unzuverlässig und wird nach Berichten von Nutzern von Zahlungsterminals sanktionierter Banken nicht akzeptiert.

Trotzdem ist es möglich, ein Hotel zu buchen – der gängigste Weg ist, wie in alten Zeiten, das Hotel persönlich per Telefon oder über seine Website zu kontaktieren. Sie können bei der Ankunft einfach in bar bezahlen. Alle Hotels, mit denen wir gesprochen haben, sowohl die luxuriösen als auch die preisgünstigen, haben dies bestätigt. Einige verlangen allerdings einen kleinen Aufschlag für die Barzahlung, der allerdings sehr moderat ausfiel.

Denken Sie daran, dass Sie bei der Buchung eines Hotels ohne Vorauszahlung unbedingt pünktlich zum Check-in erscheinen müssen, da das Hotel sonst möglicherweise davon ausgeht, dass Sie Ihre Pläne geändert haben, und Sie Ihr Zimmer verlieren könnten. Neben der Mitnahme von Bargeld kann man in Russland auch ein Bankkonto eröffnen – wie das geht, erklären wir hier.

Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, ein Hotel aus dem Ausland zu buchen, ohne auf Barzahlung zurückzugreifen. Einige Hotels bieten die Möglichkeit, eine ausländische Karte mit einem speziellen Link zu verwenden, den sie nach der Buchung versenden. Damit können Sie mit Visa und Mastercard bezahlen – aber nicht mit American Express. Allerdings ist dies eine seltene Option, und Sie sollten sich besser mit dem jeweiligen Hotel in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob diese verfügbar ist.

Die zweite Möglichkeit ist recht primitiv: Bitten Sie Ihre russischen Freunde, Ihnen zu helfen.

Buchung eines Inlandsflugs

Hier hilft nur Bargeld, fürchten wir. Nachdem wir uns mit den beliebtesten russischen Fluggesellschaften wie Aeroflot, S7 und Rossia Airlines in Verbindung gesetzt haben, haben wir herausgefunden, dass die Online-Zahlung nur mit in Russland ausgestellten Karten möglich ist. Die einzige Möglichkeit, ein Ticket für einen Inlandsflug ohne eine russische Karte zu kaufen, ist am Flughafen oder im Büro der Gesellschaft – die Adressen finden Sie auf der Website der jeweiligen Fluggesellschaft.

