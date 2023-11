Was bekommt man in Russland bei der Geburt eines Kindes?

Zusätzlich zu den föderalen Geldzahlungen haben viele Regionen ihre eigenen Geschenke für die Geburt eines neuen Russen. Am ungewöhnlichsten sind die Geschenke in Jamal: Dort wird ein ganzes Haus geschenkt – ein Tschum.

Russland hat eine ganze Reihe von Programmen zur Unterstützung von Familien, die Kinder zur Welt bringen. Unabhängig vom Ort der Geburt erhalten die Russen föderale Zahlungen, aber jede Region bietet ihre eigenen zusätzlichen Boni.

Mutterschaftsgeld und föderale Leistungen

Die wichtigste föderale Zahlung ist das Mutterschaftsgeld, das für den Kauf einer Wohnung, den Bau eines Hauses oder die Ausbildung eines Kindes verwendet werden kann. Im Jahr 2023 beträgt es 586.946 Rubel (ca. 5.750 Euro) für das erste Kind und 775.628 Rubel (ca. 7.600 Euro) für das zweite Kind, wenn die Mutter es die Unterstützung nicht schon für das erste Kind erhalten hat, ansonsten 188.681 Rubel (ca. 1.850 Euro).

Darüber hinaus gibt es im Jahr 2023 eine pauschale Leistung von 22.909 Rubel (ca. 225 Euro). Sie muss innerhalb von sechs Monaten nach der Geburt des Kindes beantragt werden.

Ab der Geburt des Kindes bis zum Alter von eineinhalb Jahren erhält die Mutter (oder der Vater) ein monatliches Kinderbetreuungsgeld in Höhe von 40 Prozent des Durchschnittsverdienstes, jedoch nicht mehr als 33.281 Rubel (ca. 325 Euro).

Es gibt zusätzliche Zahlungen für Familien mit geringem Einkommen und für Familien mit einer großen Anzahl von Kindern. Deren Höhe ist jedoch von Region zu Region unterschiedlich.

Geschenksets

In etwa 30 Regionen Russlands erhalten junge Eltern bei der Geburt eines Kindes ein Geschenkset mit den notwendigen Babyartikeln.

Die erste Region dieser Art war Moskau, und dann kamen andere hinzu. Überall sind die Sets unterschiedlich, aber in der Regel sind alle Artikel in universellen Farben gehalten, die zu einem Baby beiderlei Geschlechts passen.

In Moskau und dem Moskauer Umland handelt es sich um große Kartons mit Kleidung, Windeln, Thermometer, Bettwäsche und Badesets. Sie können ein Set ablehnen und erhalten stattdessen eine Zahlung von 20.000 Rubel (ca. 195 Euro). Aber Moskauer Eltern stellen fest, dass das Set ungefähr diesen Betrag kostet und die Sachen sehr gut sind.

Junge Eltern im Autonomen Bezirk der Jamal-Nenzen erhalten ein großes Set mit dem Symbol der Region – einem Eisbären. Darin finden Sie neben Windeln, Fläschchen und Bettwäsche auch einen Winteroverall, warme Mützen und eine Biberdecke. Anstelle eines Sets können Sie auch einen Gutschein für den Kauf von Babyartikeln im Wert von 32.000 (ca. 315 Euro) wählen.

Und in Jamal, wo Familien der indigenen Völker des Nordens (Nenzen, Chanten, Selkupen) leben, gibt es auch ein „Tschum-Kapital“.

Nomadenfamilien erhalten bei der Geburt eines dritten Kindes oder mehr einen Bausatz für den Aufbau eines Tschums. Dazu gehören ein Herd, Stangen, Bodenbretter, Felle, eine Plane und Schlitten. Der Gesamtwert beträgt 500.000 Rubel (ca. 4.900 Euro) und wird nur einmal vergeben.

Neben Kleidung und Hygieneartikeln enthält das Set aus der Region Twer viele kleine Dinge: einen Flaschenwärmer, Scheren, Kämme, einen Flaschenreiniger und Schnuller.

In der Region Samara werden solche Sets nur für das erste Kind ausgegeben, in Tatarstan und Jakutien nur an Familien mit geringem Einkommen.

Einkaufsgutscheine

In einigen Regionen Russlands erhalten die Familien bei der Entlassung aus der Entbindungsklinik statt eines Sets Gutscheine, die sie für den Kauf von Kindersachen verwenden können. Im Autonomen Kreis Chanty-Mansijsk wird zum Beispiel ein Geschenkgutschein im Wert von 20.000 Rubel (ca. 195 Euro) ausgegeben.

In St. Petersburg werden die regionalen Zahlungen auf die „Kinder-Karte“ übertragen, mit der man sowohl in speziellen Geschäften als auch in Hypermärkten mit Kinderabteilungen bezahlen kann. Die Höhe der Zahlungen im Jahr 2023 liegt zwischen 39.000 Rubel (ca. 380 Euro) und 65.000 Rubel (ca. 640 Euro), je nach Anzahl der Kinder.

Boni für Jugendliche und Zwillinge

Wenn Sie in der Region Perm leben und Zwillinge (oder mehr Kinder auf einmal) zur Welt bringen, dann zahlen Ihnen die Behörden der Region zusätzlich zu einem Geschenkset 122.000 Rubel (ca. 1.200 Euro) für jedes Kind.

In Wolgograd erhalten Frauen, die ihr erstes Kind vor dem Alter von 24 Jahren zur Welt gebracht haben, zusätzlich zu den föderalen Zahlungen 50.000 Rubel (ca. 490 Euro) von der Region. Den gleichen Betrag erhalten Frauen, unabhängig vom Alter, die ein zweites Kind zur Welt bringen, wenn das erste Kind unter drei Jahre alt ist. Wird jedoch ein drittes Kind in der Familie geboren, das bereits älter als drei Jahre ist, hat die Familie Anspruch auf ein einmaliges Elterngeld in Höhe von 70.000 Tausend Rubel (ca. 690 Euro).

Ein Stück Land für das dritte Kind

In Russland können kinderreiche Familien (d.h. Familien mit drei oder mehr Kindern) ein Grundstück in ihrer Region erhalten. Die Bedingungen für den Erhalt sind jedoch überall unterschiedlich.

In der Region Moskau zum Beispiel kann nur die Familie ein Grundstück erhalten, die noch kein Grundstück besitzt. In der Region Rostow werden nur einkommensschwache Familien berücksichtigt. In der Region Krasnojarsk gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. In der Stadt Krasnojarsk sind jedoch keine Grundstücke verfügbar. In einigen Regionen wird statt eines Grundstücks eine Geldleistung angeboten.



