„Miss Universe“: alle Teilnehmerinnen aus Russland (FOTOS)

1995. Irina Sóbowa

Sion Touhig/Getty Images Sion Touhig/Getty Images

In diesem Jahr nahm Russland zum ersten Mal an der Wahl zur Miss Universe teil. Die Kandidatin war Irina Sobowa, die in Chimki in der Oblast Moskau lebt. Sie belegte den zwölften Platz bei der Misswahl und einen ehrenvollen dritten Platz bei der Wahl der Nationaltracht. Nach dem Wettbewerb setzte Irina ihre Model-Karriere fort und wurde das Gesicht der kanadischen Dessous-Marke WWonderbra.

1995. Julia Alexéjewa

Igor Primak/Global Look Press Igor Primak/Global Look Press

Die aus Tambow stammende Julia Alexejewa wurde die zweite Teilnehmerin der Geschichte. Die junge Frau belegte bei dem Wettbewerb den zwölften Platz. Alexejewa selbst sagte, dass sie von anderen Teilnehmern daran gehindert wurde, in die Endrunde zu kommen – sie hätten ihr etwas ins Essen gemischt. Es gab jedoch keine Bestätigung für ihre Behauptung.

1996. Ilmíra Schamsutdínowa

Alexej Ditjakin/Sputnik Alexej Ditjakin/Sputnik

Die gebürtige Saratowerin begann ihre Model-Karriere im Alter von 14 Jahren und wann mehrere regionale Schönheitswettbewerbe. Ilmira belegte bei der Wahl zur Miss Universe den sechsten Platz. Nach dem Wettbewerb setzte die junge Frau ihre Model-Karriere fort und nahm an Modeschauen von Versace, Gucci und Dolce & Gabbana teil.

1997. Anna Bajtschik

Gregory Smith/AP Gregory Smith/AP

Die aus St. Petersburg stammende Anna Bajtschik hatte keinen großen Erfolg und belegte nur den 46. Platz. Bei dem Wettbewerb trat sie als russische Zarin auf. Danach beschloss Anna, Journalistin zu werden.

1998. Anna Málowa

Witalij Arutjunow/Sputnik Witalij Arutjunow/Sputnik

Sie wurde in der kleinen Stadt Tutajew in der Region Jaroslawl geboren. Im Jahr 1995 ging sie nach Florida, wo sie Englisch studierte und später sogar Donald Trump kennenlernte. Dieser erwarb ein Jahr später gleich drei Schönheitswettbewerbe: Miss Universe, Miss USA und Junior Miss USA. Bei der Wahl zur Miss Universe 1998 schaffte es Anna nur bis ins Halbfinale.

1999. Alexandra Petrówa

Miss Universe Organization/Getty Images Miss Universe Organization/Getty Images

Alexandra Petrowa stammt aus Tscheboksary, der Hauptstadt der Republik Tschuwaschien. Schon vor ihrem Debüt bei dem internationalen Schönheitswettbewerb entwickelte sich die junge Frau in der Model-Branche und trat auch in Fernsehsendungen und Talkshows auf. Bei der Wahl zur Miss Universe schaffte sie es nicht einmal bis ins Halbfinale. Im Jahr 2000 wurde Alexandra ermordet – zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag. Nach Angaben des Innenministeriums war sie das Opfer krimineller Auseinandersetzungen in ihrer Heimatstadt, doch der Mörder wurde nie gefunden.

2000. Swetlana Górjewa

Rawil Musjin/TASS Rawil Musjin/TASS

Swetlana Gorjewa wurde in Dmitrow bei Moskau geboren. Sie wurde von ihrer Mutter ermutigt, an Schönheitswettbewerben teilzunehmen – sie wollte unbedingt eine Krone auf dem Kopf ihrer Tochter sehen. Swetlana gewann jedoch nie einen Wettbewerb. Sie suchte weiter ihren Weg und erwarb drei Hochschulabschlüsse in Wirtschaft, Übersetzung und Modedesign. Heute entwirft sie Kleidung und wirbt für ihre eigene Marke Lana2rock, außerdem leitet sie den Verein der Samojeden-Hundefreunde.

2001. Oxana Kalandýrjez

AFP AFP

Oxana warb für die russische Schönheit nicht nur in nationalen Wettbewerben, wo sie Vize-Miss Russland 2001 wurde, sondern schaffte es auch ins Finale von Miss Universe und kam sogar unter die Top 10 der Finalisten. Die junge Frau wurde in Surgut im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen geboren. Nach ihrer Teilnahme an der Miss-Universe-Wahl beschloss sie, sich dem Modeln zu widmen und eröffnete in ihrer Heimatstadt eine eigene Model-Agentur.

2002. Oxana Fjódorowa

Jose Jimenez/Getty Images Jose Jimenez/Getty Images

Oxana war die einzige Teilnehmerin aus Russland, die den Miss-Universe-Wettbewerb gewinnen konnte. Später wurde ihr die Auszeichnung jedoch wieder aberkannt, weil sie die Pflichten, die den Gewinnerinnen auferlegt werden – Teilnahme an Werbe- und Wohltätigkeitskampagnen – nicht erfüllt hat. Oxana selbst erklärte dies damit, dass sie das Land nicht verlassen konnte, weil sie ihre Doktorarbeit verteidigte. Sie verteidigte ihre Dissertation in Rechtswissenschaften und erhielt den Rang eines Majors an der Akademie des Innenministeriums der Russischen Föderation. Doch schließlich widmete sie ihr Leben ihrer Karriere als Fernsehmoderatorin – den Zuschauern ist sie vor allem durch ihre Kindersendung Spokójnyj nótschi, malyschi!, dem russischen Pendant zum Sandmännchen, in Erinnerung geblieben.

2003. Olésja Bondarénko

AFP AFP

Ein Jahr zuvor belegte Olesja bei der Wahl zur Miss Russland 2002 den zweiten Platz, so dass sie ein Jahr später am internationalen Schönheitswettbewerb teilnahm. Der Präsident des Miss-Russland-Wettbewerbs erklärte, dass die Jury anfangs voreingenommen gegen die Kandidatin aus Russland war, weil deren Landsmännin und Gewinnerin des Vorjahrs sich geweigert hatte, die Bedingungen ihres Vertrags zu erfüllen. Olesja schaffte es nicht in die Endrunde, und auch ihr Kostüm des berühmten Designers Walentin Judaschkin, der ein Kleid aus Federn in leuchtenden Kontrastfarben entworfen hatte, konnte sie nicht retten.

2004. Xenia Kústowa

AFP AFP

Die 18-jährige Nowosibirskerin studierte Psychologie an der Pädagogischen Universität, als sie an dem Wettbewerb teilnahm. Zum ersten Mal wurde die Kandidatin nicht von einer professionellen Jury, sondern von normalen Internetnutzern gewählt. Xenia erhielt die meisten Stimmen, kam bei der Miss-Universe-Wahlaber nicht einmal unter die 15 Finalisten.

2005. Natália Nikolájewa

AFP AFP

Nikolajewa stammt aus Rostow am Don. Sie gewann ihren ersten Schönheitswettbewerb im Alter von 14 Jahren. Der Kandidatin wurde von einer Model-Agentur aus ihrer Heimatstadt für den Wettbewerb ein Nationalkostüm geliehen. Der Jury gefiel das modernisierte Image der russischen Schönheit jedoch überhaupt nicht.

2006. Anna Litwinowa

Benjamin Sklar/AP Benjamin Sklar/AP

Anna Litwinowa aus Nowokusnezk gewann den Wettbewerb zwar nicht, kam aber unter die Top 20 der schönsten Frauen der Welt. Ihr Schicksal war dramatisch: 2013 starb Anna aufgrund eines fortgeschrittenen Melanoms in einer Klinik in Deutschland.

2007. Tatjana Kótowa

AFP AFP

Tatjana Kotowa gewann die Wahl zur Miss Russland 2006 und bekam die Chance, ihr Heimatland im darauffolgenden Jahr bei der internationalen Miss-Wahl zu vertreten. Kotowa schaffte es zwar nicht bis ins Halbfinale, aber nach dem Wettbewerb wurde sie Leadsängerin der berühmten russischen Gruppe VIA Gra. Danach verfolgte sie eine Solokarriere in der Musik.

2008. Wera Krássowa

AFP AFP

Die Kandidatin belegte bei dem Wettbewerb den vierten Platz und erhielt den Titel Vize-Miss-Universum. Danach wechselte sie ihr Tätigkeitsprofil und begann, im Journalismus zu arbeiten – zunächst für den föderalen Nachrichtensender Russia 24 und dann für den Kanal 360°.

2009. Sofía Rudíjewa

Vadimir Ostapkovich/TASS Vadimir Ostapkovich/TASS

Im Alter von 15 Jahren begann sie mit dem Modeln. Ihre Teilnahme an der Miss-Universe-Wahl wurde jedoch von einem Skandal begleitet: Die junge Frau wurde bei einem erotischen Fotoshooting erwischt. Sophia selbst entschuldigte sich später dafür und begründete ihr Verhalten damit, dass sie nicht ganz verstanden habe, wofür sie gefilmt wurde. Die Jury betrachtete Rudijewas Fotoshooting später nicht als Grund, sie aus dem Wettbewerb auszuschließen, verlieh ihr aber auch nicht die Krone.

2010. Irina Antónenko

AFP AFP

Sie war unter den fünfzehn Finalistinnen des Wettbewerbs, kam aber nicht weiter. Nach ihrer Teilnahme an der Miss-Universe-Wahl beschloss die junge Frau, sich der Karriere einer Schauspielerin zu widmen und begann, zunächst in Musikvideos und dann in Spielfilmen mitzuwirken.

2001. Natália Gantimúrowa

AFP AFP

Natalia gewann im Alter von 19 Jahren die Wahl zur Miss Russland und erhielt damit die Eintrittskarte zur Teilnahme an internationalen Wettbewerben. Sie war zwar nicht unter den Finalistinnen, aber die Teilnahme selbst war ihrer Meinung nach ein wichtiger Schritt in ihrem Leben.

2012. Elisawéta Golowánowa

Legion Media Legion Media

Golowanowa stammt aus der Region Smolensk. Sie hat einen Abschluss in Jura und spielt Klavier. Bei der Miss-Universe-Wahl schaffte sie es unter die zehn schönsten Teilnehmerinnen.

2013. Elmíra Abdrasákowa

Pavel Golovkin/AP Pavel Golovkin/AP

Elmira nahm noch als Studentin, im Alter von 18 Jahren, als Vertreterin Russlands an der Miss-Universe-Wahl teil. In ihrem Heimatland genoss sie jedoch keine große Unterstützung. Ihre Landsleute reagierten negativ auf ihren Auftritt bei der Miss-Wahl. Elmira erzählte später, dass sich die meisten Artikel, die über sie geschrieben wurden, auf ihre ethnische Herkunft bezogen. Infolge der Schikanen musste die junge Frau sogar ihre Accounts in den sozialen Netzwerken löschen, stellte sie aber später wieder her.

2014. Julia Alípowa

ZUMA PRESS/Global Look Press ZUMA PRESS/Global Look Press

Unter den Finalisten des Wettbewerbs kam Julia nicht weiter, aber sie verzweifelte nicht. Sie beschäftigt sich mit Gesellschaftstanz und hat zwei Hochschulausbildungen – eine als Ingenieurin für Wärmeenergie und eine als Übersetzerin.

2015. Wladisláwa Jewtuschénko

Legion Media Legion Media

Wladislawa nahm an der Wahl zur Miss Universe anstelle vonSofia Nikitschúk teil, die sich entschied, Russland bei der Miss-World-Wettbewerb zu vertreten. Jewtuschenko schaffte es nicht ins Finale – sie schied nach dem Auftritt in der Nationaltracht aus. Nach dem Wettbewerb studierte sie an einer Modeschule in Italien und spielte in Musikvideos russischer Popstars und in Fernsehserien mit. Heute lebt sie in Italien.

2016. Julia Korolkówa

AFP AFP

Die Kandidatin stammt ursprünglich aus Togliatti. Sie nahm an dem Wettbewerb teil, als sie sich noch im ersten Jahr ihres Design-Studiums befand. Julia konnte das Finale nicht erreichen und schied in der Phase der Präsentation der Nationaltrachten aus.

2017. Xenia Alexándrowa

ZUMA PRESS/Global Look Press ZUMA PRESS/Global Look Press

Xenia, die als Model und TV-Moderatorin arbeitet, vertrat Russland, als sie 22 Jahre alt war. Die gelernte Finanzfachfrau gehörte zu den zehn schönsten Teilnehmerinnen bei der Wahl der Miss Universe.

2018. Julia Poljatschíchina

AFP AFP

Julia berichtete, sie habe in ihrer Kindheit oft eine Plastikkrone anprobiert und davon geträumt, eine Schönheitskönigin zu werden. Eine solche Chance bot sich ihr im Jahr 2018. Sie kam nicht einmal ins Halbfinale und beschloss nach dem Wettbewerb, Journalistin zu werden.

2020. Alína Sankó

AFP AFP

Der Wettbewerb selbst fand bereits Anfang 2021 statt. Er wurde aufgrund von Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie verschoben. Russland wurde durch Alina Sanko aus der Stadt Asow in der Region Rostow vertreten. Sie schaffte es jedoch nicht einmal bis zum Halbfinale.

Alinas Nationaltracht löste allerdings eine hitzige Diskussion im Netz aus, da niemand ihr Konzept zu verstehen schien. Der Modedesigner Gleb Winokurow beschloss, von der Tradition abzuweichen und kleidete die Kandidatin in ein glänzendes kurzes Kleid mit einem riesigen „Diamanten“ auf dem Rücken. Es sah aus, als würden Kristalle auf dem Kopf des Mädchens wachsen.

2021. Ralína Arábowa

AFP AFP

Zum ersten Mal kam eine Vertreterin Russlands aus Tatarstan. Ralina nahm seit ihrem 9. Lebensjahr an Schönheitswettbewerben teil, aber erst 2021 bot sich ihr die Gelegenheit, auf internationaler Ebene anzutreten. Sie konnte das Finale nicht erreichen, da sie bei der Auswahl der 16 besten Kandidatinnen ausschied.

2022. Anna Línnikowa

AFP AFP

Die in Moskau lebende Anna Linnikowa schaffte es bis ins Halbfinale. Die junge Frau gab zu, dass es für sie aufgrund des Drucks, den die internationale Situation auf sie ausübte, schwer war, am Wettbewerb teilzunehmen. Jetzt träumt sie von ihrem eigenen Unternehmen – sie möchte ihre eigene Model-Schule eröffnen und sich im Filmgeschäft versuchen.

2023. Margaríta Gólubjewa

Hector Vivas/Getty Images Hector Vivas/Getty Images

Die 22-jährige Margarita Golubjewa schaffte es ins Finale der diesjährigen Miss-Universum-Wahl. Das Nationalkostüm für sie wurde von der Modedesignerin Olga Maljárowa nach dem Gemälde Die Schwanenprinzessin von Michail Wrubel entworfen. Für das Outfit mit Spitzenkorsett und langem Bouffant-Rock wurden 300 Meter Tüll verwendet, und die Applikationen bestand aus natürlichen Flussperlen und anderen Edelsteinen.



