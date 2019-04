Die tragischen Schicksale russischer Schönheitsköniginnen

1. Swetlana Kotowa, Finalistin der Wahl zur Miss Russland 1996: Ermordet

Monatelang suchte die Polizei nach ihr. Im Mai 1997 wurde in der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen ein Koffer mit Leichenteilen entdeckt. Die Geschichte hatte ihren Anfang bereits ein Jahr zuvor genommen.

Swetlana Kotowa verpasste den Sieg bei der Wahl zur Miss Russland knapp und profitierte dennoch von ihrem Einzug ins Finale. Ihre Karriere nahm Fahrt auf und sie bekam einen Vertrag mit der Moskauer Modelagentur Red Stars.

Im Dezember 1996 machte sie in einem Moskauer Nachtclub die Bekanntschaft eines außergewöhnlichen Mannes. Er war ritterlich, fürsorglich und reich.

Schon nach wenigen Tagen war die 22jährige Russlands bekanntestem Auftragskiller Alexander Solonik verfallen, einem gesuchten Verbrecher, der sich nach Griechenland abgesetzt hatte, aber ab und an nach Russland reiste, um dort seinen mörderischen Geschäften nachzugehen.

Im Januar 1997 nahm sich Kotowa eine Woche Urlaub, um ihren Liebhaber in dessen Luxusvilla in Griechenland zu besuchen. Es war ihre erste Auslandsreise. Sie meldete sich jeden Tag bei ihrer Familie, bis zum 31. Januar. An diesem Tag bekam Solonik Besuch von seinem alten Freund und Kollegen Sascha Soldat. Da niemand etwas von diesem Treffen erfahren sollte, wurde die Zeugin Kotowa beseitigt. Vier Monate später wurde ihre zerstückelte Leiche gefunden.

2. Alexandra Petrowa, Miss Russland 1996: Ermordet

Mit nur 16 Jahren wurde sie zur schönsten Frau Russlands gekürt (rus). Im Kampf um die Krone setzte sie sich im Finale gegen ihre unglückselige Konkurrentin Swetlana Kotowa durch und gewann. In wenigen Jahren stieg sie zum Supermodel auf. In der Liebe hatte sie weniger Glück. Das änderte sich, als sie in ihrer Heimatstadt Tscheboksary den 35 Jahre alten Konstantin Tschuwilin kennenlernte. Er war ein Geschäftsmann durch und durch, ein wohlhabender Unternehmer, der den Markt in seiner Stadt beherrschte. Einige hielten ihn für ein einflussreiches Mitglied einer Verbrecherbande, der sein Geld in legale Geschäfte reinvestierte.

Tschuwilin geriet ins Visier eines Killers. Dieser lauerte dem Paar und zwei weiteren Geschäftsleuten vor einem Apartmenthaus in Tscheboksary auf.

Ein Querschläger aus einer abgefeuerten Waffe traf Petrowa. Die damals erst 19jährige Miss Russland starb auf dem Weg ins Krankenhaus nur zwei Tage vor ihrem zwanzigsten Geburtstag.

3. Anna Malowa, Miss Russland 1998, Verhaftet

Anna Malowa wurde 1998 im Alter von 27 Jahren zur schönsten Frau Russlands gekürt (rus). Kurz nach diesem großen Triumph schaffte es Malowa außerdem in die Top Ten bei der Wahl zur Miss Universe auf Hawaii. „Es gibt keinen Unterschied zwischen den jungen Leuten hier und in Russland. Alle haben die gleichen Interessen wie ausgehen und tanzen. Alle haben Spaß an den gleichen Dingen”, erklärte dort eine schüchterne blonde Schönheit auf die Frage des Moderators, was Russland und Ghana gemeinsam hätten.

Vielleicht gefielen ihr diese Dinge zu gut. Die Schönheitskönigin unterschrieb bei einer US-amerikanischen Modelagentur und zog in die Staaten. Malowa bekam schnell ein Drogenproblem und wurde mehrfach wegen Rezept- und Bagatelldiebstahls und weil sie einen Mitpatienten in einer Suchtklinik angegriffen hat, verurteilt. Zuletzt wurde Malowa 2011 verhaftet und zwei Jahre später nach einer Rehabilitation entlassen.

