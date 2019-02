Diese russischen Cheerleaderinnen sind mehr als ein Pausenfüller (BILDER)

1 “Green Heart”

Das Cheerleader-Team des Eishockeyclubs “Salawat Julajew” aus der Stadt Ufa ist leicht an den hell-weiß-grünen Outfits zu erkennen. Die Mädchen treten in den Spielpausen auf und proben mindestens zweimal in der Woche für die Auftritte. Die “Green Heart”-Cheerleaderinnen haben Tausende von Fans in den sozialen Netzwerken.

2 “Dream Team”

Alle Mitgliederinnen des 16-köpfigen Teams, das den Fußballverein “Lokomotive Moskau” unterstützt, haben einen tänzerischen oder sportlichen Hintergrund. „Wir trainieren dreimal pro Woche für zwei Stunden. Und an Sonntagen haben wir eine weitere vierstündige Trainingseinheit vor einem Spiel”, so eine der Cheerleaderinnen.

Das “Dream Team” hat in Russland mehrere Cheerleader-Wettbewerbe gewonnen. Die Mädchen veranstalten auch eigene Tanzwettbewerbe für Schüler. Übrigens, sie traten sogar bei der Eröffnungszeremonie der Fußball-WM 2018 in Moskau auf.

3 “Admiralotschki”

Die fernöstliche Stadt Wladiwostok identifiziert sich mit dem Meer, den Krabben und dem Eishockeyclub “Admiral Wladiwostok”. Die Kostüme von seinem Cheerleader-Team “Admiralotschki” sind daher auch vom Meer inspiriert: Die Mädchen tragen gestreifte Matrosenhemden und schwarze Shorts oder blau-weiße Kleider.

4 “Chimki Dancers”

Das Cheerleader-Team des Basketballvereins “Chimki” aus der Region Moskau wurde 1995, gleich zu Anfang der Cheerleader-Bewegung in Russland, gegründet. Seitdem sind die “Chimki Dancers” mit mehr als 100 Tanznummern aufgetreten. Sie tanzen nicht nur bei Heimspielen, sondern begleiten das Team auch zu internationalen Wettbewerben.

5 “SKA Sisters”

Diese Cheerleaderinnen unterstützen den Eishockeyverein SKA aus Sankt Petersburg. Sie tragen hellblaue oder weiße Outfits mit Sternen, dem Symbol des Teams. Den Kern der Mannschaft bilden 20 Teilnehmerinnen, deren Durchschnittsalter 20 Jahre beträgt. “SKA Sisters” haben sogar einen eigenen Fanclub in den sozialen Netzwerken!

6 “Spartak Angels”

Die Cheerleader-Mannschaft des Moskauer Eishockeyteams “Spartak” wurde erst 2015 gegründet.

Sie tragen die rot-weiße Team-Farbe und treten auf dem Eisrink auf. Die “Engel” unterstützen sowohl ihr Team als auch die russische Eishockey-Nationalmannschaft.

7 “Soul Sisters”

“Soul Sisters” unterstützen die Fußball-, Volleyball- und Basketballclubs des Sportvereins “Zenit” aus Sankt Petersburg. Sie sind daher häufig bei verschiedenen Sportveranstaltungen in der nördlichen Hauptstadt Russlands zu sehen. Die Gruppe der “Soul Sisters” besteht aus 50 Mitgliedern. Sie verfügen über hervorragende Tanzfähigkeiten, wodurch sie die unglaublichsten akrobatischen Stunts ausführen können.

