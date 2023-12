Was ist der russische Glamour der 2000er Jahre und warum erinnert man sich noch an ihn?

Nach den „wilden 90er Jahren“ kamen in Russland die so genannten „satten 2000er Jahre. Es war die Ankunft des großen Geldes im Land, die den Beginn einer neuen Ära im Leben der Menschen markierte – wo alles bunt, schrill und wahnsinnig teuer war.

Disneyland für Erwachsene

Bereits in den frühen 2000er Jahren wurde vielen klar, dass die unberechenbaren und hungrigen wilden 90er vorbei waren. Es hatte eine ganz andere Zeit begonnen – sicherer, wohlhabender und wohlgenährt. Vor dem Hintergrund des Wirtschaftswachstums durch steigende Preise für exportiertes Öl, Gas und Edelmetalle begann das große Geld nach Russland zu fließen. Es war die Zeit, in der der echte Glamour nach Moskau kam. Der berühmte zeitgenössische Schriftsteller Victor Pelewin schrieb in seinem Roman Empire V, dass „Glamour Sex ist, der durch Geld ausgedrückt wird“, und es ist schwer, ihm zu widersprechen.

Die sich bietenden Möglichkeiten und der Zustrom westlicher Kultur in das Land trieben die Wirtschaft dazu an, in Moskau eine moderne Unterhaltungsindustrie zu schaffen – Kunsträume, Clubs, schicke Partys mit Stars ersten Ranges.

Vor dem Hintergrund dieses Unterhaltungsbooms entwickelte sich ein glamouröses Leben, das im Westen beobachtet und an die postsowjetische Realität angepasst wurde. Davor gab es in Russland zum Beispiel keine Celebritys: Wenn eine Person in der UdSSR berühmt wurde, dann aufgrund eines bestimmten Verdienstes; man konnte sich nicht vorstellen, dass jemand nur deshalb berühmt war, weil er Geld hatte und die Fähigkeit, es zu „verheizen“.

Nachtclubs schossen wie Pilze aus dem Boden – in den 1990er Jahren gab es nur einige wenige. Aber in den 2000er Jahren blühte das Nachtleben richtig auf. Etwa zur gleichen Zeit sicherte sich Moskau seinen Status als die Stadt, die niemals schläft. Während in den Provinzstädten um 22 Uhr bereits alle zu Hause waren und sich auf die Nachtruhe vorbereiteten, begann in Moskau das wahre Leben erst. Der endlose Geldfluss ermöglichte es vielen Geschäftsleuten, in der Hauptstadt ein ganzes Netz von Nachtclubs für jeden Geschmack und Geldbeutel aufzubauen.

An den berühmtesten Orten des Moskauer Nachtlebens traten oft Stars der ersten Stunde auf. Der Kultclub Djagilew wurde beispielsweise von Kylie Minogue, Robbie Williams, Mariah Carey und sogar Madonna besucht. Ihnen wurden für damalige Verhältnisse astronomische Summen gezahlt, damit sie dort vor dem reichsten Publikum der Stadt auftraten. Und im beliebtesten Club Moskaus, dem Raj (dt.: Paradies), traten zum Beispiel solche bekannten Persönlichkeiten wie Pamela Anderson, Milla Jovovich und Luc Besson auf.

Damals scheute man keine Kosten, um eine große Show zu veranstalten: pompös, grandios und natürlich so teuer wie möglich. Pyrotechnik, Konfetti, Stars ersten Ranges und teurer Alkohol schufen die Atmosphäre eines Disneylands für Erwachsene, in dem jedermann Unterhaltung nach seinem Geschmack finden konnte. Das zog das reiche Publikum an, so dass die Partys der Nullerjahre sehr gefragt waren und sich finanziell auszahlten – in vielen Clubs waren die Tische für ein oder zwei Jahre im Voraus gebucht.

„Wenn Röcke, dann mikroskopisch kleine“

Im Russland der 2000er Jahre änderte sich die Mode dramatisch mit dem Lebensstil. Aber wenn im Westen zur gleichen Zeit neue Trends allmählich und vorsichtig gefördert wurden, kannten die Moskauer Fashionistasn keine halben Sachen. Wenn es darum ging, Wohlstand zu demonstrieren, wurde alles auf einmal eingesetzt.

„Alles war sehr hypertrophiert. Wenn Logos, dann waren sie groß, sichtbar und überall. Wenn Röcke, waren sie mikroskopisch klein. Wenn Jeans, dann saßen sie so tief, dass die String-Tangas herausschauten. Absätze waren Pflicht – niemand trug flache Schuhe, das war fast unanständig“, erinnert sich die Stylistin und Designerin Natalia Pilat an die Mode der 2000er Jahre.

In den 2000er Jahren wurde die Mode für die Menschen zu einer Möglichkeit, sich auszudrücken: Nach der sowjetischen Uniformität wollte im neuen Russland jeder anders sein. In dieser Hinsicht zogen es viele Menschen vor, maßgeschneiderte Kleidung zu kaufen.

Für diejenigen, die immer noch kein Geld dafür hatten, hielt der Glamour auf seine Weise Einzug in ihr Leben: mit einer Fülle von Rosa, Kunstpelz, billigem Modeschmuck und High Heels.

Girls-Bands

Die Nullerjahre waren auch für das Aufblühen der Girls-Bands in Russland bekannt. Während der Boom der Girlgroups im Westen bereits in den 1990er Jahren war (z.B. Spice Girls und Destiny's Child), erreichte dieser Trend das neue Russland erst in den frühen 2000er Jahren.

Die beliebtesten Gruppen waren Wia Gra, Blestjaschtschije und Reflex. Aber am wichtigsten ist, dass diese Bands mit ihrem Aussehen den Trend für den Rest der Welt vorgaben. Die Stylistin Angela Lisiza, die mit vielen dieser Bands gearbeitet hat, erinnerte sich daran, wie sie die neuen Stars der russischen Szene üblicherweise einkleidete: „Als ich anfing, Wia Gra einzukleiden, habe ich natürlich versucht, das Aussehen der Mädchen so gut wie möglich zu betonen. Sie waren so schön! Ich habe immer gesagt, dass sie ausgezogen und nicht angezogen sein sollten.“ Kurz gesagt, sie kleideten sie äußerst freizügig und sehr farbenfroh: Strass, Pailletten, Nylon, Federn, Pelz, Seide, leuchtendes Make-up und tadelloses Styling.

Die Reichen und Berühmten

Das glamouröse Leben im Moskau der Nullerjahre kam nicht ohne seine eigenen Prominenten aus. Man kannte sie vom Sehen, ihr Leben wurde von vielen Augen verfolgt.

Die berühmteste Gesellschaftsdame und diejenige, die mit diesem „Titel“ in Verbindung gebracht wurde, war Xenia Sobtschak, die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters von St. Petersburg Anatolij Sobtschak und Ex-Kandidat für die russische Präsidentschaft. Bevor sie eine Karriere im Journalismus und in der Politik einschlug, war Sobtschak eine der sympathischsten Personen des Moskauer Boulevards, über deren Possen in Moskau lange Zeit hinter den Kulissen diskutiert wurde (z.B. das „schmutzige“ Tanzen in Anwesenheit ihrer frischgebackenen Schwiegereltern). Landesweite Popularität erlangte sie durch ihre Arbeit als Moderatorin in der skandalösen Reality-Show Dom-2, der russischen Variante von Big Brother.

Bereits nach Dom-2 bekam Sobtschak ihre eigene Show Blondine in Schokolade, in der sie die Hauptfigur war, deren gesellschaftliches Leben auf den Fernsehbildschirmen im ganzen Land zu sehen war.

Später schrieb sie gemeinsam mit einer anderen Glamour-Diva, Oxana Robskij, das Buch Heirate einen Millionär, das ein Bestseller wurde und Xenia Sobtschaks Position in der Öffentlichkeit festigte.

Es gab noch viele andere große Namen in den Nullerjahren, an die sich heute kaum noch jemand erinnert. Viele von ihnen wurden durch ihre Ehen mit reichen Geschäftsleuten oder dank ihrer Beziehungen zu anderen Prominenten zu Celebritys. Der Rest von uns verfolgte ihr Schicksal mit gespannter Aufmerksamkeit in den Klatschspalten und wünschte ihnen eine glänzende und erfolgreiche Zukunft.



