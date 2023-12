Wie Sie eine Niederlassungserlaubnis in Russland für den Kauf von Immobilien erhalten

Um eine Niederlassungserlaubnis in Russland im Rahmen einer vereinfachten Regelung zu erhalten, muss ein Ausländer eine Immobilie jeglicher Zweckbestimmung (Gewerbe-, Wohnimmobilie, Grundstück usw.) in der Bauphase oder innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Inbetriebnahme kaufen und ein Jahr lang ihr Eigentümer bleiben. Die Immobilie muss frei von Belastungen sein. Nach Ablauf dieser Frist kann ein Ausländer beim Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Russischen Föderation oder bei einer Gebietskörperschaft des Innenministeriums Russlands eine Niederlassungserlaubnis beantragen.

Der Katasterwert der Immobilien muss mindestens 20 Millionen Rubel (ca. 192.000 Euro) für den Föderationskreis Ferner Osten bzw. 50 Millionen Rubel für Moskau betragen. In anderen russischen Regionen darf der Wert nicht geringer als 25 Millionen Rubel sein.

Yuri Smityuk/TASS Yuri Smityuk/TASS

Der Föderationskreis Ferner Osten umfasst:

- die Oblast Amur,

- die Jüdische Autonome Oblast,

- die Region Transbaikalien,

- die Region Kamtschatka,

- die Oblast Magadan,

- die Region Primorje,

- die Republik Burjatien,

- die Republik Sacha (Jakutien),

- die Oblast Sachalin,

- die Region Chabarowsk,

- den Autonomen Kreis Tschukotka

Investoren – die Eigentümer von Immobilien in Russland sowie eine Reihe von privilegierten Kategorien (z.B. IT-Spezialisten, Bürger von Kasachstan, Moldawien usw.) – können mit einer Niederlassungserlaubnis im Rahmen einer vereinfachten Regelung rechnen. Diese ermöglicht es Ihnen, eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten, ohne eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu benötigen und sich vorher acht Monate lang in Russland aufhalten zu müssen, bevor Sie eine Niederlassungserlaubnis beantragen können.

Welche Rechte verleiht eine Niederlassungserlaubnis in Russland?

In der Regel ist der Erhalt einer Niederlassungserlaubnis einer der Schritte zur Erlangung der russischen Staatsbürgerschaft. Zunächst beantragt ein Ausländer eine befristete Aufenthaltserlaubnis – das ist ein Vermerk in einem ausländischen Pass (gültig für drei Jahre), dann eine Niederlassungserlaubnis und schließlich die russische Staatsbürgerschaft.

Die Niederlassungserlaubnis ist ein Dokument, das das Recht eines ausländischen Bürgers auf ständigen Aufenthalt in der Russischen Föderation sowie sein Recht auf freie Ein- und Ausreise nach Russland bestätigt.

Eine Niederlassungserlaubnis berechtigt auch dazu, in jeder Region des Landes geschäftlich tätig zu werden, das Recht auf medizinische Versorgung im Rahmen der obligatorischen Krankenversicherung in Anspruch zu nehmen und, wenn es dafür eine Grundlage gibt, eine Rente, Sozialleistungen und kostenlose Bildung zu erhalten.

Russische Niederlassungserlaubnis Alexey Kudenko /Sputnik Alexey Kudenko /Sputnik

Mit einer Niederlassungserlaubnis können Sie nicht wählen, kein Beamter sein, nicht in der Armee als Wehrpflichtiger dienen (allerdings können Sie dies auf Vertragsbasis) und bestimmte Positionen bekleiden.

Dokumente für den Erhalt einer Niederlassungserlaubnis in Russland im Gegenzug für den Kauf einer Immobilie

Nach einem Jahr ununterbrochenen Besitzes von Immobilien kann ein Antragsteller für eine Niederlassungserlaubnis beim Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung Russlands eine Beratung zur Frage der Anerkennung als Investor zum Zweck der Erlangung einer Niederlassungserlaubnis beantragen (online oder persönlich nach einem Online-Termin) oder persönlich bei der Gebietskörperschaft des Innenministeriums Russlands mit einem Paket von Dokumenten.

Die wichtigsten Dokumente zur Erlangung einer Niederlassungserlaubnis sind:

1. Antrag auf Erteilung einer Niederlassungserlaubnis in zweifacher Ausfertigung. Der Antrag kann handschriftlich (möglichst leserlich) ausgefüllt oder am Computer ausgedruckt werden.

2. Auszug aus dem Einheitlichen Staatlichen Liegenschaftsregister. Dieser muss beim Multifunktionalen Zentrum für die Erbringung staatlicher und kommunaler Dienstleistungen (MFZ) oder auf der Websitegosuslugi.ruangefordert werden. Wie sich ein Ausländer auf der Website gosuslugi.ru registrieren kann, erfahren Siehier).

Der Auszug muss den Katasterwert der Immobilie und Informationen über das Nichtvorliegen von Belastungen des Objekts enthalten. Während des vorangegangenen Jahres sollte es keine Einschränkungen von Rechten und Belastungen auf dem Objekt gegeben haben. Wenn die Wohnung mit einer eine Hypothek belastet ist, berechtigt dies nicht zu einer Niederlassungserlaubnis.

3. Passfotos, farbig oder schwarz-weiß, 35 × 45 mm, ohne Retusche, 4 Stück.

Antragsformulare und Hinweise zur Beantragung der Aufenthaltserlaubnis finden Sie auf der Website des Innenministeriums.

Das Innenministerium kann zusätzliche Dokumente anfordern (z.B. die Migrationskarte, die Ausländern beim Grenzübertritt ausgestellt wird). Die Dienstleistung zur Erlangung einer Niederlassungserlaubnis ist kostenpflichtig, Sie müssen eine staatliche Gebühr entrichten.

Alle Dokumente in einer Fremdsprache müssen ins Russische übersetzt und notariell beglaubigt werden.

Die Fertigstellung der Aufenthaltsgenehmigung kann auf der entsprechenden Website des Innenministeriums überprüft werden. Der Antrag wird innerhalb von 30 Arbeitstagen bearbeitet.

Eines der Multifunktionalen Zentren Alexey Mayshev/Sputnik Alexey Mayshev/Sputnik

Im Ausland können Sie sich an eine diplomatische Vertretung oder ein Konsulat der Russischen Föderation wenden, um eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten.

Wie können Investoren sonst noch eine Niederlassungserlaubnis in Russland erhalten?

Neben denjenigen, die in Immobilien investiert haben, haben auch ausländische Investoren, die eine der drei Bedingungen erfüllen, das Recht, eine Niederlassungserlaubnis im Rahmen einer vereinfachten Regelung zu erhalten:

1. Sie haben innerhalb von drei Jahren vor Beantragung der Niederlassungserlaubnis mindestens 15 Millionen Rubel (ca. 144.000 Euro) in sozial bedeutsame regionale Projekte investiert;

2. Sie haben 30 Millionen Rubel in ein russisches Unternehmen investiert, das seit mindestens drei Jahren tätig ist und in dem Jahr vor der Beantragung der Niederlassungserlaubnis Steuern und Beiträge in Höhe von mindestens 6 Millionen Rubel gezahlt hat;

3. Sie haben eine juristische Person in Russland registriert und besessen, die mindestens zwei Jahren in Russland tätig ist und jährlich mindestens 4 Millionen Rubel Steuern entrichtet.

Ist die Niederlassungserlaubnis in Russland teuer?

Um eine Niederlassungserlaubnis zu erhalten, sollte die Mindestinvestition in Immobilien in Russland in Valuta (bei einem Wechselkurs von 104 Rubel pro Euro) im Fernen Osten etwa 192.000 Euro bzw. 480.000 Euro in Moskau betragen

Vladimir Trefilov/Sputnik Vladimir Trefilov/Sputnik

Zum Vergleich: In den Vereinigten Arabischen Emiraten kann ein Aufenthaltsvisum (analog zur Niederlassungserlaubnis) beim Kauf einer Immobilie in Dubai ab 750.000 Dirham, d.h. 205.000 US-Dollar, erworben werden (die Kosten unterscheiden sich je nach Emirat).

Laut Dmitrij Wolwatsch, dem stellvertretenden Minister für wirtschaftliche Entwicklung Russlands, wird das Interesse an vereinfachten Niederlassungserlaubnissen in Russland vor allem von Bürgern aus der Eurasischen Wirtschaftsunion , der GUS, dem Nahen Osten und Asien erwartet. Im Jahr 2023 werden die voraussichtlichen Investitionen in Russland auf bis zu 12 Milliarden Rubel geschätzt, in den Folgejahren auf bis zu 40 Milliarden Rubel pro Jahr.



