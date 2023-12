Russlands berühmtestes Geisterhaus wird abgerissen (FOTOS)

Russia Beyond

Das Haus der Sowjets ist eines der berühmtesten Gebäude der Stadt. An Popularität ist es nur mit dem Königsberger Dom zu vergleichen, neben dem sich das Grab von Immanuel Kant befindet. Das Paradoxe ist jedoch, dass das riesige Gebäude im Stadtzentrum, das zu 95 % fertiggestellt ist, seit mehr als 30 Jahren leer steht.



Auf dem Gelände der königlichen Ruinen

Das mittelalterliche Königsberger Schloss, die Residenz der Marschälle des Deutschen Ordens und der preußischen Könige, stand einst an dieser Stelle. Während des Zweiten Weltkriegs wurde es schwer beschädigt. Als der Bau des Hauses der Sowjets begann, war von den Ruinen fast nichts mehr übrig.

Die Regierung der UdSSR wollte das Schloss nicht restaurieren: Es galt als „Verkörperung des Nationalsozialismus“ – nicht allzu lange zuvor hingen noch Hakenkreuzfahnen an der Fassade. Die Ruinen wurden beseitigt und an ihrer Stelle begann man 1970 mit dem Bau des modernistischen Hauses der Sowjets, das von dem sowjetischen Architekten Lew Misoschnikow entworfen worden war.

Das Gebäude war als Verwaltungszentrum geplant, in dem die Administration des Kaliningrader Gebietskomitees der KPdSU untergebracht werden sollte. Der Bau wurde Mitte der 1980er Jahre abgeschlossen. In das Gebäude wurde die Fenster eingesetzt und es wurde an die städtischen Versorgungsnetze angeschlossen, Aufzüge installiert und auf dem Platz vor dem Gebäude Brunnen und Blumenbeete angelegt. Das Haus war fast fertiggestellt, es fehlte nur noch der letzte Schliff. Aber dabei blieb es.

Die größte Bauruine

Die sowjetischen Beamten konnten nie einziehen. Die Perestroika kam und es gab Probleme mit der Finanzierung. Alle Arbeiten kamen zum Stillstand. Der Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre verschärfte diese Probleme noch. Die umfangreiche Privatisierung der 1990er Jahre betraf auch dieses Gebäude, aber als das Unternehmen, das es übernommen hatte, in Konkurs ging, verkaufte es das Haus der Sowjets an ein anderes Privatunternehmen für einen Apfel und ein Ei.

Die Stadtverwaltung wandte sich sofort an die Generalstaatsanwaltschaft mit der Forderung, das Geschäft als ungültig anzuerkennen. Doch nur der Rechtsstreit zog sich über 15 Jahre hin. Erst im Jahr 2019 wurde das Haus der Sowjets wieder der Stadt übertragen.

Und all die Zeit stand es weiterhin leer, schaffte es aber, zum Kult für die Bewohner der Stadt zu werden. Wegen seines Aussehens erhielt er viele volkstümliche Spitznamen: Roboterkopf, Monster, Ohren und viele andere. Und er wurde zu einem echten Wahrzeichen der Stadt (jetzt ist sein Bild sogar auf Souvenirs zu sehen).

Obwohl das Gebäude leer stand, herrschte um es herum immer reges Leben. Auf dem Vorplatz wurde zum Beispiel auf einer riesigen Bühne der Tag der Stadt gefeiert und auf das Gebäude selbst wurden Videoshows projiziert. Während der FIFA-Weltmeisterschaft gab es eine Fanzone mit einer Leinwand und Tribünen. Auf dem Platz fanden auch Kundgebungen, Messen und Veranstaltungen aller Art statt.

„Das Haus der Sowjets ist ein Symbol, eine Geschichte“, sagen die Einheimischen über das Gebäude. Sein Aussehen wurde von vielen kritisiert, einige hielten diese modernistische Architektur für hässlich, aber nur wenige bestritten, dass das Gebäude zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden ist.

Das Ende der Geschichte

Nachdem das Gebäude wieder in den Besitz der Stadt übergegangen war, wurde noch mehrere Jahre lang über seine Renovierung diskutiert. Doch im Herbst 2020 gab die Oblastregierung das Vorhaben auf, da das gesamte Gebäude im Laufe der Jahre unsicher geworden war. Die Behörden genehmigten ein neues Konzept für die Entwicklung und Bebauung des Ortes – ohne das legendäre Haus der Sowjets.

Es wurde beschlossen, es vollständig abzureißen (der Prozess ist bereits im Gange) und an seiner Stelle ein ganzes Viertel mit einem Regierungsgebäude, einem Bürokomplex, einem Hotel und einem Erholungsgebiet zu errichten.



