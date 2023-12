Der Frost erreichte in einigen russischen Städten -50 ℃! (FOTOS)

Der Dezember begann für Sibirien und den Ural wirklich frostig. In den großen Städten fiel die Temperatur unter -35 ℃. In der Hauptstadtregion ist es zwar nicht kalt, aber ungewöhnlich schneereich.

In Jekaterinburg ist es -30 ℃. Wegen des kalten Wetters sind die Trolleybusse und Straßenbahnen gezwungen, ihre Geschwindigkeit auf 20-25 km/h zu reduzieren, um Unfälle zu vermeiden. Und so sieht das zugefrorene Ufer des Flusses Iset im Stadtzentrum aus.

Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Die Einwohner von Krasnojarsk warteten auf 35 ℃ Frost in der Stadt und bis zu -50 ℃ in der Region. Im Bezirk Sewero-Jenissej wurde eine Tiefsttemperatur von -51 ℃ gemessen.

Ein Mitglied des Eisbadeclubs Kryophil schwimmt im Fluss Jenissei bei einem Frost von etwa -30 ℃.

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

Ein mit Schnee und Frost bedecktes Fernglas in der neuen Strelka-Wanderzone im Tatyschew-Park am Ufer des Katschinskaja-Kanals des Jenissej auf der Insel Tatyschew in Krasnojarsk.

Ilya Naimushin/Sputnik Ilya Naimushin/Sputnik

In Nowosibirsk sank die Temperatur auf -33 ℃ im Stadtzentrum und -42 ℃ in der Region. Das Foto zeigt Sportler bei einem Stand-Up-Paddling-Rennen auf einem nicht zugefrorenen Fluss bei Nowosibirsk.

Alexander Kryazhev/Sputnik Alexander Kryazhev/Sputnik

Omsk. Ein Blick auf ein vereistes Haus. Auch hier ist es unter -30 ℃.

Yevgeny Sofiychuk/TASS Yevgeny Sofiychuk/TASS

In Norilsk, im Norden der Region Krasnojarsk, ist es nicht so kalt – nur -28 °C, aber es ist bereits Polarnacht. Das letzte Mal, dass die Sonne hier zu sehen war, war am 29. November. Und der nächste Sonnenaufgang wird erst wieder der zweiten Januarhälfte 2024 zu bewundern sein.

Im Norden der Region Primorskij ist es unter -20 °C, aber wegen des Windes fühlt es sich an wie -40 °C. Die Uferpromenade von Wladiwostok sieht aus wie das Reich der Schneekönigin.

Vitaly Ankov/Sputnik Vitaly Ankov/Sputnik

In Workuta sind es nur -20°C und knirschender Schnee unter den Füßen. Allerdings liegt nur eine Stunde zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, denn es ist der 67. Breitengrad!

Pavel Kuzmichev Pavel Kuzmichev

Den Massenmedien in Jakutsk zufolge ist es dort sogar wärmer geworden! In der Hauptstadt der kältesten Region Russlands ist es nachts knapp unter -33 °C, obwohl es vor ein paar Tagen noch -45 °C waren. Und das liegt über der Klimanorm für diese Jahreszeit.

Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Die erste Hälfte des Dezembers 2023 ist in St. Petersburg besonders kalt und schneereich geworden. Nur auf den ersten Blick scheint es, dass -10 °С nicht so schrecklich sind. In Kombination mit den Stürmen und Schneefällen in St. Petersburg war es für die Einwohner sehr ungemütlich! Jetzt hat sich die Stadt um ein paar Grad erwärmt, aber wie die Meteorologen versprechen, wird das nicht lange so bleiben.

Alexei Danichev/Sputnik Alexei Danichev/Sputnik

In der russischen Hauptstadt Moskau ist es nicht sehr kalt (etwa -7 °C), aber sehr, sehr schneereich.

Pelageya Tikhonova / Moskva Agency Pelageya Tikhonova / Moskva Agency

Es hat die ganze Woche über geschneit und das wird auch in den nächsten Tagen anhalten. In einigen Gebieten sind ist die Schneedecke um 30 cm gewachsen, aber dabei wird es wohl nicht bleiben.



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.