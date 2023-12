Warum gibt es den Städtenamen „Gus“ (Gans)? Und warum gibt es zwei Orte mit diesem Namen?

Russia Beyond (Photo: Natalia Naberezhnaia, kotomiti/Getty Images; Legion Media)

In Russland gibt es zwei Orte mit diesem Namen – Gus-Chrustálny und Gus-Schelésny. Der eine liegt in der Region Wladimir, der andere in der Region Rjasan. Wir sagen Ihnen, was sie miteinander verbindet.

Der Grund dafür ist ein Fluss

Die Erklärung ist einfach: Beide Orte liegen am Fluss Gus, einem linken Nebenfluss der Oka. Er ist recht klein – die Breite des Wasserlaufs beträgt nicht mehr als 10 Meter und die Tiefe nicht mehr als anderthalb Meter.

Es ist nicht genau bekannt, woher der Name stammt. Einige Wissenschaftler glauben, dass er finno-ugrischen Ursprungs ist. Übrigens gibt es entlang des Flusslaufs drei weitere Siedlungen mit Vogelnamen: Guséwskij, Gus-Paráchino und Guséwskaja Pogóst.

Die beiden „Gänse“ sind Altersgenossen

Zwischen Gus-Chrustálny (dt.: Kristallgans) und Gus- Schelésny (dt: Eisengans) liegen etwa hundert Kilometer. Beide Orte entstanden fast gleichzeitig.

Im Jahr 1756 erwarben die Kaufleute Malzow das am Fluss Gus gelegene Dorf Nikulino, um ihre Glasmanufaktur von Moskau dorthin zu verlegen. Um die Produktion herum entstand eine Siedlung, die den Namen Gus-Chrustálny erhielt. An die bewegte Vergangenheit der Stadt erinnern heute schmucke rote Backsteingebäude, einstöckige Holzhäuser und die Kirche des Heiligen Georg des Siegreichen, die nach dem Entwurf des berühmten Architekten Leontij Benois errichtet wurde. Heute beherbergt sie ein Museum der Kristallmanufaktur. Übrigens ist die Fabrik noch immer in Betrieb.

Im Jahr 1758 kauften die Industriellen Andrej und Iwan Bataschew das Dorf Werkutjez für den Bau eines Stahlwerks und führten bereits ein Jahr später die erste Schmelze durch. Andrej Bataschew ließ ein Herrenhaus errichten und zog 1783 hierher. Im 19. Jahrhundert wurde die Produktion, eingestellt, da die Erzreserven erschöpft waren. Heute erinnern nur noch der Staudamm am Fluss und die riesige Dreifaltigkeitskirche in einem ungewöhnlichen pseudogotischen Stil an die stürmische Vergangenheit von Gus-Schelésny. Von einer Stadt wurde der Ort zu einem Dorf mit weniger als 2.000 Einwohnern.

Wie heißen die Bewohner – „Guséwzy“ oder „Gusewtschány“? In Gus-Chrustálny leben Guséwzy, und in Gus-Schelésny Schelésnoguséwzy. Das ist schwer zu verwechseln.

Wappenvogel

Natürlich hat die Gans ihren Weg in das Wappen der beiden Orte gefunden. Gus-Chrustálny hat ein Kristallglas auf rotem Hintergrund, die mit den Flügeln schlägt.

Im Wappen von Gus-Schelésny dagegen fliegt eine Gans mit goldenen Augen und einer Krone auf blauem Hintergrund.



