Wie der größte Mann Russlands lebt

In der U-Bahn muss er sich bücken und im Flugzeug wird er kostenlos in die Business Class versetzt. In der Vergangenheit war das größte Problem, passende Kleidung zu finden.

Sergej Iljin steht mit 224 cm als der größte Mann des Landes im Buch der Rekorde Russlands. Er ist auch der Mensch mit der größten Armspannweite und dem größten Beinumfang.

Trotz seiner außergewöhnlichen Größe führt Sergej ein ganz normales Leben: Arbeit, Haushalt, Treffen mit Freunden.

Das Leben als Basketballer

Sergej Iljin wurde 1987 in einer kleinen Stadt namens Wjasma in der Region Smolensk in einer ganz normalen Familie geboren. Seine Mutter ist 170 cm, sein Vater ist 185 cm groß. Aber in der 9. Klasse begann Sergej, jedes Jahr 10 cm zuzulegen! Und als er mehr als 219 cm groß war, wurde in seiner Hypophyse ein gutartiger Tumor von der Größe einer Walnuss gefunden. Dieser drückte auf die Hirnanhangsdrüse, die noch mehr Wachstumshormone ausschüttete. Als der Tumor entfernt wurde, wuchs der junge Mann noch ein paar Zentimeter, dann stagnierte sein Wachstum.

Iljin war maximal 225 cm groß, aber mit zunehmendem Alter wurde er, wie alle Menschen, ein wenig kleiner. „Als meine Körpergröße für das Buch der Rekorde Russlands gemessen wurde, waren es 223 cm im Stehen und 227 cm im Liegen“, berichtete Sergej. „Am Ende legte man sich auf 224 cm fest. Als ich vor Ewigkeiten in Italien gemessen wurde, betrug meine Körpergröße 227 cm. Jeder misst halt anders.“

Sergey Vinogradov/TASS Sergey Vinogradov/TASS

In seiner Jugend fand er zum Basketball, zunächst in der Auswahlmannschaft von Wjasma und dann beim Moskauer Verein Dynamo. Während seiner sportlichen Laufbahn spielte Sergej für Basketballvereine in Russland, Kyrgystan, Kasachstan und der Türkei, wurde Meister des Sports und lernte mehrere Fremdsprachen. Im Alter von 29 Jahren musste er sich wegen einer Beinverletzung vom großen Sport verabschieden. Da beschloss er, nach Moskau zurückzukehren.

Der größte Mann Russlands

Mehrere Jahre lang leitete Sergej das Zentrum für Körperkultur und Sport in Moskau, dann war er im Kaffeevertrieb tätig, und jetzt hat er einen festen Bürojob, fährt ab und zu auf Dienstreisen und hat nebenbei sein eigenes kleines Unternehmen, in dem er Kleidung für große Menschen auf Bestellung schneidert. Angefangen hat er mit Socken der Marke 225.

„Wenn jemand ein Kleid oder einen Mantel [in Übergröße] braucht, finde ich einen Schneider, der die Kleidung näht“, sagt er. „Die Kosten sind nicht viel größer als in einem Geschäft, aber alles wird nach individuellen Maßen angefertigt. Alle Schneidermeisterinnen und -meister nähen in Russland.“

Im Allgemeinen sei die Kleidung das Einzige, was Probleme bereite, erklärt er. „Man kann nicht überall Kleidung in Größe 3XL-T finden, man muss entweder in Online-Shops suchen oder sich selbst etwas schneidern, was einem gefällt. Ich jage keinen Trends hinterher, ich will mich einfach wohlfühlen. Ich lasse die Sachen auf Bestellung für mich und auch für andere anfertigen.“

Sergej lebt in einer Wohnung in einem Moskauer Vorort mit ganz gewöhnlichen Möbeln, er muss nichts für sich selbst umgestalten. Nur dass er eine Wohnung mit hohen Decken gewählt hat – 3,10 Meter. „Ich bin überhaupt nicht wählerisch“, sagt Sergej.

Er ist in Moskau entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto unterwegs, und er hat erst vor kurzem mit dem Autofahren begonnen. „Ja, manchmal muss ich meinen Kopf in der U-Bahn neigen, aber das ist nicht so schlimm.“

Yevgeny Razumny/Vedomosti/TASS Yevgeny Razumny/Vedomosti/TASS

„Man gewöhnt sich an alles“, meint Sergej. „Im Flugzeug zum Beispiel wähle ich Sitze in der Nähe des Notausgangs, und manchmal werde ich auch in die Business Class versetzt, wo es mehr Platz gibt. Im Zug passe ich mich auch irgendwie an, das ist kein Problem für mich.“

2019 erfuhr Sergej, dass sein Freund Pawel Podkolsin, ein Basketballspieler aus Nowosibirsk, in das Buch der russischen Rekorde als größter Mensch des Landes eingetragen worden war. Daraufhin schrieb er an die Redaktion, wurde zu einem Treffen eingeladen und stellte gleich drei Rekorde auf: die größte Körpergröße (224 cm), die größte Armspannweite (228 cm) und die größte Fußgröße (34,5 cm links, 35,2 cm rechts, d. h. Schuhgröße 55-56).

Yevgeny Razumny/Vedomosti/TASS Yevgeny Razumny/Vedomosti/TASS

Der bisher größte Mann der Welt ist laut Guinness-Buch der Rekorde ein Bauer aus der Türkei, Sultan Kösen, mit einer Körpergröße von 251 cm. Sergej hat ihn in einer Fernsehsendung gesehen. Es stellte sich heraus, dass der Rekordhalter um einen Kopf größer war als er.



