5 Fakten über Hollywoods Remake von „Die Ironie des Schicksals“, die russische Zuschauer ärgern

Der Kinohit von Eldar Rjasanow ist nicht nur nach wie vor phänomenal populär – ihn am Silvesterabend zu sehen ist zu einem festen Bestandteil des Feiertagsrituals eines postsowjetischen Menschen geworden.



Hier sind fünf Dinge, die jeden Fan des Originalfilms in der amerikanischen Version offen gesagt verärgern.

1. Von der Geschichte ist nur noch der Plot übrig, und der wird nur formal verwendet.

Beide Filme thematisieren die Uniformität von Wohngebäuden. In der UdSSR wurden in verschiedenen Städten Wohnblocks nach demselben Plan gebaut, und sogar die Straßen hatten dieselben Namen. Die Handlung in der sowjetischen Version beginnt in Moskau. Die Hauptfigur Schenja Lukaschin, gespielt von Andrej Mjachków, geht am Silvesterabend traditionell mit seinen Freunden in die Banja. Dieses Mal übertreiben sie es jedoch eindeutig. Alle betrinken sich bis zum Delirium – und Lukaschin fliegt statt seines Kameraden versehentlich mit einem Flugzeug nach Leningrad, was er in seinem Rausch gar nicht mitbekommt. Er nimmt ein Taxi zu „seiner“ Adresse, öffnet die Tür mit seinem eigenen Schlüssel (auch die Schlösser sind identisch) und schläft ein, bis er von der eigentlichen Bewohnerin Nadja (Barbara Brylska) geweckt wird, die über den ungebetenen Gast gar nicht erfreut ist. Doch nachdem sie die Silvesternacht mit Gesprächen verbracht haben, verlieben sie sich ineinander.

In der amerikanischen Version gibt es sowohl eine Sauna in der Silvesternacht als auch einen extremen Rausch, der zu einer glücklichen Verwechslung. Griffin (Thomas Mann) und Margot (Emma Roberts) leben in einem Vorort von Boston in identischen Stadthäusern, wären sich aber wahrscheinlich nie begegnet, wenn betrunkene Freunde, die Griffin in ein Taxi setzen, dem Fahrer nicht die falsche Adresse gegeben hätten. Allerdings fehlt dem zufälligen Zusammentreffen der entscheidende Subtext, den der Film von Rjasanow hat. Die Ironie des Schicksals – ein Film über die Einsamkeit zweier Menschen, die in ihrem langweiligen, auf Jahre hinaus geplanten Leben eingeengt sind, so eintönig und grau wie eine Wohnung in einer Trabantensiedlung. Für Schenja ist die Banja, die er traditionell mit seinen Freunden am Silvesterabend besucht, einer der wenigen Orte, an denen er selbst sein kann. Und es ist logisch, dass es dort zu einer „Panne“ in seinem Alltagstrott kommt, die ihm die Chance gibt, ein neues Leben mit der richtigen Person zu beginnen. In der amerikanischen Neuverfilmung ist der Zwischenfall in der Sauna nur ein Gag.

2. Die Hauptfiguren in der Neuverfilmung sind infantile und ziemlich langweilige Menschen. Daher gibt es auch kein echtes Drama.

Der Chirurg Schenja und die Lehrerin Nadja sind jung, aber nicht unreif. Sie sind um die dreißig, und nach den ungeschriebenen, aber eisernen Regeln der sowjetischen Gesellschaft ist es für sie an der Zeit, eine Familie zu gründen. Jeder von ihnen hat bereits einen Lebensgefährten – eine gute, gesellschaftlich akzeptierte Partie. Sie haben den Segen ihrer Eltern, aber es gibt keine Liebe und keine echte Intimität. Diese Silvesternacht beweist, dass sowohl Schenja als auch Nadja vielschichtiger, mutiger und interessanter sind, als jeder von ihnen von sich selbst dachte. Mit anderen Worten: Rjasanow hat einen Film über intelligente und feinsinnige Menschen gedreht, die es schwer haben, in einer Großstadt zueinander zu finden.

Die Grundzüge des amerikanischen Films sind in etwa die gleichen. Der Anwalt Griffin und die Immobilienmaklerin Margo begehen zunächst einen Fehler auf der Suche nach ihrem Seelenverwandten, aber begegnen sich zufällig und verlieben sich ineinander. Allerdings gibt es in der Handlung keinen Hinweis auf ihre existenzielle Einsamkeit. Selbst das inoffizielle indische Remake von Die Ironie des Schicksals, der Film I Love New Year (2013) war in dieser Hinsicht dem Original treuer. Dort sind die Hauptfiguren ausgewanderte Inder in den USA, die es nie geschafft haben, sich in ihrem neuen Land einzufügen.

3. Fast die gesamte Handlung von Die Ironie des Schicksals spielt sich in der Silvesternacht ab. In der Neuverfilmung erstrecken sich die Ereignisse über zwei Tage.

Das Drehbuch des Films basiert auf dem Theaterstück von Rjasanow und seinem ständigen Kreativpartner Emil Braginskij, das auf vielen Bühnen des Landes erfolgreich aufgeführt wurde. Der Film hat sich eine gewisse „Theatralik“ bewahrt – fast alle Ereignisse spielen sich in einer einzigen Wohnung ab, hier und jetzt. Wir sehen, wie die sich Gefühle – Wut, Irritation, die allmählich von Sympathie abgelöst werden – entwickeln.

In der amerikanischen Version werden die Handlung wie auch die Handlungsstränge der anderen Figuren ausgeweitet, neue Charaktere kommen hinzu – und man kann nicht sagen, dass diese Neuerungen zu Gunsten des Films ausfielen. Nach Griffins Erwachen in Margots Wohnung endet die eigentliche Verbindung zum Original und es beginnt eine Abfolge von klischeehaften romantischen Gags. Besonders frustrierend ist, dass es sich bei About Fate technisch gesehen nicht um ein Remake des Films handelt, sondern eher um eine Neuverfilmung des Theaterstücks.

4. About Fate ist zu süß (fast schon klebrig). Und nicht sehr lustig.

Rjasanows Komödie ist größtenteils eine Komödie der Wortgefechte, und ihren besonderen Charme und ihre Lyrik verdankt sie den Liedern, die bis heute Hits sind. About Fate besteht dagegen aus rein physischem Humor und Klischees. Griffin verschüttet versehentlich Kaffee auf seiner Hose und hört sich mehrmals die Witzeleien seiner Kollegen darüber an, dass er sich angeblich in die Hose gemacht habe. Auch die Versuche, Witze über „aktuelle“ Themen zu reißen, sind sehr bemüht.

Griffins Verlobte ist eine Influencerin, und sie kommt natürlich als oberflächliche Person rüber, die für den Hype alles tut. Ärgerlich ist auch die eklatante Manipulation – das Bild der wahren Liebe wird in dem Film von einem süßen älteren Ehepaar verkörpert, das im Laufe des Films immer wieder auftaucht und Griffin und Margo am Ende tatsächlich zusammenbringt.

5. Es ist keine Pietät zu spüren. Ein Kultfilm wurde zur Grundlage für eine zweitklassige Komödie.

Das Drehbuch zu About Fate stammt von Tiffany Paulsen, der Autorin des Netflix-Hits Holidate, der im gleichen Genre der romantischen Komödie angesiedelt ist und in dem dieselbe Emma Roberts die Hauptrolle spielt. In der amerikanischen Marketingkampagne von About Fate wurde der russische Ursprung der Geschichte in keiner Weise beworben. Mit anderen Worten: Für uns ist die Veröffentlichung des neuen Ironie des Schicksals ein einzigartiger Präzedenzfall für ein amerikanisches Remake eines [russischen] Kultklassikers. Für die Amerikaner ist es nur eine weitere passable Liebeskomödie.

Diese Einstellung ist besonders überraschend, weil im Abspann von Ironie des Schicksals eine Menge russischer Produzenten zu sehen sind. Der Film hat sogar einen russischen Regisseur – den berühmten Komödienregisseur Marius Weisberg (Maryus Vaysberg), der seit langem sowohl in Russland als auch in den Vereinigten Staaten tätig ist. Er ist übrigens der Vertreter einer Filmdynastie. Sein Vater Erik Weisberg war der Regisseur des Films oder, um es modern auszudrücken, der ausführende Produzent von Andrej Tarkowskij Film Der Spiegel.



