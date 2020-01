Sieben sowjetische Filmklassiker, die man gesehen haben muss

1. Die Kraniche ziehen

Michail Kalatosow/Mosfilm, 1957 Michail Kalatosow/Mosfilm, 1957

Ein junges Paar spaziert durch Moskau, sie sind glücklich und werden heiraten, aber plötzlich beginnt der Krieg ... Ihre Wege trennen sich. Sie bleibt in Moskau, während er einberufen wird. Sie verlieren sich aus den Augen und leiden sehr. Werden sie sich jemals wiedersehen?

Dies ist der einzige sowjetische Film, der bei den Filmfestspielen von Cannes die Goldene Palme gewann, und ein absolut herzzerreißendes Kriegsdrama des talentierten Regisseurs Michail Kalatosow.

2. Ironie des Schicksals

Eldar Rjasanow/Mosfilm, 1976 Eldar Rjasanow/Mosfilm, 1976

Dieser Film wird regelmäßig am Neujahrstag im russischen Fernsehen gezeigt. Ein 37-jähriger lebt noch bei seiner Mutter. An Silvester geht er mit Freunden in die Banja und trinkt viel zu viel. Er landet versehentlich in Leningrad, während seine Freundin in Moskau darauf wartet, dass sie den Silvesterabend miteinander verbringen…

Der Film war mit sieben Millionen Zuschauern ein echter Kassenschlager in den sowjetischen Kinos. Die Leute lieben das brillante Schauspiel, den unwiderstehlichen Humor und die unvergesslichen Lieder, die auf populären Gedichten basieren.

Darüber hinaus wagt der Film es, sich über die typischen sowjetischen Städte der Zeit, die typischen sowjetischen Wohnhäuser und sogar über typische Möbel lustig zu machen, so dass der Mann, der in der Wohnung eines Fremden aufwacht, zunächst gar nicht versteht, dass er woanders ist, weil alles gleich aussieht.

3. Liebe im Büro

Eldar Rjasanow/Mosfilm, 1977 Eldar Rjasanow/Mosfilm, 1977

Eine romantische Komödie und eine Ode an den unauffälligen Büroangestellten (und den Anti-Feminismus). Ein alleinstehender Vater von zwei Kindern arbeitet in bescheidener Position in einer Statistikbehörde. Er ist ein sanfter und ein wenig verwahrloster Mann, der nur davon träumen kann, dass sein Leben irgendwann besser wird.

Plötzlich schlägt ein alter Freund einen listigen Plan vor - er sollte mit der Vorgesetzten flirten, ihr Herz erobern und sich so eine Beförderung sichern. Aber wie kann man mit einer Frau flirten, vor der man Angst hat und die zudem ein unattraktiver Workaholic ist? Doch tief in ihrem Inneren ist sie eine schwache Frau.

Es war einer der umsatzstärksten Filme der Sowjetunion, der auch einen Staatspreis gewann, und ein weiterer Erfolg für Regisseur Eldar Rjasanow, der auch das Drehbuch schrieb.

4. Stalker

Andrei Tarkowski/Mosfilm, 1979 Andrei Tarkowski/Mosfilm, 1979

Ein Science-Fiction-Film, der auf der Novelle „Picknick am Wegesrand“ der Gebrüder Strugazki basiert.

Der Stalker bringt illegal Menschen in die Zone, einen gefährlichen Ort mit paranormaler Aktivität. In dieser Zone gibt es eine geheime Kammer, in der alle Träume wahr werden können. Seine „Kunden“ sind ein Professor und ein Schriftsteller, die erwarten, dass der Raum ihnen hilft, ihre kreative Krise zu beenden.

Aber was ist, wenn der Geist dieser Menschen zu schwach ist, um den paranormalen Kräften zu widerstehen? Oder was ist, wenn einer von ihnen ein anderes geheimes Ziel bei dieser Expedition hat?

Der Film ist eines von Andrei Tarkowskis Regie-Meisterwerken und gehört zu den besten Filmen aller Zeiten. Es wurde mit dem Preis der Ökumenischen Jury der Filmfestspiele von Cannes ausgezeichnet.

5. Moskau glaubt den Tränen nicht

Wladimir Menschow/Mosfilm, 1980 Wladimir Menschow/Mosfilm, 1980

Ein weiterer antifeministischer Film, der beweisen will, dass das wahre Glück jeder Frau in der Familie liegt, auch wenn sie eine erfolgreiche Karrierefrau ist.

Ein junges Mädchen aus der Provinz kommt nach Moskau, um zu studieren. Sie ist sehr schüchtern und zurückhaltend. Eines Tages geht sie mit Freunden auf eine Party, bei der sehr viel Alkohol fließt. Ein Moskauer Playboy verführt sie und sie wird schwanger. Aber er will sie weder heiraten noch das Kind.

Aus ihrer anfänglichen Verzweiflung heraus entwickelt sich das Mädchen zu einer starken erfolgreichen Frau. Was passiert, als sie diesen Mann nach vielen Jahren wiedertrifft?

Der Film gewann 1981 einen Oscar für den besten ausländischen Film. Der Legende nach hat Ronald Reagan sich diesen Film vor seinem ersten Treffen mit Michail Gorbatschow angesehen, um die Russen besser zu verstehen. Nun, bei Reagan hat es nichts genutzt, aber vielleicht ist das bei Ihnen anders. Die Melancholie des Films und die spät-sowjetische Ästhetik machten ihn zu einem der beliebtesten Filme.

6. Krieg und Frieden

Sergei Bondartschuk/Mosfilm, 1967 Sergei Bondartschuk/Mosfilm, 1967

Im Jahr 1805 steht Russland am Vorabend des Krieges mit Napoleons Frankreich. Über die Gefahren wird in der besseren Gesellschaft diskutiert. Die Erwachsenen bereiten sich auf den Kampf vor, während die Jugend weiter ihr Leben führt: sie verlieben sich, träumen, spielen und wollen einfach nur leben.

Der Film erzählt die Geschichten mehrerer Familien während des Krieges und zeigt atemberaubende Kampfszenen. Wie viele Charaktere bleiben am Ende am Leben?

Dieser Film gewann sowohl einen Oscar als auch einen Golden Globe für den besten ausländischen Film. Und ohne Zweifel ist dies die beste Verfilmung von Tolstois epischem Roman und ebenso einer der epischsten Sowjetfilme.

7. Iwan Wassiljewitsch wechselt den Beruf

Leonid Gaidai/Mosfilm, 1973 Leonid Gaidai/Mosfilm, 1973

Ein junger sowjetischer Wissenschaftler ist von der Idee einer Zeitmaschine getrieben. Niemand glaubt an ihn, aber plötzlich funktioniert es! Aus Versehen schickt er seinen Nachbarn zusammen mit einem Dieb, der gerade in der Wohnung eines anderen Nachbarn war, in die Zeit Iwans des Schrecklichen. Dieser wiederum findet sich plötzlich in der Sowjetunion wieder, die ihm sehr gefällt. Wird er jemals wieder in seine Zeit zurückkehren?

Der Film basiert auf einem wenig bekannten Bühnenstück von Michail Bulgakow. Im Jahr 1973 erzielte der Film die höchsten Einspielergebnisse in der UdSSR. Und noch immer bringt er Millionen von Russen zum Lachen.

