Russische Serien bei Netflix

Krimis

The Method

Eine ehrgeizige Absolventin des Jurastudiums freut sich zuerst sehr darüber, das ihr Idol zugestimmt hat, sie als Praktikantin persönlich zu trainieren. Aber seine Methoden sind etwas, was sie sich sogar nicht vorstellen konnte. Zusammen jagen sie Serienmörder - in jeder Folge.

Die Drehbuchautoren haben die Geschichten der Serienmörder in Russland gründlich studiert. Diese düstere Krimiserie basiert auf grausamen Details ihrer Verbrechen. Gewalt ist das Hauptthema dieser Serie.

Sparta

Ein Detektiv ermittelt den Tod eines Schullehrers, als er erfährt, dass es in der Schule weitere Todesfälle gab. Er findet auch heraus, dass jeder in der Schule ein Virtual-Reality-Spiel spielt. Unbeabsichtigt vertieft sich der Detektiv selbst in diese virtuelle Welt.

Diese Serie ist dunkel und hier spielen einige der vielversprechendsten Schauspieler Russlands mit.

Silver spoon

Igor, Sohn eines russischen Oligarchen, wird von der Polizei festgenommen. Um ihn für sein Benehmen zu bestrafen, findet sein Vater für ihn eine Stelle in einer Polizeieinheit, die keinen Respekt vor dem privilegierten Playboy hat.

In dieser manchmal dunklen, manchmal humorvollen Krimiserie muss Igor für Respekt, Liebe und Gerechtigkeit in einer Welt kämpfen, die ihm völlig fremd ist.

Locust

Eine wilde und geheime Affäre zwischen einem leidenschaftlichen aber armen provinziellen Dichter und einer wohlhabenden Erbin aus Moskau mündet in fünf Jahre Korruption, moralischer Erniedrigung und einigen Todesfällen.

Das ist ein erotischer Krimi, in dem Sex eine Metapher für Korruption in großen Städten darstellt.

Historische Dramen

Trotsky

Er war die rechte Hand von Wladimir Lenin und „Damön“ der russischen Oktoberrevolution, bis er gezwungen wurde, aus der Sowjetunion nach Mexiko zu fliehen. Dennoch verstand er es ganz gut, dass Josef Stalins Rache ihn auch dort finden würde. Trotzki lädt einen kanadischen Journalisten und ideologischen Feind ein, um ihm die Geschichte der Revolution und der darauffolgenden Ereignisse zu erzählen.

Diejenigen, die Interesse an diesem Thema haben, sollten sich diese Serie unbedingt anschauen.

The Road to Calvary

Zwei Schwestern werden während des Ersten Weltkrieges in politische Unruhen in Sankt Petersburg verwickelt.

Die Serie basiert auf einem epochalen Roman von Alexei Tolstoi „Der Leidensweg“. Diese Serie sollten sich diejenigen anschauen, die Interesse für die schöngeistige russische Literatur und für die Geschichte der russischen Revolution haben.

Fartsa

Die Handlung dieser Serie spielt in den 1960ern Jahren in der Sowjetunion.

Als sich der russische Produzent Alexander Zekalo mit den Vertretern von Netflix traf, konnte er sich noch nicht vorstellen, dass sie den Sinn dieser Serie erfassen werden.

Sie erzählt die Geschichte von Russen, die Dollars von Ausländern gekauft, sie mit Gewinn verkauft und dann den Erlös für den Kauf geschmuggelter Waren ausgegeben haben - alles, um diese Waren wieder zu verkaufen und das Geld zu verwenden, um mehr Dollars zu kaufen.

Jetzt können Sie sich auch ansehen, wie die Keime des Kapitalismus in der UdSSR sprossen.

Zeichentrickfilme

Masha und der Bär

Ein kleines energisches Mädchen namens Mascha lebt in der Nähe eines Waldes. Dort erlebt sie wunderbare Abenteuer mit ihrem besten Freund, einem Bären, der einst im Zirkus auftrat.

Seit ihrem Start hat die Serie die Streaming-Welt im Sturm erobert. 6,6 Millionen Follower auf YouTube und ein Guinness-Weltrekord für die meistgesehene Episode in der Animationsgeschichte sprechen für sich!

Masha’s Tales

Märchen bekommen eine lustige Wendung, wenn Masha sie nacherzählt. In dieser Zeichentrickserie bringt sie die Details nur ein wenig durcheinander.

Machen Sie mit, wenn Sie ein Fan klassischer und bekannter Märchen sind!

Masha’s Spooky Stories

In dieser Serie bekämpft die beliebte Zeichentrickfigur die üblichen Kindheitsängste und erklärt, warum es keinen Grund gibt, sich vor Monstern, der Dunkelheit, dem Besuch einer neuen Schule oder dem Donner zu fürchten.

Kikoriki

Eine Gruppe runder Tiere, angeführt von einem verrückten Kaninchen, hat Spaß daran, Probleme zu lösen, Geschichten zu erzählen und ihre Welt zu erkunden.

Die Show ist ein großer Hit bei russischen Kindern.

Be-Be-Bears

Ein Braunbärenjunges, ein Weißbärenjunges und ihr Freund, ein Fuchs, haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Das hindert sie jedoch nicht daran, gemeinsam Spaß zu haben, Spiele zu spielen und die Welt um sie herum zu erkunden.

Booba

Booba ist ein seltsames haariges Wesen, das aus dem Nichts auf diese Welt gekommen ist und sie nun mit kindlicher Neugier erforscht. Jede Folge ist nur drei Minuten lang.

Leo & Tig

Das spunkige Leopardenjunges Leo und sein Tiger-Kumpel Tig tummeln sich zum Spaß und Abenteuer, während sie den Wald erkunden und alte Legenden kennenlernen. Jede Folge ist elf Minuten lang.

JingleKids

In einem zauberhaften Wunderland beschäftigen sich Kinder und ihre pelzigen Freunde mit ihren eigenartigen Hobbys und machen durch Abenteuer bahnbrechende Entdeckungen. Jede Folge ist ebenfalls elf Minuten lang.

Yoko

In dieser russisch-spanischen Serie begegnen drei Freunde einem zauberhaften Wesen, Yoko. Yoko kann ihre Fantasien und Spiele in der Realität verwirklichen. Die Freunde erkunden Meere, Wälder, antike Städte und sogar den Weltraum.

Diese Serie möchte den Kindern die Welt um sie herum erklären. Jede Folge ist nur zwölf Minuten lang.

