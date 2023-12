Hallo 2024! Neujahrsdekorationen auf Moskaus Straßen (FOTOS)

Alexander Avilov/Moskva Agentur Alexander Avilov/Moskva Agentur

Die russische Hauptstadt ist für das neue Jahr und das orthodoxe Weihnachten (das am 7. Januar gefeiert wird) bereit! Die Straßen werden jedes Jahr mit traditionellen Lichtinstallationen geschmückt, dank derer das winterliche Moskau sehr gemütlich und festlich aussieht.

Sergej Sawostjanow/TASS Sergej Sawostjanow/TASS

Die schönsten Girlanden und Neujahrsbäume stehen in der Nähe der zentralen U-Bahn-Stationen, in den Fußgängerzonen und an den Schauplätzen des Festivals Reise zum Weihnachtsfest, das während der Neujahrsfeiertage in der Hauptstadt stattfindet.

GUM-Eislaufbahn auf dem Roten Platz Legion Media Legion Media

Der Lieblingsweihnachtsmarkt der Moskauer und der Gäste der Hauptstadt ist in der Nähe des Kaufhauses GUM geöffnet. Karussells, Süßigkeitenstände, Souvenirs und natürlich die Eislaufbahn.

Der Neujahrsbaum im GUM-Kaufhaus Sergej Karpuchin/TASS Sergej Karpuchin/TASS

Auch das Innere des GUMs ist festlich geschmückt: riesige Christbaumkugeln, Spielzeuge in Form von Vögeln und Winterbeeren.

Schmücken des wichtigsten russischen Neujahrsbaums auf dem Sobornaja-Platz. Jaroslaw Tschingajew/Moskwa Agentur Jaroslaw Tschingajew/Moskwa Agentur

Der wichtigste Neujahrsbaum des Landes wurde aus einem Wald in der Nähe von Moskau gebracht. Der 25 Meter hohe Tannenbaum, der eine ganze Woche lang geschmückt wurde, steht auf dem Kathedralenplatz des Kremls.

Neujahrsinstallation auf dem Platz vor dem Bolschoi-Theater Wladimir Astapkowitsch/Sputnik Wladimir Astapkowitsch/Sputnik

Vor dem Bolschoi-Theater sieht man leuchtende Bögen.

Sergey Vedyashkin/Moskva Agency Sergey Vedyashkin/Moskva Agency

Auf den Boulevards sind, wie in den vergangenen Jahren, Lichttunnel zu sehen.

Neujahrsbaum auf dem Lubjanka-Platz Sergej Sawostjanow/TASS Sergej Sawostjanow/TASS

Insgesamt sind in Moskau mehr als 4.900 energiesparende Lichtkonstruktionen installiert worden.

Das Gebäude des Moskauer Nordfluss-Terminals Wladimir Gerdo/TASS Wladimir Gerdo/TASS

Darüber hinaus gibt es in der Stadt mehr als tausend natürliche und künstliche Weihnachtsbäume. Einer der ungewöhnlichsten steht am Moskauer Nordfluss-Terminal. Er ist mit Zitaten aus literarischen Werken geschmückt.

Internationales Ausstellungsforum „Rossija“ Alexej Nikolskij/Sputnik Alexej Nikolskij/Sputnik

Auf dem Gelände der WDNCh (Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft) zeichnet sich besonders die Ausstellung Rossija aus, auf der alle Regionen des Landes und große Unternehmen vertreten sind. Der Neujahrsbaum aus der Oblast Tula ist mit Tulaer Lebkuchen und Samowaren geschmückt, während der Neujahrsbaum aus der Region Primorje mit Muscheln und Bildern von Wladiwostok geschmückt ist.



