8 Tricks, einen Kater zu besiegen – von Russen getestet

Die erste und wichtigste Regel ist, in Maßen zu trinken. Auch wenn Sie sich eine Auszeit gönnen wollen, denken Sie immer daran – kein kurzfristiger Spaß ist Ihre Gesundheit und den Verlust des nächsten Lebenstages wert. Nun, wenn Sie trinken müssen, können Sie ein paar Regeln befolgen, um Ihr Schicksal am nächsten Morgen zu erleichtern.

Trinken Sie nicht durcheinander und achten Sie darauf, dass folgende Getränk keinen geringeren Alkoholgehalt hat

Cocktails sind toll, aber sie bereiten Ihnen oft Kopfschmerzen und einen Kater! Es ist besser, sich für eine Getränkesorte zu entscheiden und es den ganzen dabei zu bleiben – Sie sollten auf keinen Fall alle möglichen Alkoholsorten durcheinander zu trinken. Wenn Sie mit Wein beginnen, sollten Sie den Abend nicht mit Bier beenden, und umgekehrt. Und wenn Sie das Getränk wechseln müssen, ist es wichtig, dass der Alkoholgehalt nicht geringer ist – Bier auf Wodka folgen zu lassen, ist also nicht zu empfehlen! Obwohl die Russen selbst das oft vergessen und dann leiden.

Aktivkohle

Jeder Feiernde mit Erfahrung weiß – um einen schweren Kater zu vermeiden, müssen Sie sich im Voraus vorbereiten, am besten vor dem „Trankopfer“. In Russland gibt es dafür ein wunderbares und billiges Mittel: Aktivkohle, ein natürliches Absorptionsmittel. Gewöhnlich nehmen im Ausland lebende Russen dieses Mittel in Päckchen aus ihrer Heimat mit – es schützt sowohl vor Vergiftungen als auch vor Verdauungsstörungen. Ein paar Tabletten vor einer Party einzunehmen ist also ein professionelles Ritual in der Hoffnung auf Rettung. Und wenn Sie es vergessen, können Sie sie nach der Feier zu sich nehmen, bevor Sie ins Bett gehen. Heutzutage nutzen Russen meist modernere Alternativen: Polysorb oder Enterosgel. Aber die gute alte Aktivkohle hat sich seit Jahren bewährt (und ist um ein Vielfaches billiger).

Wasser mit Zitrone

Sie sollten sich im Voraus vorbereiten und vor dem Schlafengehen ein Glas Wasser mit Zitrone neben das Bett stellen. Dieses unkomplizierte Getränk wird am Morgen für den dehydrierten Körper eine wahre Lebenshilfe sein – er wird seine Arbeit am nächsten Tag leichter absolvieren. Notfalls tut es auch eine Glas Mineral- oder Leitungswasser.

Salzlake

Salzlake von Gewürzgurken zu trinken (am besten direkt aus dem Konservenglas), kommt nicht vielen Menschen in den Sinn. Aber aus irgendeinem Grund greift bei einem Kater, mit Kopfschmerzen oder Schwindelgefühl (bei dem man sich vornimmt „nie wieder zu trinken“) die Hand eines russischen Mannes, automatisch in den Kühlschrank auf der Suche nach dieser Erlösung.

Diese Tradition, die fast auf genetischer Ebene von Generation zu Generation weitergegeben wird, hat eigentlich einen sehr praktischen Grund. Salzwasser hilft bei Dehydrierung, hält das Wasser im Körper und stellt das Gleichgewicht der Elektrolyte wieder her – es ist buchstäblich so, wie wenn Marathonläufer während des Wettbewerbs Salztabletten verwenden. Und bei der Fermentierung von Gemüse entstehen auch viele Vitamine, die dem Körper ebenfalls helfen, sich zu erholen.

Katerfrühstück

Viele beginnen ihren Neujahrsmorgen mit Kaffee, aber wer die Silvesterparty nicht ganz schadlos überstanden hat, nimmt ein Katerfrühstückzu sich. Am beliebtesten ist dabei die Hühnersuppe. Die fette Brühe und die Nudeln heilen buchstäblich und – was ganz wichtig ist – normalisieren auch den Magen.

Wenn es eine reichhaltigere Suppe gibt, zum Beispiel Borschtsch, Soljanka (das Rezept finden sie hier) oder dicke Erbsensuppe mit Rauchfeisch – umso besser. Allerdings besteht hier auch eine Gefahr: Denn beim Genuss einer solchen Suppe greift die Hand eines Russen häufig nach... einem Schnapsglas – um den Appetit anzuregen!

Ein Spaziergang an der frischen Luft

Um endlich zu sich zu kommen, raffen Sie sich auf und gehen Sie an die frische Luft! Auch wenn das Wetter schlecht ist und es draußen friert – frische Luft und ein wenig Bewegung helfen, das Blut im Körper zu verteilen und ihn mit Sauerstoff zu sättigen. Übertreiben Sie es aber nicht, denn zu viel körperliche Betätigung (Joggen, Skifahren, Schlittschuhlaufen oder anderes) sollten Sie mit einem Kater vermeiden, denn das ist schlecht für das Herz.

Extremvariante für Mutige – ein Saunabesuch

Ärzte würden diese Methode sicher nicht gutheißen, aber die Russen haben vor nichts und niemandem Angst. Also trinken manche Leute gezielt, nur um morgens in die Banja zu gehen. Hohe Temperaturen können für den Körper eine große Belastung sein, aber die Russen lieben es, einen Kater durch Schwitzen zu vertreiben. Sie glauben, dass man auf diese Weise mythische Giftstoffe loswerden kann, als ob man den ganzen „Dreck“ aus sich heraus dampfen würde.

Die extremste Methode (wenn sonst nichts hilft)

Wenn Sie alles versucht haben, aber die Kopfschmerzen, das Unbehagen im Magen, die Übelkeit und die allgemein gesteigerte Unruhe anhalten, müssen Sie zu einer extremen Methode greifen: Bier. Oft wird diese Variante mit Trick Nr. 7 verbunden, was im Allgemeinen ein extremes Vergnügen ist.

Viele erfahrene Alkonauten stellen fest, dass schon ein Glas des Getränks buchstäblich „auf die Beine hilft“ und „das Leben wieder bunter“ werden lässt. Diese Methode ist jedoch sehr gefährlich, denn die wenigsten Menschen belassen es bei nur einem Glas Bier und so gelangt man schnell in einen Teufelskreis. Aber übermäßiger Alkoholkonsum und Trunkenheit werden von uns nicht gutgeheißen! Seien Sie vorsichtig!



