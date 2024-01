Was ist eine Milchküche und wie ist sie in Russland entstanden?

Wenn in einer Familie ein Kind geboren wird, können Milch, Brei, Hüttenkäse, Säuglingsnahrung und andere Produkte kostenlos bezogen werden. Das trifft zu, aber nicht in allen Regionen des Landes.

In der russischen Gesetzgebung existiert der Begriff Milchküche nicht, aber es gibt eine Ernährungsgarantie für schwangere Frauen, stillende Mütter und Kinder unter drei Jahren.

Ursprünglich entstanden die Milchküchen Anfang des 20. Jahrhunderts in St. Petersburg, aber während der Sowjetzeit gab es sie buchstäblich in jedem Dorf. Heute existiert in Russland kein zentralisiertes System mehr, und Milchküchen sind nicht überall zu finden. Dennoch können Sie in vielen Regionen des Landes immer noch kostenlose Sets mit Molkereiprodukten oder einen finanziellen Ausgleich erhalten.

Milchtropfen

Die erste Milchküche wurde 1901 im städtischen Waisenhaus in St. Petersburg eröffnet. Nicht nur Straßenkinder, sondern auch uneheliche Kinder und Säuglinge, deren Mütter gestorben waren (sie konnten wieder von der Familie aufgenommen werden, wenn sie ein Jahr alt waren). Um die damals extrem hohe Sterblichkeitsrate von Säuglingen, insbesondere von Frühgeborenen, zu senken, organisierte das Waisenhaus eine ergänzende Ernährung.

Zunächst erhielten die Kinder Milch von stillenden Müttern, dann wurden sie nach und nach mit normaler Kuhmilch gefüttert.

Im Jahr 1904 wurde eine Station für die Zubereitung von Säuglingsmilch eröffnet. Die Milch wurde von dort aus zu den Apotheken transportiert und die Mütter konnten sie mit einem ärztlichen Attest beziehen. Dieses System wurde Milchtropfen genannt.

Im Jahr 1912 wurde im Moskauer Erziehungsheim ein Milchraum eröffnet. Täglich wurden dort mehr als 2.000 Gläser Milch zubereitet, 1916 sogar bis zu 4000. Darüber hinaus arbeiteten auf dem Land weitere etwa 40 Milchräume, was natürlich sehr wenig war.

Bereits nach der Revolution von 1917 wurde die Praxis der Milch-Ergänzungsnahrung auf staatlicher Ebene aktiv entwickelt.

Das System der Milchausgabestellen

In den ersten Jahren der Sowjetunion bekämpfte der Staat die Unterernährung von Erwachsenen und Kindern, insbesondere von Säuglingen. Es wurden Milchküchen in Waisenhäusern und Krankenhäusern eingerichtet – nach den revolutionären Ereignissen gab es viele Obdachlose im Land. Die Kinder erhielten Milch, Kefir und Hüttenkäse vom Staat.

Eine Milchküche im Jahr 1937 Cherepovets Museum Association Cherepovets Museum Association

Während der Belagerung Leningrads im Zweiten Weltkrieg wurden Kinder, unabhängig von ihrem Alter, einer Milchküche in einer Poliklinik zugeteilt, wo sie Milch, Brei und Säuglingsnahrung erhalten konnten.

Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg begannen sich die Milchküchen in der gesamten Sowjetunion zu verbreiten. Im Jahr 1966 genehmigte das Gesundheitsministerium der UdSSR die Einrichtung von Milchküchen für Neugeborene. Zunächst hatten nur kinderreiche Familien Anspruch auf kostenlose Nahrung, doch dann wurde sie für alle Kinder bis zu einem Alter von einem Jahr zur Verfügung gestellt.

Die größte Besonderheit dieser Stellen war, dass alles nach Rezepten vor Ort zubereitet und ausgegeben wurde. Die Rezepte konnten jeden Monat nur an bestimmten Tagen erhalten werden und man musste sich für das Essen in einer Schlange anstellen. Die Küche arbeitete nur morgens von 7 bis 11 Uhr. Dort wurden die Produkte verteilt, die direkt von den Molkereien kamen. Die Haltbarkeitsdauer war sehr kurz, ein oder zwei Tage. Es war nicht erlaubt, Konservierungsstoffe in Kindermilchprodukten zu verwenden. Milch und Kefir wurden in Glasflaschen abgegeben, die am nächsten Tag zurückgegeben werden mussten.

Die Milchprodukte wurden nicht in den Milchküchen verkauft, sondern konnten nur auf ärztliche Verschreibung bezogen werden. Ein vom Arzt ausgestelltes Rezept musste einmal im Monat bei der Ausgabestelle abgegeben werden.

Wo gibt es heute noch Milchküchen?

Heute gibt es sie nicht mehr in allen Regionen. Nach dem Föderalen Gesetz Über die Grundlagen des Gesundheitsschutzes der Bürger ist die Versorgung von Schwangeren, stillenden Müttern und Kindern bis zum Alter von drei Jahren mit vollwertiger Nahrung durch spezielle Ernährungszentren in jeder Region unterschiedlich geregelt.

In Moskau zum Beispiel gibt es mehr als 250 Milchausgabestellen. Sie bereiten selbst nichts zu, sondern verteilen nur Molkereiprodukte, Fruchtpürees, Brei und Säfte von verschiedenen Herstellern. Sie haben ihre eigenen Sets für Kinder (bis zu 3 Jahren oder bis zu 7 Jahren für kinderreiche Familien) sowie für schwangere Frauen und stillende Mütter. Mütter können zum Beispiel Vitamine erhalten, Säuglinge können Milchnahrung und Kinder von einem bis drei Jahren können Hüttenkäse und Kefir bekommen. Um die Produkte regelmäßig zu erhalten, müssen Sie nur einmal ein ärztliches Attest einholen und können dann jeden Monat die Produkte online bestellen. Ein Monatspaket wiegt etwa 10 kg.

In Baschkirien und Nischnij Nowgorod stehen die Milchküchen jedoch nur Familien mit geringem Einkommen zur Verfügung. Die Sets sind bescheidener, enthalten aber auch Instantnahrung, Milchprodukte und Brei. Es stehen auch spezielle Mischungen zur Verfügung, wenn sie von einem Arzt verschrieben wurden.

In Jekaterinburg gibt es kostenlose Milchprodukte nur bis zum Alter von acht Monaten bzw. bis zum Alter von drei Jahren für Familien mit niedrigem Einkommen.

In Tjumen gibt es überhaupt keine Milchküchen, aber einkommensschwache Familien können eine Pauschalzahlung von 10.000 Rubel (etwa 100 Euro) für Lebensmittel erhalten.

Im Moskauer Gebiet gibt es ebenfalls keine Milchküchen, aber es kann ein Bargeldzuschuss beantragt werden (maximal 1.000 Rubel, d.h. 10 Euro, pro Monat).

In Samara gibt es keine kostenlosen Produkte oder Zahlungen, aber es gibt Milchküchen, in denen man Sets mit Molkereiprodukten für Kinder zu den Durchschnittspreisen der Region kaufen können. Sie werden dort aus natürlicher Milch hergestellt. Ein ähnliches System gibt es auch in Rostow am Don.



