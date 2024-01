Von Baumwolle bis Diamant: Wie Russen Hochzeitsjubiläen benennen

Russia Beyond (Getty Images; L. Zhaleyko/A. Sologubova, Olga Pavlovna Kukhar Archive (2), Yulia Medvedeva Archive, Maria Ivanova Archive/Russia in photo)

Die Russen haben fast jedem Jahr, das sie in der Ehe leben, einen Namen gegeben. Wir erzählen Ihnen, wie diese Namen zustande gekommen sind und was sie bedeuten.

In der russischen Kultur ist es Tradition, einen Hochzeitstag nach seinem symbolischen Namen zu benennen. Dieser Name wird durch das Material bestimmt, das sinnbildlich den Grad der Verbundenheit der Ehegatten bezeichnet; er bestimmt auch die „Qualität“ des Geschenks. So ist es zum Beispiel üblich, dass sich die Ehepartner zur Eisernen Hochzeit Küchenutensilien, Metallschmuck und Dekorartikel schenken und zur Rubinhochzeit Rubinschmuck. Diese Tradition reicht weit in die Geschichte zurück und wird von vielen Paaren in Russland immer noch gepflegt.



1 Jahr – Baumwollhochzeit

Der Jahrestag wird so genannt, weil dieses Material die Anfangsphase des Ehelebens am besten charakterisiert - als buntes, aber (noch) nicht sehr festes Material.

2 Jahre – Papierhochzeit

Die Verbindung der Eheleute am zweiten Jahrestag wird immer noch als nicht stark genug angesehen, genau wie Papier. Allerdings steckt in diesem Namen noch ein anderer Subtext – dies ist eine Zeit, in der Sie die Werte in Ihrer Beziehung überdenken, einen Kompromiss finden und in Harmonie leben können – Sie beginnen buchstäblich wie mit einem leeren Blatt Papier.

3 Jahre – Lederhochzeit

Die Ehe wird stärker und die Beziehung erhält die für Ehepartner notwendige Plastizität. Es gibt eine andere Version der Herkunft dieses Namens: Die Ehepartner sind sich so nahe gekommen, dass sie die „Haut“ des anderen spüren.

4 Jahre – Leinenhochzeit

Das Leinen wurde als Symbol für eine bereits sehr starke Beziehung gewählt: Man kann sagen, dass die Schicksale der Eheleute wie die Fäden in einem Leinentuch verflochten sind.

5 Jahre – Holzhochzeit

Das erste runde Datum trägt diesen Namen, weil die Familie in diesem Stadium der Ehe mit einem starken, mächtigen Baum verglichen wird, der es bereits geschafft hat, feste Wurzeln in den Boden zu schlagen.

10 Jahre – Zinnhochzeit (oder auch Rosenhochzeitstag)

Ein echtes Jubiläum und ein sehr wichtiger Meilenstein für jedes Ehepaar. Dieser Jahrestag hat zwei Namen. Am häufigsten wird das zehnte Jahr des gemeinsamen Lebens Rosenhochzeit genannt – die Rose symbolisiert Liebe, Leidenschaft und Zuneigung. Die Blume soll die Eheleute an ihre starke Liebe füreinander erinnern, und die Dornen an die Schwierigkeiten, die das Paar überwinden konnte.

Das Zinn symbolisiert die Sanftheit und Flexibilität des Paares und erinnert daran, wie wichtig Kompromisse sind.

15 Jahre – Kristallhochzeit

An diesem Jahrestag ist es üblich, den Frischvermählten Produkte aus Glas oder Kristall zu schenken. Dieser Jahrestag wurde so genannt, weil es zu diesem Zeitpunkt keine Geheimnisse zwischen den Eheleuten geben sollte – sie sind klar und offen füreinander, genau wie ein durchsichtiger Kristall.

20 Jahre – Porzellanhochzeit

Das Datum zeigt die Beziehung der beiden als ein erstaunlich schönes und raffiniertes Produkt aus Porzellan, das sie in den Jahren des gemeinsamen Lebens schaffen konnten. Gleichzeitig ist Porzellan aber auch ein zerbrechliches Material, und wer diesen Jahrestag so nannte, meinte wahrscheinlich, dass auch 20 Jahre gemeinsames Leben Arbeit an der Beziehung bedeuten.

25 Jahre – Silberhochzeit

Dieses Jubiläum ist ein sehr wichtiger Meilenstein für jede Ehe. Eine solche Hochzeit wird normalerweise groß gefeiert, denn ein Vierteljahrhundert mit Ihrem geliebten Menschen ist eine große Leistung. Silber steht in diesem Fall für den edlen Glanz einer starken und stabilen Beziehung.

30 Jahre – Perlenhochzeit

Es ist kein Zufall, dass Perlen zum Symbol dieses Jahrestages geworden sind: Seit der Antike symbolisieren sie Reinheit, wahre Schönheit und das Ideal. Außerdem dauert es lange, bis sich Perlen in den Tiefen des Meeres bilden, es braucht Zeit und Geduld.

35 Jahre – Korallen- oder Leinenhochzeit

So wie eine Koralle viel Kraft und Zeit braucht, um eine starke Form zu bilden, so braucht auch eine Ehe Zeit, um eine vertrauensvolle und dauerhafte Beziehung aufzubauen. Leinen symbolisiert Gemütlichkeit und Wohlbefinden in der Familie, aber dieser Name wird viel seltener verwendet.

40 Jahre – Rubinhochzeit

Rubine, die den Eheleuten an diesem Jahrestag geschenkt werden, symbolisieren die Vielseitigkeit ihrer Beziehung sowie die Leidenschaft und Aufrichtigkeit der Gefühle. Zu einem solchen Feiertag laden sie in der Regel ihre gesamte Großfamilie ein, denn das Datum gilt nicht nur als Feiertag für die Eheleute, sondern für alle, die sie all die Jahre begleitet haben.

45 Jahre – Saphirhochzeit

Der Saphir ist ein Edelstein der höchsten Kategorie und wird nur von dem Diamanten übertroffen! Der Stein symbolisiert die Unverletzlichkeit der Verbindung zweier Liebender und Wohlstand.

50 Jahre – Goldene Hochzeit

Ein halbes Jahrhundert zusammen! Das Gold im Namen ist ein Symbol für etwas, das nur durch große Arbeit erlangt werden kann und von großem Wert ist.

55 Jahre – Smaragdhochzeit

An einem solchen Jahrestag ist es üblich, Smaragdschmuck zu schenken und zu wünschen, dass man lebt, liebt und nie alt wird. Der Smaragd symbolisiert in diesem Fall die Ewigkeit der Liebe und des Lebens.

60 Jahre – Brillantenhochzeit

Der Diamant ist das langlebigste Mineral auf dem Planeten. Eine Ehe, die 60 Jahre dauert, ist so unzerstörbar wie dieser Edelstein, und es braucht viel Kraft, Geduld und Zeit, um sie in einen Edelstein zu verwandeln. Es gibt noch andere Varianten des Namens dieses Jahrestages, zum Beispiel Platin- oder Diamantenhochzeit.

65 Jahre – Eisernere Hochzeit

Der Name bezieht sich wieder auf die Stärke der Familienbande zwischen den Eheleuten. Bei einer solchen Hochzeit ist es üblich, Eisenschmuck für das Haus zu schenken.

70 Jahre – Gnadenhochzeit

Eine solch lange Zeit verbringen nur wenige Paaren miteinander, daher gelten 70 Jahre als ein von oben gesandter Segen. An diesem Tag ist es üblich, dass Kinder, Enkel und Urenkel den Jubilaren alles schenken, was diese sich wünschen. Die Vielfalt der Geschenke symbolisiert die Vielseitigkeit des gemeinsam verbrachten Lebens.



