Bei jeder russischen Hochzeit rufen die Gäste irgendwann „Gorko!“ und zwingen damit das Brautpaar, sich zu küssen. „Gorko“ bedeutet „bitter“. Was hat es also damit auf sich?

Der Begriff Gorko ist in Russland so beliebt, dass sogar einer der umstrittensten Filme über das russische Volk danach benannt wurde: die düstere Komödie Gorko!aus dem Jahr 2013.

Bei einer Hochzeit lautet der erste Trinkspruch: Auf die Gesundheit des Brautpaares. Danach fangen die Gäste an, laut und wiederholt Gorko! zu rufen, um das Brautpaar zu einem langen, süßen Kuss zu ermuntern. Dabei zählen mit: Eins, zwei, drei, vier, fünf..., bis der Kuss zu Ende ist, woraufhin sie ihre Gläser erheben, um darauf anzustoßen. Je länger der Kuss dauert, desto besser!

Warum rufen die Russen Bitter? Die Antwort liegt darin, dass dieses Wort bei den ostslawischen Völkern traditionell nur an der Hochzeitstafel, beim Trinken und/oder Essen, gerufen wurde.

Auch in Polen rufen die Hochzeitsgäste, die einen Kuss des Brautpaares verlangen, Gorzko. Früher hieß es stattdessen noch: Bitteres Kraut! oder Bittere Suppe! In Bulgarien schreien die Gäste: Der Wein ist bitter, und zwar aus demselben Grund.

„Bitter! wird an der Hochzeitstafel über den Wein gerufen – er sollte gesüßt sein, damit sich das junge Paar küssen kann“, schrieb Wladimir Dahl, ein Sammler russischer Folklore, im 19. Jahrhundert.

„Süßes wird mit der Beziehung zwischen den Jungvermählten in Verbindung gebracht und symbolisiert Liebe und Ehe. Die Bedeutung der Beköstigung des Brautpaares mit süßen und gebackenen Waren bedeutet starke Liebe und impliziert ein süßes Leben. In Hochzeitszeremonien sind Süßigkeiten in vielen Kulturen präsent“, schreibt die Philologin Jelena Nikiforowa in ihrem Artikel von 2015 mit dem Titel Reflexion des Geschmackscodes in der Semantik der Hochzeitszeremonie.

Doch nicht nur in der slawischen Kultur wird das Glück im Familienleben mit Süßem in Verbindung gebracht. Nehmen Sie die britische Tradition des gemeinsamen Anschneidens der Hochzeitstorte durch das Brautpaar oder die Tatsache, dass der Monat nach der Hochzeit als Honeymoon bezeichnet wird.

So rufen die Russen bei Hochzeiten Gorko!, denn es ist ein Ritual, mit dem sie den frisch Vermählten ein süßes und langes Familienleben wünschen. Das Wort wird immer wieder von der gesamten Hochzeitsgesellschaft gerufen, und das Brautpaar ist verpflichtet, sich jedes Mal zu küssen, wenn es von den Gästen gerufen wird.

Bei modernen Hochzeiten fangen die Gäste jedoch oft schon auf den Stufen des Standesamtes an, Gorko! zu rufen. Das sei falsch, warnt Ljubow Pusikowa, Leiterin eines Standesamts in Rostow am Don und Forscherin für russische Hochzeitstraditionen.

„Ursprünglich bezog sich der Ruf Gorko! auf die Getränke und nicht auf die Frischvermählten. Und wenn an der Schwelle des Standesamtes ohne gefüllte Gläser Gorko! gerufen wird, bedeutet das, dass die Gäste den jungen Leuten ein bitteres Leben wünschen. Aber sie sollten es am Tisch rufen, damit das Getränk nicht bitter erscheint, und ein Kuss des Brautpaares sollte den Inhalt der Gläser versüßen“, erklärt Pusikowa.

Moderne russische Brautpaare empfinden die Gewohnheit, Gorko! zu rufen, oft als archaisch und lästig. Häufig bitten sie den Gastgeber der Hochzeit im Voraus, niemanden zu ermutigen, das Wort zu rufen, oder sie vereinbaren sogar ein Verbot mit den Gästen. Die ältere Generation hat jedoch kein Verständnis für diesen Ansatz, und auf jeder modernen russischen Hochzeit gibt es mindestens eine Person, die Bitter! rufen möchte. Es ist schließlich eine Tradition! Gorko!

