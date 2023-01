„Ich bin arm und hässlich“: Urkomische russische Heiratsanzeigen aus dem 19. Jahrhundert

In Kleinstädten, wo sich alle kennen, war es immer schon einfacher, einen Partner zu finden. Viel schwieriger war es für die Russen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die für sie unbekannten Großstädte zogen, wo sie erst noch Bekanntschaften und Freunde finden mussten.

Deshalb erschienen in fast jeder größeren Stadt spezielle „Heiratszeitungen“, die der Partnersuche dienten. Selbst während des Ersten Weltkriegs wurde das Erscheinen dieser Zeitungen nicht unterbrochen! Anzeigen in Zeitungen waren teuer, sie wurden pro Wort berechnet und kosteten zwischen 1 und 3 Rubel (die Miete für ein preiswertes Zimmer in einer Wohnung betrug damals 5 Rubel pro Monat, und für 1 Rubel konnte man 15 Flaschen Milch kaufen). Damals waren Fotos in Anzeigen selten. Das Inserat musste also kurz sein und gleichzeitig sofortige Aufmerksamkeit erregen. Deshalb sind sie manchmal so verblüffend.

1. Ich bin arm und hässlich. Auf der Suche nach dem ultimativen Kontrast. Melde dich, Frau! Das Ziel ist die Ehe.

2. Es gibt Gerüchte, dass ich ein interessanter junger Mann sei. Um die besagten Gerüchte zu widerlegen, wende ich mich hiermit an alle, die dies nachprüfen möchten, mit dem Angebot, mir zu schreiben. Das Ziel ist die Ehe und die Widerlegung. Meine Adresse: Postfach für Zweifler.

3. Ich bin dreißig Jahre alt, habe braunes Haar, bin mittelgroß, habe ein Jahreseinkommen von 20.000 und würde gerne eine hübsche Frau kennenlernen. Ins Theater gehen, in einer frostigen Nacht einen Ausflug ins Umland unternehmen und sich bei einem Glas Wein aufwärmen. Nach einem ernsthaften gegenseitigen Kennenlernen hätte ich nichts dagegen, zu heiraten und meiner Geliebten alle Vergnügungen des Lebens zu bieten.

4. Schönheit, 24 Jahre alt, intelligent, brünett, sehr schick, hat sich in Moskau und Paris durch ihre Schönheit und Outfits einen Namen gemacht, sucht Bekanntschaft, Zweck – Heirat mit einem Millionär fortgeschrittenen Alters. Bitte nur ernstgemeinte Zuschriften!

5. Nicht wie Quasimodo Aussehender sucht eine zugereiste, gelangweilte, junge Dame ohne Bekanntenkreis, die die Bekanntschaft eines älteren, intelligenten, lebenslustigen Herrn sucht. Bei gegenseitiger Anziehung und Sympathie – Ehe. Ich liebe das Theater, Konzerte. Gegenseitige materielle Ansprüche sind grundsätzlich ausgeschlossen.

6. Verrückter Dichter, mystischer Anarchist, am Abgrund wandelt, ruft aus der Ferne jene, die es wagen will, mit ihm Hand in Hand den Weg des Lebens zu gehen und alles zu erkunden. Das Angebot ist ernst gemeint.

7. Eine Herausforderung nur für Witwen. Gutaussehender Mann aus dem Süden, Student der Ingenieurwissenschaften, möchte Bekanntschaft schließen. Das Ziel ist die Ehe.

8. Ich möchte heiraten. Brünett, überdurchschnittlich groß, wohlgestaltet, nicht übergewichtig, 25 Jahre alt, intelligent, angeblich gut aussehen, aber arm, keine Mitgift. Ich habe die Einsamkeit in Sibirien satt und möchte in Russland oder im Kaukasus einen Mann heiraten, der kein Trinker und der wohlhabend ist und mich finanziell unterstützen kann. Ich werde eine liebende und hingebungsvolle Ehefrau sein. Ich liebe Familie und Haushalt. Bitte keine Abenteurer und Neugierige! Anfragen aus Tomsk werden nicht beantwortet! Tomsk, postlagernd.

9. Ich habe nichts. Nur eine gute Seele, Anstand und eine Grafschaft. Ich bin jung, 30 Jahre alt, habe eine höhere Schulbildung und möchte eine wohlhabende Person heiraten und sie für ihre Unterstützung schätzen.

10. Männer! Wer von Ihnen hat eine unverdorbene Natur? Kommen Sie, sprechen Sie lauter! Wenn Sie der Passende sind, teile ich Ihnen meine Anforderungen mit: nicht sehr jung, gut aussehend, intelligent, ein gutes Herz und Geld, damit es mir an nichts fehlt. Ich bin eine Blondine von 22 Jahren, man sagt, ich sei hübsch, fröhlich, lebensfroh, mit offenen Naturell. Wer mich versteht, schreibe bitte ausführlich über sich selbst, am besten mit Foto. Diskretion garantiert.

11. Warum lügen? Ich trinke, rauche, spiele Karten, aber alles in Maßen. Ich verdiene etwa 2.000 im Jahr im staatlichen Dienst. Groß, braunes Haar. Möchte eine treue Frau kennenlernen, einen gut aussehenden Freund. Ziel ist die Ehe.

12. Ich bin buchstäblich hungrig. Habe absolut nichts zu essen und die Not hat mich dazu gebracht, an eine erfolgreiche Ehe zu denken. Ich fühle einen ständigen Hunger, ich habe ein ständiges Verlangen zu essen. Oh, wie beschwerlich das ist! Wer auch immer mir hilft, ich bin bereit, für immer ein Sklave zu sein. Ich bin wirklich gut aussehend, aber furchtbar arm und erschöpft. Wenn wir einander gefallen, könnten wir in Hymenaios’ Ketten vereint sein.

13. Es wäre ein Glücksfund für Sie, mich zu Ihrem Ehemann zu haben. Jugend und Schönheit bringe ich mich. Ich benötige Mittel in Höhe von mindestens 100.000, dafür jedoch werde ich eine Lebensstellung schaffen. Ob junge Frau oder Witwe, das macht keinen Unterschied, solange es Ihnen nicht an Geschmack mangelt.

14. Edelmann, dunkelhaarig, mittleren Alters und hochgewachsen, sehr einsam, mit einem Vermögen von 400.000, mit Verdiensten, in gutem Ansehen, bescheiden, sparsam, einfach, freundlich, fröhlich, trinkt und raucht nicht, möchte eine lautere Monarchistin, in jeder Hinsicht schön und wohlhabend, heiraten; die Braut sollte vorzugsweise die gleichen Eigenschaften haben.

15. Junger, sehr gut aussehender, intelligenter Georgier, Lehrer, groß, gesund, stark, Musiker (Spezialgebiet Geige), möchte eine reiche Person heiraten, die es ihm ermöglicht, seine musikalische Ausbildung zu beenden. Das Alter ist gleichgültig. Nur ernstgemeinte Zuschriften!

