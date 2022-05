Welches sind die beliebtesten Termine für Hochzeiten in Russland?

Die meisten Eheschließungen in Russland finden in den warmen Sommermonaten statt (meist an einem Freitag, um das Wochenende durchzufeiern), aber auch an kalten Winterwerktagen können die Standesämter mit Heiratswilligen überfüllt sein.

Zu den beliebtesten Terminen bieten die Standesämter auch ungewöhnliche Orte für das Ja-Wort an: auf Schlittschuhbahnen, in Seilbahnen - und sogar in der U-Bahn.

Krasnja Gorka (Roter Hügel)

Sergej Kiselew / Agentur Moskwa Sergej Kiselew / Agentur Moskwa

Dieser Tag war früher ein heidnischer Feiertag für Neuvermählte, der dann von orthodoxen Traditionen überlagert wurde. Einerseits ist es der erste Sonntag nach dem orthodoxen Osterfest (je nach Jahr von Ende April bis Anfang Mai), also der Tag, an dem die Kirche wieder Hochzeitszeremonien erlaubt. Diese sind nämlich vom Beginn der Fastenzeit (nach Masleniza) bis Ostern verboten. In heidnischen Zeiten war Krasnja Gorka jedoch ein Frühlingsfest.

Dieser Tag eröffnet die Hochzeitssaison in Russland. Die Standesämter bieten besondere Orte zur Eheschließung an: 2022 heirateten Moskauer Paare zum Beispiel auf einer Bootsfahrt über die Moskwa. „Mein zukünftiger Mann Sergej und ich fanden während der Hochzeitsplanungen heraus, dass wir auf der Moskwa heiraten können“, erzählt Anastasia Mamontowa. „Und da wir schon immer gerne Flussfahrten in der Hauptstadt unternommen und dabei unvergessliche Eindrücke gesammelt haben, lag es nahe, auf einem Boot zu heiraten. Die Wettervorhersage verspricht zudem sonniges und frühlingshaftes Wetter“, so Anastasia hoffnungsvoll.

8. Juli: der Tag der Familie, Liebe und Treue

Peter Kowalew / TASS Peter Kowalew / TASS

Am 8. Juli wird in Russland der Tag der Familie, der Liebe und der Treue gefeiert - ein Feiertag zur Förderung traditioneller Familienwerte. Es handelt sich um einen neuen Feiertag in Russland, der erst 2008 offiziell eingeführt wurde. Er ist auch als Tag des Heiligen Petrus und der Heiligen Fewronia bekannt, die beide orthodoxe Schutzpatrone der Ehe sind. Die wichtigsten Feierlichkeiten finden in der Stadt Murom (Region Wladimir) statt, der Heimatstadt dieser Heiligen.

Neben neuen Eheschließungen werden an diesem Tag auch gerne Hochzeitsgelübde erneuert. 2021 fand in Moskau eine solche Zeremonie im Stil der 1970er Jahre statt: Viktor und Larisa Lysenko, die 56 Jahre zuvor geheiratet hatten, beschlossen, die Zeremonie noch einmal zu wiederholen. Anstelle von Ringen tauschten sie Gänseblümchen aus und aßen einen Hochzeitskarawai (einen Kuchen).

Valentinstag

Witali Belousow / Sputnik Witali Belousow / Sputnik

Auch die Jugend wählt den Valentinstag für Hochzeiten. Einige Paare erzählen, dass der 14. Februar auch der Tag war, an dem sie sich kennen gelernt haben. „Wir haben uns vor 5 Jahren am 14. Februar kennen gelernt - es ist unser Jahrestag, deshalb haben wir diesen Tag gewählt. Wir haben nie überlegt, im Sommer zu heiraten. Der Winter ist unsere Lieblingsjahreszeit. Und auch die Fotos sind im Winter schöner“, finden die frisch Vermählten Ekaterina und Anton aus Nowosibirsk.

Tag der Stadt

Elena Afonina / TASS Elena Afonina / TASS

Massenhochzeiten am Tag der Stadt sind eine weitere interessante russische Tradition. In Jekaterinburg (Ural) zum Beispiel verlosen die Stadtbehörden seit 1983 traditionell eine Wohnung unter den Frischvermählten.

In Grosny (der Hauptstadt Tschetscheniens) feierten 2017 und 2018, als die Stadt ihr 199- bzw. 200-jähriges Bestehen beging, 199 bzw. 200 Paare gleichzeitig ihre Hochzeit. Die Feierlichkeiten fanden im Stadtzentrum statt, wo sich die Wolkenkratzer von Grosny City und die Allee der Herzen aus Blumen befinden. Anlässlich des Stadtjubiläums erhielten auch 200 weitere Familien Wohnungen.

Auch in Moskau sind Hochzeiten zum Tag der Stadt sehr beliebt: Etwa tausend Paare lassen sich an diesem Tag trauen und ebenso viele wählen Termine um dieses Datum herum.

„Mustertermine“

Jegor Alejew / TASS Jegor Alejew / TASS

Die beliebtesten Hochzeitstermine der Russen sind jedoch die „Mustertermine“: Dieses Jahr trauten sich am 22.02.22 7.000 Paare in Russland, etwa dreimal so viele wie an jedem anderen Tag.

Anton und Oksana Kolpikows aus Omsk wählten das Datum sechs Monate im Voraus, wie eine lokale Zeitung berichtet. Anton erklärt, dass er ein Zahlenfreak sei und glaubt, dass Zweien ein Paar symbolisieren. „Wir glauben, dass etwas Gutes wahr werden wird. Das Wichtigste ist natürlich die Liebe, und dann kommt alles andere", sagt das Paar.

Andere beliebte Daten waren der 2. und der 20. Februar

Im Jahr 2021 war der 21. Tag eines jeden Monats ein beliebter Hochzeitstag, in Moskau besonders der 21. August (21.08.2021, an dem 1.100 Paare heirateten). Im Jahr 2020 war es der 20. Februar 2020 (20.02.2020).

An solchen Tagen verlängern einige Standesämter ihre Öffnungszeiten sogar bis Mitternacht.

