Russischer Staatsbürger zu werden, erfordert viel Zeit und Mühe. Für viele bleibt es ein unerreichbares Ziel. Für diejenigen, die in Russland die Liebe ihres Lebens gefunden haben, eröffnet sich jedoch eine realistische Chance. Wir sagen Ihnen, was Sie tun müssen, um nicht nur einen Lebenspartner, sondern auch einen russischen Pass zu bekommen.

1. Mindestens drei Jahre Ehe

Drei Jahre müssen seit der Heirat vergangen sein, bevor ein ausländischer Ehegatte eines russischen Staatsbürgers einen russischen Pass beantragen kann. Wenn Sie seit weniger als drei Jahren verheiratet sind, können Sie die russische Staatsbürgerschaft nicht allein aufgrund der Eheschließung beantragen.

2. Umzug nach Russland

Zum Zeitpunkt des Antrags muss sich das Ehepaar dauerhaft in Russland aufhalten. „Es ist wichtig anzumerken, dass der Wohnsitz in Russland als dauerhaft angesehen wird, wenn sich die betreffende Person nicht länger als drei Monate innerhalb eines Jahres außerhalb von Russland aufhält. Dies bedeutet, dass in jedem Kalenderjahr mindestens 9 Monate und 1 Tag oder länger in Russland verbracht werden müssen“, erklärt Jekaterina Ossipowa, Direktorin der rechtswissenschaftlichen Fakultät an der Föderalen Baltischen Universität Immanuel Kant.

Ein Registrierungsstempel in Ihrem Reisepass, der von den Migrationsdiensten vergeben wird, zeugt von Ihrem ständigen Wohnsitz in Russland. Um ihn zu erhalten, müssen Sie die RVP beantragen (siehe Punkt 3).

3. Befristete Aufenthaltserlaubnis

Während Sie sich legal in Russland aufhalten und mit einer Person mit russischer Staatsbürgerschaft verheiratet sind, müssen Sie eine befristete Aufenthaltserlaubnis beantragen, die die Russen kurz als RVP bezeichnen.

Beachten Sie, dass nicht jeder die RVP beantragen kann, sondern nur die Ehepartner russischer Staatsbürger. Diesen Antrag sollte man wegen der hohen bürokratischen Hürden nicht ohne qualifizierte rechtliche Beratung ausfüllen, die Ihnen bei der Navigation durch die russische Migrationsgesetzgebung helfen kann.

Wenn das Antragsformular und die zusätzlichen Unterlagen fertig sind, senden Sie es an Ihre örtliche Abteilung der Direktion für Migration des russischen Innenministeriums. Sie müssen das zuständige Büro für den Ort wählen, an dem Sie offiziell registriert sind. Wenden Sie sich daher an einen Rechtsberater, um zu erfahren, wo Sie den Antrag stellen müssen.

4. Warten…

Wenn die eingereichten Unterlagen vollständig und korrekt sind, stellen die Behörden eine RVP aus und machen einen entsprechenden Stempel in Ihrem ausländischen Reisepass. Der Prozess dauert in der Regel zwei bis sechs Monate, abhängig von den persönlichen Umständen und der Region, in der der Antrag gestellt wird.

5. Meldepflichten

Es ist wichtig zu beachten, dass sich ein potenzieller Bürger nach Erhalt der RVP bei den Migrationsbehörden registrieren und nur unter der angegebenen Adresse wohnt. Anwärter auf die Staatsbürgerschaft dürfen ausschließlich in der Region leben und arbeiten, in der die RVP ausgestellt wurde.

Einmal im Jahr muss die betreffende Person den örtlichen Migrationsbehörden eine schriftliche Mitteilung und eine Einkommensbescheinigung vorlegen, um nachzuweisen, dass sie weiterhin einen ständigen Wohnsitz in der Region hat. Auch hier wird die Inanspruchnahme eines Rechtsberaters den Prozess erheblich erleichtern.

6. Unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis

Der nächste Schritt für einen Ausländer, der aufgrund seines russischen Ehepartners eine RVP erhält, ist die Beantragung einer unbeschränkten Aufenthaltserlaubnis oder der VNZh, wie die Russen sie bezeichnen. Es müssen mindestens sechs Monate nach Beantragung der RVP vergehen, bevor der Antrag darauf, gestellt werden kann.

Da das Antragsverfahren für das VNZh noch komplexer ist als für das RVP, liegt es noch mehr im Interesse des Antragstellers, einen Rechtsberater zu haben.

Auch für die VNZh benötigen die Behörden durchschnittlich bis zu sechs Monate Bearbeitungszeit, um die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis zu entscheiden. Daher muss Ihre RVP noch mindestens sechs Monate gültig sein, bevor Sie die VNZh beantragen.

7. Antrag auf Einbürgerung

Wenn Sie die VNZh erhalten haben, können Sie endlich die russische Staatsbürgerschaft beantragen. Der Antrag wird in derselben Region (und möglicherweise in demselben Büro) gestellt, in dem bereits RVP und VNZh beantragt wurden.

Um in der letzten Phase des komplexen bürokratischen Prozesses nicht noch zu scheitern, empfiehlt sich erneut ein Rechtsbeistand, der bei der Antragstellung zur Seite steht. Idealerweise ist das dieselbe Person sein, die Ihnen schon erfolgreich bei der Beantragung des RVP und des VNZh geholfen hat.

