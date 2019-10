Die sechs verrücktesten Unterhaltungsspiele bei russischen Hochzeiten (GIFS)

Männer und Frauen werden in zwei Teams eingeteilt. Die Männer sind die Musiker und die Frauen sind ihre Musikinstrumente.

Der Mann beginnt auf Anweisung des Moderators, auf der zu Frau spielen. Ein anschauliches Beispiel ist das Akkordeon: Die Frau sitzt auf den Knien des Mannes und er drückt sie zusammen und zieht sie auseinander wie eine Quetschkommode.

Bei der Gitarre wird es schon etwas delikater: Die Akkorde befinden sich im Brustbereich der Frau und gezupft wird...Nun, das können Sie sich selbst denken! Dem Schlagzeuger zuzusehen ist schon etwas peinlich. Aber es macht Spaß.

„Gib mir die Wurst“

Die Gäste werden in zwei Teams aufgeteilt und müssen sich in zwei Reihen aufstellen, und zwar so, dass ein Mann immer neben einer Frau steht. Die Aufgabe besteht nun darin, einen Ballon in Form einer Wurst an den Nachbarn weiterzugeben, ohne ihn fallen zu lassen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Ballon weiterzugeben. Er kann zum Beispiel zwischen die Knie geklemmt und an den Nachbarn übergeben werden. Sobald er beim letzten Teilnehmer angekommen ist, nennt der Moderator eine neue Übergabevariante. Zum Beispiel muss nun die Frau bei der Übergabe dem Mann gegenüberstehen, aber dieser darf die „Wurst“ nur dann weitergeben, wenn die nächste Dame ihm den Rücken kehrt.

Oder die Männer halten den Ballon zwischen den Knien und die die Frauen müssen ihn so mit den Zähnen aufnehmen, dass er nicht platzt, und ihn dann an den Nachbarn weitergeben.

Das Team, das den Wettbewerb als erstes beendet, ist der Gewinner.

„Eichhörnchen und Weihnachtsbäume“

Das Spiel erinnert an die „Reise nach Jerusalem“, wobei jedoch die Rolle der Stühle von den Männern übernommen wird, die die „Weihnachtsbäume“ darstellen. Die Frauen sind „Eichhörnchen“, wobei es einen „Weihnachtsbaum“ weniger gibt als „Eichhörnchen“. Solange die die Musik spielt, laufen die „Eichhörnchen“ um die „Weihnachtsbäume“ herum. Wenn die Musik aufhört, springt jede „Eichhörnchen“-Frau auf einen „Weihnachtsbaum“-Mann. Das „Eichhörnchen“, das keinen „Baum“ erwischt, scheidet aus und nimmt einen Mann mit. Das Spiel wird fortgesetzt, bis das letzte „Eichhörnchen“ auf einen „Weihnachtsbaum“ geklettert ist. Diese beiden sind die Gewinner.

„Rolle das Ei weiter“

Die Spielregeln sind äußerst einfach: ein Mann steht auf einem Stuhl und eine Frau muss ein Ei in seinem linken Hosenbein hoch- und es im rechten Hosenbein wieder herunterrollen. Statt des Mannes kann natürlich auch eine Frau auf dem Stuhl stehen und das Ei durch die Ärmel des Kleides gerollt werden.

Strumpfwettbewerb

Eine Frau streift einen – möglichst hautfarbenen – Damenstrumpf auf dem Kopf eines Mannes. Dann versuchts sie zur Musik diesen langsam wieder abzuziehen. Schauen Sie selbst, was dabei herauskommt.

„Ich zeige euch, wie diese Männer am Tag nach der Hochzeit aussehen werden“, erklärt der Moderator die Bedeutung dieses Spiels.

„Bring den Ballon zum Platzen“

Einer der beliebtesten Unterhaltungsspiele bei russischen Hochzeiten. Eine Frau hält sich an einem Stuhl fest, der Mann steht hinter hier und muss versuchen, den Ballon zum Platzen zu bringen, ohne dabei seine Hände zu benutzen.

