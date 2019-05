Wieviel kostet es, in Russland zu heiraten?

Die folgenden Frischvermählten erzählten Russia Beyond, wie lange sie für die Hochzeit sparen mussten, was am teuersten war und ob es sich lohnt, sich für die eigene Hochzeit Geld zu leihen.

Eine durchschnittliche Hochzeit in Russland sieht so aus: Morgens heiratet das Paar auf dem Standesamt, geht dann zu einem Fotoshooting in der Nähe lokaler Sehenswürdigkeiten und feiert anschließend mit den Gästen im Restaurant. Spätestens einen Monat vor der Hochzeit muss sich das Paar beim Standesamt anmelden. Nicht jedes Standesamt bietet Eheschließungen mit Ausländern an.

Streng genommen gibt es nur eine obligatorische Ausgabe bei einer Hochzeit: die staatliche Gebühr, die im Jahr 2019 350 Rubel beziehungsweise um die fünf Euro betrug. Alle anderen Ausgaben hängen von den Wünschen und Möglichkeiten des Brautpaares ab. Die einen bestellen eine Hochzeitszeremonie. In Moskau kann man zum Beispiel in einem schönen alten Herrenhaus heiraten. Andere engagieren eine Hochzeitsagentur. In Russland kosten solche Dienstleistungen etwa 10 Prozent der Kosten für die Gesamtfeier. Wieder andere feiern bescheiden im Kreis der Familie. Russia Beyond hat mehrere junge Leute mit durchschnittlichem Einkommen gefragt, wie sie ihren schönsten Tag im Leben gefeiert haben.

Tim – 90 000 Rubel (etwa 2 700 Euro)

Tim, ein US-amerikanischer Journalist, heiratete im Jahr 2009 eine Russin. Die Hochzeit wurde in Moskau arrangiert. Zunächst mieteten die Frischvermählten einen Minivan, um durch die Stadt zu fahren und Fotos anzufertigen. Danach gab es ein Bankett für 20 Gäste auf einer Datscha. Alles in allem kostete die Hochzeit um die 2 700 Euro, einschließlich der Eheringe.

Legion Media Legion Media

„Die meisten Bilder haben wir auf dem Roten Platz gemacht, weil meine Frau meinte, dass es das wäre, was meine Familie gerne sehen würde, und sie hatte Recht. Das Kochen des ganzen Essens dauerte drei Tage“, erzählte Tim.

Julia – 140 000 Rubel (etwa 2 000 Euro)

Julia zog zu einem jungen Mann von Moskau nach Jekaterinburg, wo er arbeitete. Die Hochzeitsfeier fand im Jahr 2018 in der Ural-Hauptstadt statt, bei der nur Eltern und ein paar Freunde anwesend waren.

„Am Morgen versammelten wir uns im Studio, wo der Fotograf Bilder von uns machte. Mittags erreichten wir das Standesamt und gingen danach in eines der besten Restaurants der Stadt, im Jelzin-Zentrum“, sagte Julia. Vom Heiratsantrag bis zur Zeremonie verging ein halbes Jahr, so dass alles nach und nach bezahlt werden konnte.

Marina Stroganowa Marina Stroganowa

"Das Teuerste war der Anzug des Bräutigams, der 40 000 Rubel (umgerechnet etwa 620 Euro) kostete. Mein Kleid kostete etwa 27 000 Rubel (etwa 400 Euro). Ich wollte ein Kleid ohne Schleppe finden, das war ein Abenteuer. Das Festessen mit Alkohol belief sich auf 30 000 Rubel (415 Euro).“ Die Frisur und das Make-up der Braut und zweier Mütter kosteten zehn Tausend Rubel (140 Euro), der Fotograf zwölf Tausend Rubel (165 Euro) und der Brautstrauß fünf Tausend Rubel (70 Euro). Die Ringe hatten ein klassisches Design und kosteten 14 Tausend Rubel oder um die 180 Euro.

„Wir hatten auch eine Art-Party bei unserer Hochzeit – alle malten unter der Anleitung des Künstlers. Unsere Eltern trafen sich erst bei der Hochzeit, so dass sich das Ganze teambildend auswirkte und jeder als Souvenir ein Bild mit nach Hause nahm.“

Мaria – 220 000 Rubel (etwa 3 000 Euro)

„Unsere Eltern wollten eine wirklich große Feier und boten an, dafür zu bezahlen, aber wir waren dagegen und wollten alles selbst organisieren“, sagte Maria, die im Jahr 2016 heiratete. Die Registrierung und das anschließende Bankett fanden im Gribojedow-Hochzeitspalast, dem schönsten und beliebtesten Ort der Hauptstadt, mit 30 Gästen statt.

Moscow Agency Moscow Agency

„Alles, was dort geschah, kostete rund 70 000 Rubel (etwa 1 000 Euro). Dazu gehörten Musik, ein Fotograf, Essen und Alkohol.“ Weitere 10 000 Rubel (140 Euro) wurden für die Retrolimousine und nochmals die gleiche Summe für verschiedene Kleinigkeiten bezahlt. Die Frisur und das Make-up der Braut kosteten sieben Tausend Rubel, also 100 Euro, und die Ringe 50 000 Rubel beziehungsweise 690 Euro. Anstelle des Restaurants beschloss das Paar, das Wochenende zusammen in einem guten Hotel für 20 000 Rubel (275 Euro) zu verbringen.

Die Organisation der Hochzeit dauerte drei Monate und das einzige, für das Maria gespart hatte, war das Hochzeitskleid. Es wurde auf Bestellung aus hochwertiger Seide genäht und soll mehr als 50 000 Rubel beziehungsweise 700 Euro gekostet haben. Maria plant, eine weitere Fotosession in ihm zu machen.

Аnna – 550 000 Rubel (7 500 Euro)

„Als wir 2016 eine Hochzeit planten, fing ich an, befreundete Paare zu fragen, wie viel es kostete, und jeder antwortete mir: mindestens eine halbe Million Rubel. Sogar Leute, die alles ziemlich bescheiden angingen“, erinnerte sich Anna. „Ich entschied, dass sie einfach schlecht organisieren konnten. Ich würde es besser machen.“

„Ich plante 200 000, maximal 300 000 Rubel auszugeben. Deshalb hatten wir nicht viel gespart, sondern alles einfach nach und nach bezahlt. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass auch wir am Ende eine halbe Million Rubel ausgeben würden, hätte ich überhaupt nichts gemacht“, sagt Anna.

Legion Media Legion Media

Es wurde ein Restaurantessen für 30 Gäste gebucht, das 220 000 Rubel, also ungefähr 3 000 Euro, kostete. Dazu kamen ein Kuchen für 20 000 Rubel (270 Euro). Die Eltern halfen, ein Kleid für 50 000 Rubel beziehungsweise 675 Euro zu kaufen, das in einem kleinen Moskauer Atelier genäht wurde. Der Anzug des Bräutigams hatte einen Preis von rund 30 000 Rubel (410 Euro).

„Meine Freundin war mit der Dekoration der Halle beschäftigt – dafür nahm sie etwa 30 000 Rubel (410 Euro).“ Bei der Hochzeit waren zudem ein Moderator, ein DJ und ein Fotograf anwesend, die zusammen 55 000 Rubel (750 Euro) kosteten. Der Rest wurde für alle möglichen Dinge, wie einen transparenten Regenschirm für das Fotoshooting, ausgegeben.

„Mittlerweile weiß ich, wo ich hätte sparen können, aber ich bereue die Hochzeit nicht – alles war wunderschön.“

Anna Pruschewskaja/Flickr Anna Pruschewskaja/Flickr

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.