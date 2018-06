Zwölf romantische Orte für einen Heiratsantrag in Russland

Moskauer Innenstadt – eine atemberaubende Aussicht

Die beste Aussicht auf Russlands Hauptstadt gibt es auf den höchsten Wolkenkratzern der Stadt, die direkt westlich vom Stadtzentrum liegen. Für einen Heiratsantrag eignet sich das Open-Air-Aussichtsdach des „354 Exclusive Height“ im OKO, auf dem Sie glücklich Ihren ersten Kuss als verlobtes Paar genießen können, während der Wind mit Ihren Haaren spielt.

Auf dem massiven Schild, das sich auf dem Dach befindet, steht sogar „Выше только любовь“, zu Deutsch „Nur die Liebe ist höher“. Das deutet offensichtlich an, dass dieser Ort für einen Heiratsantrag wie gemacht ist.

Die Patriarchenteiche in Moskau – für alle, die es romantisch mögen

Der Ort, an dem Satan in Bulgakows „Meister und Margarita“ erschien, ist heute Moskaus angesagteste Gegend. Der Teich ist ein witterungsresistenter, romantischer Hotspot mit herrlichem Ausblick, der das ganze Jahr über zugänglich ist und Ihnen die Möglichkeit bietet, anschließend in einer der vielen erstklassigen Bars in der Nachbarschaft zu feiern.

Eine Flusskreuzfahrt in Moskau – die Hauptstadt stillvoll beim Sonnenuntergang erleben

Es gibt viele Kreuzfahrtgesellschaften, die den Fluss Moskwa befahren. Die eleganteste von allen ist die „Radisson-Kreuzfahrt“, bei der Sie mit Ihrem zukünftigen Ehepartner eine erstklassige Mahlzeit an Bord genießen können, während Sie an den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten der Stadt vorbeifahren. Wer könnte da nein sagen?

Sankt Petersburgs „Brücke der Küsse“ – für alle, die ein „glücklich bis ans Lebensende“ wollen

Die Antwort des Venedigs des Nordens auf die berühmte „Pont de l'Archevêché“ hat einen atemberaubenden Blick auf die Isaakskathedrale zu bieten, ist mit Liebesschlössern behangen und gilt als der beliebteste Ort von Jungvermählten. Es heißt: Je länger man jemanden hier küsst, desto länger bleibt man zusammen. Klingt doch vielversprechend, oder?

Peterhof – ein Heiratsantrag mit Stil

Beginnen Sie Ihren Heiratsantrag mit einer stilvollen Bootsfahrt zum Peterhof, einem russischen Pendant zu Versailles, das sich in der Nähe von Sankt Petersburg befindet. Obwohl der Ort im Sommer ein wenig überfüllt ist, bietet das Schloss viele Brunnen und ruhige Plätze, wie „Olgas Teich“, an denen Sie ungestört die Frage aller Fragen stellen können.

Auf den Dächern von Sankt Petersburg – ein Heiratsantrag für Wagemutige

Erst vor Kurzem in der Kulturhauptstadt Russlands legalisiert, ist das Klettern auf Dächern mittlerweile eine der spektakulärsten und beliebtesten Möglichkeiten, Sankt Petersburg zu entdecken. Natürlich ist es am sichersten, mit einem erfahrenen Reiseführer auf Erkundungstour zu gehen, doch ist es auch romantisch? Machen Sie es wie die Einheimischen: Begeben Sie sich auf ein Dach eines Wohngebäudes, zu dem Sie vorzugsweise zugangsberechtigt sind, und machen Sie in aller Zweisamkeit an einen schönen Abend bei einer Flasche Wein Ihren Antrag.

Susdal – eine ruhige Geschichte

Diese bezaubernde Stadt und Teil des Goldenen Rings liegt etwa 250 Kilometer von Moskau entfernt und ist der perfekte Ort, um zusammen ein romantisches Wochenende zu verbringen. Mit ihren ungepflasterten Pfaden, rustikalen Holzbauten und Klöstern aus der Zarenzeit ist diese Stadt ein friedlicher Rückzugsort für diejenigen, die die Frage abseits allen Rummels stellen möchten.

Die Tschara Dünen in Sibirien – in der russischen Wüste

Wussten Sie, dass es im Herzen Sibiriens eine Wüste gibt? Dieses geografische Wunder lockt mit einer einsamen Düneninsel, ewigen Sonnenuntergängen und ist von Bäumen und Bergen umgeben, so dass es eine atemberaubende Kulisse für Ihren Heiratsantrag bietet.

Der Schwanensee in Astrachan – ein Ort für Verliebte

Die Antwort der kaspischen Hauptstadt auf die Patriarchenteiche ist die Heimat von Schwänen und Brautpaaren gleichermaßen. Umgeben von Kirchen und Gebäuden aus der Stalinzeit ist die Stadt ein perfekter Ort für ein Sommerpicknick, einen Nachtspaziergang oder einen dezenten sowie romantischen Heiratsantrag.

Walaam Archipel – ein Ort, an dem die Geister auf Ihrer Seite sind

Diese heiligen Inseln des Ladogasees sind hauptsächlich als Schauplatz religiöser Pilgerfahrten zum Kloster bekannt. Doch die dort herrschende Ruhe, die Mystik der felsigen Küsten, Kiefernwälder, azurblauen Gewässer und der nebligen Sonnenuntergänge ziehen auch jene an, die die Welt hinter sich lassen wollen. Ein perfekter Ort für einen Heiratsantrag im Sommer, wenn Sie uns fragen.

Das Lagonaki Plateau – grenzenlose kaukasische Hochebenen

Die Ebenen des kaukasischen Biosphärenreservats bieten Ihnen beispiellose Ruhe und Gelassenheit. Der Einritt, um Zugang zum Plateau zu erhalten, kostet um die 150 Rubel beziehungsweise etwa zwei Euro. Dort eröffnet sich Ihnen dann eine andere Welt von Almwiesen, Buchsbaumhainen und klaren Flüssen. Machen Sie Ihren Heiratsantrag inmitten dieser Stille während die Sonne untergeht am Klippenrand. Er wird seine Wirkung nicht verfehlen!

Der Maly Semjatschik Säuresee in Kamtschatka – ganz weit oben

Es handelt sich zweifellos um einen übertriebenen Vorschlag, da man nur per Hubschrauber dorthin gelangen kann, doch dieser einstige Süßwasserkrater, der nun ein aktiver saurer Vulkan ist, bietet eine der atemberaubendsten Aussichten in ganz Russland.

