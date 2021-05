Regio-Zug statt Standesamt: 7 ungewöhnliche Orte für Hochzeiten in Russland

In Russland können Paare nicht nur im Standesamt heiraten. Für den schönsten Tag im Leben stehen auch andere Örtlichkeiten zur Verfügung. Viele Brautpaare geben sich das Ja-Wort auf historischen Adelsgütern. Doch einige wählen wirklich ungewöhnliche Hochzeitsorte.

1 In einem Fußballstadion

mos.ru mos.ru

Stellen Sie sich vor: Braut und Bräutigam stehen auf einem riesigen Fußballfeld, aber anstelle von Fans ist das Stadion voller Freunde und Verwandter. Viele Stadien beliebter Fußballmannschaften (in Moskau zum Beispiel „Luschniki“, „Spartak“ und „Russian Railways Arena“) vermieten ihre Stadien für Hochzeitszeremonien. Darüber hinaus können sie ein festliches Bankett, ein Fotoshooting zum Thema Fußball und ein Unterhaltungsprogramm für Ihre Gäste organisieren. Natürlich kann im Stadion nur geheiratet werden, wenn dort gerade kein Fußballspiel stattfindet.

„Ich bin seit meiner Kindheit ein Fan des FC Spartak, und die Chance, im Stadion zu heiraten, hat nicht jeder. Wir wollen sie nutzen“, sagt Wiktor Lobanow aus Moskau.

2 Im Aquarium

Sergei Fadeitschew/TASS Sergei Fadeitschew/TASS

Liebhaber der Unterwasserwelt können die Ehe im Moskauer Aquarium schließen. Mit mehr als 12.000 Meerestierarten ist es eines der größten in Europa. Die Zeremonie findet vor einem riesigen Orca-Becken statt.

3 Im Zoo

Kirill Sykow/Moskva Agency Kirill Sykow/Moskva Agency

Im weißen Brautkleid den Hochzeitstag mit den Tieren im Zoo zu feiern ist wirklich ungewöhnlich. Um eine noch eindringlichere Atmosphäre zu schaffen, kann der Mendelssohn-Marsch durch das Quaken von Fröschen, das Zischen von Eidechsen und andere Wildtiergeräusche ergänzt werden.

„Wir dachten, es sei originell und haben uns sofort gemeldet, als die Eheschließung im Tierpark möglich wurde“, erzählen Maria und Anton, die 2017 das erste Paar waren, das im Moskauer Zoo geheiratet hat.

4 In einem Nahverkehrszug

Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency Sergei Wedjaschkin/Moskva Agency

Ein Paar wollte sich das Ja-Wort gerne in einem Zug geben. Die beiden arbeiten bei der Eisenbahn, der Bräutigam als Lokführer und die Braut als Fahrassistentin. Das Eisenbahnmanagement machte diesen besonderen Wunsch möglich und die beiden Eisenbahner schlossen am 14. Februar 2020 den Bund der Ehe im Zug. Die Hochzeitsgäste waren die regulären Passagiere, die zu diesem Zeitpunkt im Zug saßen.

5 Auf einer Eisbahn

Grigori Sysoew/Sputnik Grigori Sysoew/Sputnik

Im Winter ist die Eisbahn eine Alternative zum örtlichen Standesamt. Wird den Hochzeitsgästen kalt, können sie sich am Kiosk aufwärmen oder mit dem Brautpaar eine Runde Hockey spielen. Ilja und Anastasia wollten ursprünglich auf dem WDNCh-Standesamt heiraten, entschlossen sich aber einige Tage vorher dazu, die Feierlichkeiten auf die Eisbahn zu verlegen. „Eine Schlittschuh-Hochzeit ist etwas Besonderes“, findet das Brautpaar. „Wir haben unseren Verwandten gesagt, dass wir nicht darauf bestehen, dass sie sich aufs Eis wagen. Sie durften auch vom Rand zuschauen.“

6 Auf einem Dach

Solche Hochzeitszeremonien finden oft in St. Petersburg statt. Von den Dächern der Zarenstadt bietet sich ein atemberaubender Blick. Den Petersburgern aufs Dach zu steigen, ist schon lange ein beliebter Zeitvertreib. Nun ist es an vielen Orten auch offiziell erlaubt und damit sicherer und leichter geworden, den Ausblick auf die Stadt von oben zu genießen. Beim Ja-Wort sollte man bloß nicht nach unten schauen!

7 In einem Planetarium

Was könnte romantischer sein als ein gemeinsamer Spaziergang in einer Sternenacht und eine Hochzeit unter dem Sternenhimmel. An ihrem Hochzeitstag können Jungvermählte im Moskauer Planetarium das Nordlicht, den Sternenregen und eine Parade von Planeten sehen. Und sie werden jedem ohne Übertreibung sagen können, dass ihre Ehe im Himmel geschlossen wurde.

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.