Die ungewöhnlichsten Dinge, die russische Kosmonauten in das Weltall mitgenommen haben

Ein Ehering und eine Fliege

Solche für den Weltraum ungewöhnlichen Gegenstände wurden aus einem bestimmten Grund an Bord der ISS gebracht – der Ehering und die Fliege (gemeint ist das Kleidungsstück und nicht das Insekt!) wurden für eine Hochzeitszeremonie im Orbit mitgebracht. Im Jahr 2003 verlobte sich der russische Kosmonaut Juri Malentschenko in Abwesenheit mit seiner Lebensgefährtin Jekaterina Dmitrijewa: Die gesamte Zeremonie fand per Videolink statt und die frisch Vermählten steckten sich die Ringe selbst an. Der Bräutigam hatte sogar einen Trauzeugen im Weltraum – den Astronauten Edward Lu. Wir haben hier ausführlich über diese Hochzeit berichtet.

Musikinstrumente

Um die Abende im All irgendwie zu verkürzen, nehmen viele Astronauten Musikinstrumente mit in den Orbit. Einer der ersten, der dies tat, war Alexander Iwantschenkow, der 1978 für seine Kollegen auf einer akustischen Gitarre spielte. Sie wurde eigens mit Hilfe des Weltraumfrachters Progress-2 an Bord der Station Saljut-6 gebracht. Damit die Gitarre in der Schwerelosigkeit normal klang, musste die Spannung der Saiten etwas gelockert und Schaumstoff in das Innere des Instruments eingebracht werden.

Der Kosmonaut Oleg Kononenko wählte ein exotischeres Instrument: Im Jahr 2011 nahm er das jakutische Nationalinstrument Chomus (Maultrommel) mit und spielte es in der Schwerelosigkeit.

Aber der Kosmonaut Roman Romanenko zog 2012 die Mundharmonika vor. Schon vor dem Flug gab er zu, dass er nicht wusste, wie man sie spielt, sagte aber, dass er das Spielen auf ihr während seines Fluges erlernen wollte, um das Team zu unterstützen.

Olympische Fackel

Sogar das wichtigste Symbol der Olympischen Spiele hat es geschafft, den Weltraum zu besuchen. Im Jahr 2013 brachten die russischen Kosmonauten Oleg Kotow und Sergej Rjasanskij die Fackel zur ISS: Sie wurde durch alle Räume der Station getragen und befand sich in den Händen jedes Besatzungsmitglieds, auch der ausländischen Kollegen. Die Fackel wurde sogar in den Weltraum getragen: Dort reichten Kotow und Rjasanskij sie einander weiter, wobei sie einen Staffellauf imitierten, und das Ereignis anschließend mit einer Videokamera filmten. Das olympische Symbol wurde später zur Erde zurückgebracht und an Vertreter des Organisationskomitees der Olympischen Spiele übergeben.

Plüschtiere

Eine weitere Tradition ist es, kleine Kuscheltiere mit auf den Flug zu nehmen. Das ist nicht nur eine Art Ritual, sondern hat auch einen praktischen Nutzen, denn wenn sich die Schwerkraft ändert, sind die leichtesten Gegenstände die ersten, die „abheben“. So ist es für die Kosmonauten einfacher, ihren Weg vom Kosmodrom in die obere Atmosphäre zu verfolgen und ihre weiteren Aktionen zu berechnen.

Unter solchen Spielzeugen gab es sogar ein Symbol der Olympischen Spiele 1980 – einen Teddybären namens Mischa. Sein Design wurde zwei Jahre vor den Spielen entwickelt, und so fand sich Mischa 1978 auf der Station Saljut-6 wieder. Er wurde von den sowjetischen Kosmonauten Wladimir Kowalenok und Alexander Iwantschenkow ins All gebracht.

Aber die berühmte Zeichentrickfigur Tscheburaschka war sogar zweimal im All. Der erste Flug fand 2016 statt, der zweite 2022. Beim letzten Mal wurde sie vom Studio Sojusmultfilm persönlich an Sergej Prokopjew, den Kommandanten des Raumschiffs Sojus MS-22, übergeben.

Weltraum-Golf

Ein Golfschläger und Bälle wurden auch schon ins All geliefert! Im Jahr 2006 schickte der russische Kosmonaut Michail Tjurin bei einem Weltraumspaziergang einen Golfball in die Erdumlaufbahn. Allerdings tat er dies nicht zum Spaß, sondern im Rahmen einer Werbekampagne für das kanadische Unternehmen Element 21. Der Golfball war nicht ganz gewöhnlich – er bestand aus einer speziellen Metalllegierung und war mit seinen Gewicht von 3 Gramm 15 Mal leichter als ein normaler Ball. Kurz nach dem Aufprall verglühte der Ball in den dichten Schichten der Atmosphäre.

Ikonen

Diese sind recht häufige Gäste auf russischen Raumschiffen. Warum ist das notwendig? Der Kosmonaut Oleg Artemjew zum Beispiel antwortete auf diese Frage, dass er sie auf Wunsch des Klerus mitnimmt, und fügte hinzu, dass die Mitnahme von Ikonen „ein Bedürfnis von Menschen ist, die ins All fliegen.“ Ikonen haben keine besonderen Lagerbedingungen und können überall aufbewahrt werden – vom Frachtraum bis zum Raumanzug.

Kunstobjekt

Von allen Dingen, die russische Kosmonauten zur ISS mitgebracht haben, ist dieses das ungewöhnlichste. Die Skulptur Aspr1m (Asprim) von Taras Scheltyschew flog Ende August 2023 ins All und kehrte einen Monat später zur Erde zurück. Das Kunstobjekt ist nur ein kleiner Teil von Scheltyschews großer Sammlung von Kunstspielzeugen, von denen jedes seinen eigenen Namen und seine eigene Geschichte hat. Aspr1m präsentiert die Station der Neugierde im fiktiven Universum des Künstlers. „Für mich ist dies eine Gelegenheit zu zeigen, dass Kunst den üblichen Rahmen sprengen kann“, kommentierte der Künstler selbst die Entsendung von Aspr1m ins All.

Eine Kassette mit Wyssozkis Liedern

1977 reisten die Kosmonauten Jurij Romanenko und Georgij Gretschko zur Station Saljut-6. Sie beschlossen, eine Kassette mit Liedern von Wladimir Wyssozki mitzunehmen. Als es an der Zeit war, zur Erde zurückzukehren, wollten sie die Kassette dem Künstler selbst übergeben und mit dem Stempel der Station versehen, um zu bestätigen, dass seine Lieder wirklich in der Erdumlaufbahn gewesen waren. Später entschied man sich jedoch, die Kassette für die nächsten Besatzungen an Bord zu behalten. Obwohl die Kassette selbst auf der Station blieb, beschlossen die Kosmonauten dennoch, die Schachtel mit der Schutzhülle mitzunehmen und überreichten sie Wyssozki nach einem seiner Auftritte.



