Hochzeit zwischen Himmel und Erde: Warum die Hochzeit eines Kosmonauten im All nicht folgenlos blieb

Die Braut ist eine große Brünette. Sie trägt ein klassisches Hochzeitskleid. Sie betritt den Saal, in dem sich etwa 200 Gäste versammelt haben, und lächelt den Bräutigam auf dem Videokonferenzmonitor an - den Bräutigam, der sich 402 Kilometer entfernt im Weltraum befindet. Sie steckt sich selbst ihren Ehering an und wirft ihm einen Kuss zu. Er tut das Gleiche.

Wir schreiben den 10. August 2003. Bei dem Paar handelt es sich um Jekaterina Dimitrijewa, eine US-Bürgerin russischer Abstammung, und den russischen Kosmonauten Juri Malentschenko, die über eine Satelliten-Videoverbindung vom NASA-Hauptquartier aus geheiratet haben. Er befand sich auf der Internationalen Raumstation ISS und trug seine Standarduniform, die er zu diesem feierlichen Anlass mit einer Fliege ergänzt hatte.

Die erste Hochzeit im Weltraum ist immer noch einmalig. Die Folgen waren noch Jahre später zu spüren.

Eine sehr unangenehme Lage

Während seiner beruflichen Laufbahn nahm der 59-jährige Juri Malentschenko an fünf Weltraummissionen teil und verbrachte mehr als zwei Jahre in der Umlaufbahn. Er ist die Nummer zwei in der Rangliste der Kosmonauten, die am längsten im Weltraum verbracht haben (827 Tage und neun Stunden), und Träger der höchsten russischen Auszeichnung, des Titels „Held Russlands“. Seinen Ruhm verdankt er jedoch seiner Hochzeit im All.

Juri war 41 Jahre alt, als er die 27-jährige Jekaterina in Houston auf einer Party zu Ehren von Juri Gagarin kennenlernte. Jekaterina war mit ihren Eltern aus der UdSSR in die Vereinigten Staaten ausgewandert, als sie vier Jahre alt war. Ihre Mutter arbeitete bei der NASA als Spezialistin für Orbitalprogramme, und ihr Vater lehrte an einer der Universitäten in Texas. Zu dieser Zeit trainierte Juri Malentschenko in Houston als Besatzungskommandant für seine dritte Weltraummission. Vier Monate vor dem Start der Mission machte er ihr einen Antrag.

Die Hochzeit war für August geplant, wenn Juri von seinem Flug zurück sein sollte. Die Mission wurde jedoch bis Ende Oktober verlängert, was der Kosmonaut erst erfuhr, als er bereits in der Umlaufbahn war. Doch von einer Verschiebung der Zeremonie konnte keine Rede sein: Juris Beruf war ein gefährlicher, und bis zu seiner Rückkehr konnte viel passieren.

Die Reaktion der Rosaviakosmos (Föderale Raumfahrtagentur) und des russischen Missionskontrollzentrums war jedoch harsch. „Leider hat Juri uns in eine sehr unangenehme Lage gebracht. Er hat uns in keiner Weise vorgewarnt. Während seine Verlobte die Behörden um Erlaubnis bat und die NASA offiziell informierte, entschied sich Juri, anders zu handeln. Er sagte vor dem Flug nichts, sondern rief uns aus dem Orbit an und stellte uns vor vollendete Tatsachen", sagte der damalige Pressesprecher von Rosaviakosmos, Sergei Gorbunow.

„Wir haben es ihm nicht verboten, aber er muss sich wie ein Kosmonaut verhalten, nicht wie ein Filmstar", sagte Generaloberst Wladimir Michailow, Kommandeur der russischen Luftwaffe. Das Argument war, dass ein aktiver russischer Offizier, der Zugang zu Staatsgeheimnissen hat, zuerst die Erlaubnis einholen muss, um eine Bürgerin eines anderen Staates zu heiraten, und dies nur auf dem Boden tun darf.

Juri Malentschenko war jedoch anderer Meinung.

Ein Papp-Bräutigam

Das Paar wurde von der Leitung der NASA unterstützt. Nach texanischem Recht kann eine Ehe auch dann geschlossen werden, wenn der Bräutigam aus einem triftigen Grund nicht anwesend sein kann. Dem Paar wurde gestattet, die Zeremonie im NASA-Missionskontrollzentrum in Houston abzuhalten.

Am Tag der Hochzeit wurde eine Videoschaltung zur ISS eingerichtet, die offiziell als private Familienkonferenz eingestuft wurde und daher nicht öffentlich im NASA-Fernsehen übertragen wurde. Zuvor waren eine Fliege und ein Ehering in einem Paket auf einem Progress-Frachtraumschiff zur ISS geliefert worden.

Die gesamte Zeremonie dauerte 25 Minuten. Die Dokumente wurden nicht von Malentschenko, sondern von seinem bevollmächtigten Anwalt unterzeichnet. Der amerikanische Astronaut Edward Lu, das zweite Mitglied der ISS-Expedition, war Zeuge der Zeremonie und spielte Mendelssohns Hochzeitsmarsch auf einem tragbaren Synthesizer im All.

„Juri war an diesem Tag so weit weg und mir doch so nahe“, sagte Jekaterina Dimitrijewa der „New York Times“ an diesem Tag.

Nach der Zeremonie gingen Jekaterina und ihre Gäste in das italienische Restaurant Villa Capri in Clear Lake bei Houston, wo... eine lebensgroße Sperrholzfigur Malentschenkos auf sie wartete.

An diesem Tag nahm das russische Missionskontrollzentrum keinen Kontakt mit dem Bräutigam auf und erklärte, die Hochzeit sei seine private Angelegenheit, weshalb es keinen Grund gebe, dafür staatliche Mittel aufzuwenden. „Wir werden zu diesem Anlass keine Pressekonferenzen oder Feuerwerke veranstalten“, sagte Sergej Gorbunow.

Keine Hochzeiten mehr im Weltraum

Zwei Monate später kehrte Juri Malentschenko zur Erde zurück. Jekaterina war nach Russland gezogen, hatte aber ihre US-Staatsbürgerschaft nicht aufgegeben. Im folgenden Juni heirateten sie in einer kleinen Kirche in Jaroslawl. Im Jahr 2006 bekam das Paar eine Tochter, Camilla.

Damals sagten viele Experten voraus, dass Malentschenkos Karriere zu Ende sei, da er es gewagt hatte, sich gegen seine Vorgesetzten aufzulehnen, doch der Kosmonaut nahm danach noch an zwei weiteren ISS-Missionen teil - 2007 und 2012.

Dennoch hat die Hochzeit im Weltraum ihre Spuren hinterlassen. In den Verträgen, die die Kosmonauten vor ihren Weltraummissionen unterzeichnen, ist eine Klausel enthalten, die es ihnen verbietet, im Orbit eine Hochzeitszeremonie abzuhalten.

Die wichtigste Folge seiner Weltraumhochzeit traf Malentschenko 2019. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits aus den Streitkräften und aus dem Kosmonautenkorps ausgeschieden und hatte eine Verwaltungsposition im Kosmonautenausbildungszentrum (CPC) inne. Diesmal wurde ihm eine Beförderung verweigert - auf den Posten des ersten stellvertretenden Leiters des CPC. Nach Angaben aus der Raketen- und Raumfahrtindustrie war der Grund dafür die Tatsache, dass er mit einer US-Bürgerin verheiratet war. Malentschenkos Kandidatur wurde vom Roskosmos-Sicherheitsdienst nicht genehmigt, da die Position des ersten stellvertretenden Leiters des CPC den Zugang zu geheimen Informationen vorsah.

