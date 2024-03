Die 5 ältesten Restaurants in Moskau (TEIL 1)

Wir verraten Ihnen, in welchem Moskauer Restaurant der Dichter Sergej Jessenin der Tänzerin Isadora Duncan seine Liebe gestand und in welchem der „Vater der Nationen“ Josef Stalin gerne speiste. Diese Restaurants sind auch heute noch in Betrieb.

Jar (Yard)

Das älteste Restaurant Moskaus wurde 1826 am Kusnetskij Most von dem Franzosen Tranquille Yard eröffnet, zu dessen Ehren es benannt wurde. Das Restaurant zog mehrmals um und nahm schließlich ab 1910 seinen Platz am Leningradskij Prospekt ein.

Das Jar zog die kulturelle Elite mit exquisiten Gerichten der französischen Köche, luxuriösem Interieur und Zigeunergesang an. Der Dichter Alexander Puschkin verewigte die Trüffel vom Jar in einem seiner Gedichte. Und der Opernsänger Fjodor Schaljapin kam einer Legende zufolge gerne am Vorabend von Premieren im Bolschoi-Theater hierher, sang vom Balkon des großen Saals und veranstaltete anschließend ein Gelage mit den Besuchern. Am nächsten Tag sprach ganz Moskau über ihn und bescherte ihm ein volles Haus beim Konzert. Um die Unversehrtheit der Inneneinrichtung brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen – das Restaurant hatte eine eigene Preisliste für Sach- und Personenschäden: Einem Kellner Senf ins Gesicht zu schmieren kostete 120 Rubel und eine Flasche in einen venezianischen Spiegel zu werfen 100 Rubel.

Es gab eine Zarenloge im Restaurant, die jedoch nicht von Mitgliedern der kaiserlichen Familie besucht wurde, aber Grigorij Rasputin sowie die Schriftsteller Maxim Gorki, Alexander Kuprin und andere waren hier häufig zu Gast.

Nach der Revolution von 1917 wurde das Restaurant geschlossen und das Gebäude beherbergte ein Kino, eine Turnhalle, ein Krankenhaus und andere Einrichtungen. Im Jahr 1952 wurde in dem Gebäude das Hotel Sowjetskaja mit dem Restaurant Sowjetskij eröffnet. Josef Stalin und seine Gäste besuchten es gerne. In den 1990er Jahren nahm das Restaurant seinen früheren Namen wieder an.

Heutzutage können die Besucher des Jar immer noch eine Mahlzeit in dem kaiserlichen Restaurant des frühen 20. Jahrhunderts mit seiner zwölf Meter hohen Decke, Stuck, Blattgold, einem Kronleuchter wie im Bolschoi-Theater sowie Springbrunnen auf der Sommerveranda genießen.

Auf der Speisekarte stehen russische und europäische Gerichte: Sugudaj aus Muksun-Muräne, Salat Olivier nach klassischem Rezept, Borschtsch Alt-Moskau mit Rindfleisch, Coquilles (warmer Imbiss) mit Krabben und Stör unter Sahne-Käse-Sauce, Piroggen.

Durchschnittlicher Preis: 2.500 Rubel (25,00 Euro).

Adresse: Leningradskij Prospekt 32/2, Hotel Sowjetskij

yar-restoran.ru/

Metropol

Pressedienst des Hotels Metropol Pressedienst des Hotels Metropol

Das Restaurant wurde 1905 in dem gleichnamigen Hotel im Zentrum von Moskau eröffnet. Der Initiator des Baus war der Millionär Sawwa Mamontow.

Das Hotel und das Restaurant mit einem französischen Chefkoch wurden schnell zu einem Anziehungspunkt für reiche und berühmte Gäste. Hier wurde alles nach dem neuesten Stand der Technik gebaut: Öfen für französisches Brot, Kekse und Rasstegaj, Kühlschränke mit Eis, Aufzüge und anderes Neuheiten der damaligen Zeit. Ganz zu schweigen von der Innenausstattung: eine riesige Treppe, Glaskuppeln, Buntglasfenster und ein Marmorbrunnen.

Hier schrieb der Dichter Igor Sewerjanin sein berühmtes Gedicht Ouvertüre. Ananas im Champagner, und Sergej Jessenin gestand der Tänzerin Isadora Duncan seine Liebe. Später, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, trafen sich hier der weltberühmte Cellist Mstislaw Rostropowitsch und die Sängerin Galina Wischnewskaja. Aber in der Geschichte des Metropol geht es nicht nur um Reichtum und Liebe.

Pressedienst des Hotels Metropol Pressedienst des Hotels Metropol

Nach der Revolution von 1917 beherbergte das Hotel, das durch Granatenbeschuss schwer beschädigt wurde, Büros für Regierungsbeamte, und ein anderer Teil des Hotels wurde in Gemeinschaftswohnungen umgebaut. Die Revolutionäre Wladimir Lenin und Leo Trotzki traten auf der Bühne des Metropol auf. Einige Jahrzehnte lang verlor das Restaurant seinen Glanz, aber es war weiter in Betrieb.

Inzwischen wurde das Restaurant restauriert und jeder Gast kann wieder die Dekoration des Saals sowie europäische Gerichte in origineller Ausführung und traditionelle russische Küche zum Frühstück, bei einem Bankett oder für bei Großveranstaltungen genießen. In der Speisekarte sollten Sie zum Beispiel auf den heiß geräucherten Sterlet, die Fischsuppe und die drei Arten von Fisch-Kulebjak (gefüllte Pastete aus Hefeteig) achten.

Durchschnittlicher Preis für ein Frühstück: 4.100 Rubel (41,00 Euro)

Adresse: Teatralnyj projesd 2

metropol-moscow.ru/en/restaurants/



Hier können Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/rbth_deu

Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung ausschließlich unter Angabe der Quelle und aktiven Hyperlinks auf das Ausgangsmaterial gestattet.