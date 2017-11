Kurztrip nach Russland: Prominente Touristen geben Tipps

Johnny Depp: „Auf den Spuren russischer Schriftsteller”

Alexey Kudenko/RIA Novosti Alexey Kudenko/RIA Novosti

Der Hollywood-Star Johnny Depp besuchte Moskau zweimal, 2011 und 2013, im Rahmen der Werbekampagne seiner „Fluch-der-Karibik“-Filme.

Bei seinem zweiten Besuch beklagte er sich dann gegenüber einem russischen TV-Sender: „Das einzige Problem bei einem Russland-Besuch ist immer der Zeitmangel, um alles zu sehen und zu besuchen. Meine Lieblingsschriftsteller und Dichter sind Russen und es gibt viele Orte, die ich gerne sehen würde. Aber dafür habe ich einfach keine Zeit, weil mein Team mich zu wichtigen Treffen drängt. Ich würde gerne noch einmal kommen, um Russland, Moskau und andere Orte so richtig zu entdecken. Ich würde gerne den Spuren von Dostojewski und Majakowskij folgen."

Adrien Brody: „Kurzbesuche sind nicht genug"

Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Adrien Brody ist ein großer Fan des russischen Theaters und des Stanislawski-Prinzips. Der Schauspieler hat Russland mehrmals besucht, aber immer nur kurz.

“Ich kann sagen, dass solche kurzen Besuche für mich nicht genug sind, aber sie ziehen immer wieder einen nächsten nach sich”, sagte er einem russischen Fernsehsender.

2016 veröffentlichte er das Video „Riviera-Rap" nach einem Treffen mit dem russischen Musiker Jigan in Cannes:

Riviera rap 🎙 respect to Russia where them guns touch ya - Freestylin with my boy G on some Brody beats @iamgeegun #hiphop #rap #freestyle 🔨 Публикация от Adrien Brody (@adrienbrody) Май 21 2016 в 4:05 PDT

Fred Durst (Limp Bizkit): "Wenn du in Russland bist, solltest du Russisch sein"

Mikhail Japaridze/TASS Mikhail Japaridze/TASS

Die US-Crossover-Band Limp Bizkit tritt oft in Russland auf. Frontmann Fred Durst ist sogar mit einer Russin verheiratet.

„Immer wieder sage ich meinen Freunden: ‚Wenn du in Russland bist, benimmst du dich nicht nur wie ein Russe, du bist ein Russe. Du musst russisch sein. Und das ist gar nicht schwer, du veränderst dich innerlich nicht. Du wirst nur ein Teil von alldem. Aber du fühlst dich völlig anders”, sagte Durst im Interview 2015.

Aber wie fühlt man sich nun am besten russisch? Im November 2015 führte ihre Russland-Tour Limp Bizkit auch in die südrussische Stadt Orenburg. Durst sagte dort, dass er in ein altes Dorfhaus eingeladen worden sei und seine Band dann beschlossen habe, eine Party mit traditionellen russischen Getränken und eingelegten Tomaten im Hof zu organisieren.

Ryan Reynolds: “Es ist traurig, Russland zu besuchen, ohne Wodka zu probieren"

Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Der Hollywood-Schauspieler Ryan Reynolds besuchte Moskau im Januar 2016, um für seinen Film „Deadpool" zu werben.

„Russland, hier bin ich! Was ist mit einem Schuss Wodka und Schtschi ‘wie bei Muttern’ anlässlich meiner Ankunft?“, twitterte er sogar auf Russisch.

Trotz seines dichten Arbeitsplans besuchte der Schauspieler den Moskauer Kreml und scherzte dann auf Instagram: „Heute im Kreml zu Besuch. Man kauft solche Sachen ja nicht bei IKEA, soweit ich weiß.“

Visiting The Kremlin today. They don't sell stuff like this at IKEA. As far as I know. #DeadpoolDoesMoscow Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) Янв 24 2016 в 1:50 PST

I bet 400 years ago, guys bought these for the same reasons they buy really fast cars today. #DeadpoolDoesMoscow Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds) Янв 24 2016 в 7:58 PST

Leider hat er dann aber doch keinen Wodka bekommen: „Es ist so traurig! Es ist wie Kanada zu besuchen, ohne unser Bier zu probieren. Ich werde versuchen, beim Mittagessen einenzu trinken", sagte der Schauspieler auf einer Pressekonferenz. Und er bekannte sich, dass er „Russland liebt” und dass „Russen zu den coolsten Menschen der Welt gehören”.

Hugh Jackman: „Sie müssen auf jeden Fall in die Metro, die ist wunderschön"

Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

2011 kam auch der Hollywood-Schauspieler Hugh Jackman in die russische Hauptstadt gekommen. Hier besuchte er die berühmte Moskauer Metro und kaufte sich typisch russisches Gebäck an einem Kiosk.

“Ja, ich habe zwei kleine Kuchen gegessen, meine Tochter eine Wurst. Wie nennt man das, ‘Hot Dog’? Und mein Sohn wählte einen runden Kuchen – Beljasch?", erzählte Jackman dann auf der Pressekonferenz. "Bevor ich nach Moskau kam, sagte mir noch ein Freund, der hier fünf Jahre lang gearbeitet hat: ‚Du musst unbedingt die U-Bahn besuchen, die ist sehr schön!‘ Und tatsächlich, die Moskauer U-Bahn ist beeindruckend: Bögen, Mosaike, Skulpturen... Ich habe Hunderte von Menschen gesehen, die von der Arbeit kamen, aber niemand hat diese Schönheit bemerkt. Ich wollte ihnen sagen: Hey, guckt mal hoch, schaut euch um!“

Im März 2015 fuhr Jackman sogar einmal mit dem Fahrrad durch das Moskauer Stadtzentrum und es sah so aus, als hätte er sogar bei diesem regnerischem Wetter viel Spaß.

Good morning Moscow!! #ChappieMovie #SPASIBO Публикация от Hugh Jackman (@thehughjackman) Мар 1 2015 в 12:26 PST

Daniel Radcliffe: “Ab in die Eremitage!“

Vladimir Astapkovich/RIA Novosti Vladimir Astapkovich/RIA Novosti

Der britische Schauspieler Daniel Radcliffe besuchte Russland 2012 und pries besonders die russische Literatur und Museen. Er besuchte die Wohnung des berühmten Schriftstellers Michail Bulgakow in Moskau, am meisten habe ihn aber die Eremitage in Sankt Petersburg beeindruckt.

„Als ich zum ersten Mal in Ihrem Land in Sankt Petersburg war, war ich beeindruckt von der Eremitage! Das ist einfach ein großartiger Ort “, sagte er in einem Interview mit russischen Medien. “Ich denke, ich habe sechs Stunden dort verbracht, aber das reichte nicht, man braucht mindestens zwei Tage.”

Radcliffes Fazit hieß dann: „Ich liebe das Land wirklich, Russland hat der Welt so viele großartige Schriftsteller gegeben.”

Steven Seagal: “Seien Sie wild!”

Artyom Korotayev/TASS Artyom Korotayev/TASS

Hollywood-Star Steven Seagal, der 2016 sogar von dem russischen Präsidenten Wladimir Putin die russische Staatsbürgerschaft überreicht bekam, ist natürlich regelmäßig in Russland. In einem Interview mit dem Fernsehsender “Doschd“ sagte er, er wolle unbedingt noch Sibirien besuchen, denn das sei „die letzte wirklich wilde Region der Welt”.

