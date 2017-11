Sotschi statt Schweizer Alpen: Wieviel Sie ein Skiurlaub in Russland kostet

Die jährlichen Weihnachtsferien bieten für Reisehungrige eine ideale Gelegenheit, wieder einmal einen Skiurlaub in den Bergen zu machen. Eine gute Alternative zu den Schweizer Alpen sind hier die Skigebiete in Sotschi.

Flüge

Die Preise der Flugtickets hängen stark davon ab, wann Sie nach Sotschi fliegen möchten. So kostet der Rückflug aus Sotschi nach Moskau Ende November oder Anfang Dezember nur 85 Euro für zwei Personen. In der Silvesterzeit liegen die Preise schon bei 480 Euro für zwei Flugtickets. Sollten Sie sich für eine Billigairline entscheiden, sind die Flugtickets für den Zeitraum vom 29. Dezember bis 5. Januar günstiger und liegen bei 75 Euro.

Um im Dezember aus dem Ausland nach Sotschi zu kommen, braucht man allerdings Geld. Von London aus kostet der Flug 635 Euro, von Berlin 315 Euro für zwei Personen. Es bietet sich also an, mit ihrer Reisebegleitung auf ihrem Weg nach Sotschi einen Zwischenstopp in Moskau einzulegen, denn ein Flug von London nach Moskau kostet 355 Euro und von Berlin aus 230 Euro. Die europäischen Billigflieger bieten diese Strecken schon für 150 Euro pro Person an.

Unterkunft

Eine geeignete Unterkunft in dieser Zeit zu finden, ist problematisch, da es zu viele Besucher und zu wenige Zimmer gibt und die Preise deshalb sprunghaft ansteigen. So verlangt ein Gästehausbesitzer in Sotschi zum Beispiel umgerechnet 20 000 Euro für einen einwöchigen Aufenthalt mit bis zu acht Gästen.

Ein Einzelzimmer in einem Fünf-Sterne-Hotel im Gebiet Krasnaja Poljana, das für sein Winterangebot bekannt ist, kostet 3 200 Euro und ist zu dieser Jahreszeit schnell ausgebucht. Für eine Unterkunft im Drei-Sterne-Hotel zahlen Sie für sieben Nächte zwischen 850 und 1 700 Euro.

Natürlich gibt es für Rucksacktouristen auch die Möglichkeit, in einer Jugendherberge unterzukommen, aber nur wenn man Glück hat. Wer also ein wenig risikofreudig ist, kann mit dieser Unterkunftsmöglichkeit einiges an Geld sparen. Zwei Betten in einem Gemeinschaftsraum kosten um die 250 Euro für sieben Nächte, doch es gibt auch günstigere Optionen für 100 Euro, die etwas außerhalb von Krasnaja Poljana liegen. Dann muss man aber natürlich bereit sein, etwas Fahrtzeit in Kauf zu nehmen.

Prinzipiell sollte man jedoch so früh wie möglich buchen.

Skipässe

Für Ihren Skiurlaub bietet Sotschi verschiedene Arten von Skipässen an: Pässe für Einzelpersonen, für Familien und für Kinder. Die Preise hängen stark von der Tageszeit ab und davon, wann wie viele Seilbahnen zur Verfügung stehen. Der Skipass für eine Person kostet umgerechnet 37 Euro pro Tag und ungefähr 200 Euro pro Woche. Wenn Sie jedoch nur am Abend von 19 Uhr bis 23 Uhr Skifahren möchten, zahlen Sie nur noch die Hälfte. Ein Familienpass für vier Personen kostet ungefähr 280 Euro für drei und 500 Euro für sechs Tage.

Um sich einen Skipass bereits vorab auszuwählen, besuchen Sie die entsprechende Website.

Sollten Sie als Paar verreisen, müssen Sie seit 2014, dem Jahr, in dem Sotschi Gastgeberstadt der Olympischen Winterspiele war, mit mindestens 600 Euro für einen Skipass rechnen. Die luxuriöse Urlaubsvariante kann jedoch auch um die 5 000 Euro oder mehr für ein Paar kosten. Dabei sollten Sie auch nicht vergessen, Essen und Getränke sowie ein bis zwei Souvenirs in Ihre Kostenkalkulation mit einzurechnen.

Und so bleibt die Frage, ob ein Winterurlaub in Sotschi günstiger ausfällt als in der Schweiz oder in Frankreich. Die Antwort hängt davon ab, welche Art von Unterkunft Sie bevorzugen und wie die Preise der Flugtickets von Europa nach Russland liegen. Am Ende ist Sotschi jedoch als ehemalige Gastgeberstadt der Olympischen Winterspiele mit Sicherheit eine Reise wert. Und auch ein russisches Neujahrsfest in den Bergen bietet einige Vorzüge.

